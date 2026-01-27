ETV Bharat / bharat

UGC एक्ट को लेकर बिहार में उबाल, जानिये क्या है नियम और क्यों हो रहा विरोध?

पटना: यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर देशभर में उबाल है. बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सवर्ण वर्ग के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर छात्र खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. कई विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लगातार विरोध को देखते हुए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गयी है. सवाल है कि यह कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?

क्या है कानून?: UGC ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार और निगरानी के लिए नए नियम और एक व्यापक कानून का प्रस्ताव रखा है. UGC का दावा है कि इसका मकसद विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.

नए कानून के उद्देश्य: नए कानून के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को UGC के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक जुर्माना, संस्थान की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई के साथ-साथ गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का भी प्रावधान प्रस्तावित है. उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाना, SC/ST और OBC के छात्रों की सुरक्षा, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना उद्देश्य है.

सवर्ण वर्ग के छात्रों का विरोध: विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस तरह के नियम लागू होने से इसका विरोध शुरू हो गया है. विरोध करने वालों में सामान्य वर्ग के छाक्ष-छात्राएं और शिक्षाविद् शामिल हैं. हालांकि कई शिक्षाविद् इस नियम को सही बता रहे हैं और कहते हैं कि इससे संस्थान में समानता बढ़ेगी. कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव नहीं होगा.

क्या कहते हैं शिक्षाविद: बिहार के चर्चित शिक्षाविद् गुरु रहमान का कहना है कि यूनिवर्सिटी इक्वलिटी एक्ट पहले से लागू है. इस बार इस एक्ट SC/ST के साथ ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है. कानून के मुताबिक छात्रों के साथ जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांग किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो आयोग इस पर निर्णय लेगा.

"किसी भी तरह की शिकायत और भेदभाव की जानकारी मिलने पर दोषी को 3 साल तक की सजा होगी. इसके साथ ही दोषी को संस्था से भी निष्कासित करने तक का प्रावधान रखा गया है. विश्वविद्यालय के अंदर जो गलत तत्व के लोग हैं, उनके मन में भय उत्पन्न होगा. समानता को लेकर यह एक्ट आना विश्वविद्यालय के लिए हितकर होगा. हम इसका समर्थन करते हैं." -गुरु रहमान, शिक्षाविद

'विवि में टकराव की स्थिति बनेगी'?: पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले आशीष कुमार का कहना है कि सरकार विश्वविद्यालय में यूजीसी एक्ट के माध्यम से समानता लाने की बात कर रही है. सरकार की नजर में विश्वविद्यालय में टकराव की स्थिति बनी हुई है, जो कहीं दिखता नहीं है. यदि विश्वविद्यालय के अंदर भेदभाव होता तो सभी छात्रों के साथ हो सकता है.

'जेल की सजा का प्रावधान से डर': क्या सरकार गारंटी लेगी कि सवर्ण छात्रों के साथ विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होगा. सरकार को यह कैसे पता कि विश्वविद्यालय के अंदर केवल SC/ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ ही भेदभाव होगा. UGC के नए कानून में जेल की सजा का प्रावधान सामने आने के बाद छात्रों में आशंका और असमंजस का माहौल है.

"इस नियम की आने के बाद जनरल कास्ट के छात्रों के साथ भेदभाव होगा. कॉलेज कैंपस के अंदर वह गाली सुनेंगे और उनको चुप रहना होगा. कुछ बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा. मोदी सरकार के इस एक्ट के आने के बाद विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के कैंपस में छात्रों के बीच टकराव की स्थिति और बढ़ेगी." -आशीष कुमार, छात्र, पटना विश्वविद्यालय

'चुनाव जीतने के लिए लाये नियम': आशीष कुमार का कहना है कि उन लोगों ने तीन बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई. अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है. सरकार अब इस तरीके का बिल लाना चाह रही, जिससे जीत मिले. सरकार दावा कर रही है कि पूरे देश में समानता लाने का काम किया है. आशीष कहते हैं कि देश में वर्षों से इनलोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है. इसका लाभ लेकर लोग कहां से कहां पहुंच गए. स्कॉलरशिप एवं स्कीम से विदेश तक पढ़ाई कर रहे हैं.

"इन्हें लग रहा है कि उनके साथ अभी भी असमानता हो रहा है. हालांकि आशीष कुमार का मानना है कि यदि कहीं भी इन वर्गों के छात्रों के साथ कोई भेदभाव करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके का बिल लाकर कहीं ना कहीं जनरल कोटे के छात्रों के ऊपर दवाब बनाने का प्रयास है." -आशीष कुमार, छात्र, पटना विश्वविद्यालय

'अन्याय का विरोध': पटना विवि की छात्रा अर्चना कुमारी का कहना है कि जब भी रिजर्व कोटे के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, वे उनलोगों के समर्थन में आगे रही है. पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में एक ओबीसी छात्रा के साथ बदसलू की की गई थी तो सबसे पहले अर्चना सामने आकर इसका विरोध किए थे. सभी वर्गों के छात्रों के लिए साथ वह संघर्ष में खड़ी रही हैं.

"इस एक्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि गांव के वह बच्चे जो कुछ बनने का सपना लेकर विश्वविद्यालय आते हैं. उनके ऊपर अब सियासत हो रही है. छात्रों को भी अब राजनीतिक दल के समर्थन के रूप में देखा जाने लगा है. शिक्षण संस्थान को शिक्षा का मंदिर के रूप में ही रहने दिया जाना चाहिए. राजनीति के मंदिर के रूप में नहीं." -अर्चना कुमारी, छात्रा, पटना विश्वविद्यालय

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि SC/ST निवारण अधिनियम एक सख्त कानून है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा देना है. इस कानून में कई मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और जेल का प्रावधान है. यूजीसी के नए एक्ट में अब इस वर्ग के साथ ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर दिया गया है.

"शिक्षा संस्थानों में पहले से ही SC/ST एक्ट लागू है. अब अगर UGC के नए नियमों के साथ इसे और सख्ती से जोड़कर देखा गया तो छोटे या मामूली विवाद भी गंभीर आपराधिक मामलों में बदल सकते हैं. छात्रों की यही आशंका इस विरोध की बड़ी वजह बनकर सामने आई है." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

छात्रों की प्रमुख मांगें: पटना विश्वविद्यालय के छात्र साकेत कुमार का कहना है कि इस नियम के लागू हो जाने से जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनको अपनी सफाई देनी होगी. जो आरोप लगा रहे हैं उनको यह साबित नहीं करना होगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है. साकेत ने सरकार से मांग कि की UGC के नए कानून में जेल और आपराधिक दंड के प्रावधानों को स्पष्ट और सीमित किया जाए.