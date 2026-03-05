ETV Bharat / bharat

कश्मीर में शिया बहुल इलाकों में पाबंदियां जारी, इंटरनेट की रफ्तार सुस्त

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद कई इलाकों में विरोध जारी है.

श्रीनगर में बुधवार, 4 मार्च को एक बंद सड़क पर पहरा देते सुरक्षाकर्मी. (PTI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : March 5, 2026 at 1:27 PM IST

श्रीनगर: कश्मीर में अधिकारियों ने घाटी के कई इलाकों से पाबंदियां हटा ली हैं. हालांकि, शिया आबादी वाले इलाकों में आज चौथे दिन भी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ पाबंदियां जारी हैं. यह स्थिति शनिवार को अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद बनी हुई है.

श्रीनगर के जादीबल और रैनावारी जैसे शिया बहुल इलाकों और बडगाम, मगाम, सुम्बल और पुलवामा के गंगू जैसे कस्बों में पाबंदियां अभी भी लागू हैं. पुलिस ने श्रीनगर शहर के मुख्य प्रवेश मार्ग पंथ चौक और डालगेट से भी पाबंदियां हटा ली हैं, जिससे श्रीनगर और अन्य जिलों की ओर यातायात की आवाजाही शुरू हो गई है. श्रीनगर और अन्य कस्बों की सड़कों पर सार्वजनिक और निजी वाहन चलने लगे हैं और दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक रूप से खुल गए हैं.

ये पाबंदियां चार दिनों से लागू थीं ताकि लाल चौक और अन्य इलाकों में शिया प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोका जा सके. सोमवार से बंद पड़ी ई-बसें, निजी कैब और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) की बसों की सेवाएं भी फिर से शुरू हो गई हैं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि मगाम, बडगाम कस्बे और बांदीपोरा के सुम्बल में शांतिपूर्ण सभाएं देखी गईं, जहां शिया समुदाय के लोगों ने खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए.

जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने 4 मार्च की शाम तक डेटा और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी का आदेश दिया था, इसके बावजूद इंटरनेट की स्पीड अभी भी 2G तक ही सीमित है और प्री-पेड मोबाइल सेवाएं बंद हैं. हालांकि, गृह विभाग की ओर से कोई नया आदेश न आने के बाद भी डेटा और मोबाइल सेवाएं बहाल नहीं हुई हैं.

सरकारी प्रधान सचिव चंद्राकर भारती ने पुलिस के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पोस्टपेड मोबाइल डेटा सेवाओं (5G/4G/3G) को घटाकर 2G (128Kbps से अधिक नहीं) करने और प्रीपेड सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया था. सरकार ने छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 7 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है.

