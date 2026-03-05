ETV Bharat / bharat

कश्मीर में शिया बहुल इलाकों में पाबंदियां जारी, इंटरनेट की रफ्तार सुस्त

श्रीनगर: कश्मीर में अधिकारियों ने घाटी के कई इलाकों से पाबंदियां हटा ली हैं. हालांकि, शिया आबादी वाले इलाकों में आज चौथे दिन भी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ पाबंदियां जारी हैं. यह स्थिति शनिवार को अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद बनी हुई है.

श्रीनगर के जादीबल और रैनावारी जैसे शिया बहुल इलाकों और बडगाम, मगाम, सुम्बल और पुलवामा के गंगू जैसे कस्बों में पाबंदियां अभी भी लागू हैं. पुलिस ने श्रीनगर शहर के मुख्य प्रवेश मार्ग पंथ चौक और डालगेट से भी पाबंदियां हटा ली हैं, जिससे श्रीनगर और अन्य जिलों की ओर यातायात की आवाजाही शुरू हो गई है. श्रीनगर और अन्य कस्बों की सड़कों पर सार्वजनिक और निजी वाहन चलने लगे हैं और दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक रूप से खुल गए हैं.

ये पाबंदियां चार दिनों से लागू थीं ताकि लाल चौक और अन्य इलाकों में शिया प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोका जा सके. सोमवार से बंद पड़ी ई-बसें, निजी कैब और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) की बसों की सेवाएं भी फिर से शुरू हो गई हैं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि मगाम, बडगाम कस्बे और बांदीपोरा के सुम्बल में शांतिपूर्ण सभाएं देखी गईं, जहां शिया समुदाय के लोगों ने खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए.