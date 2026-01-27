UGC एक्ट को लेकर बिहार में उबाल, जानिये क्या है नियम और क्यों हो रहा विरोध?
पटना: यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर देशभर में उबाल है. बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सवर्ण वर्ग के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर छात्र खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. कई विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लगातार विरोध को देखते हुए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गयी है. सवाल है कि यह कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?
क्या है कानून?: UGC ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार और निगरानी के लिए नए नियम और एक व्यापक कानून का प्रस्ताव रखा है. UGC का दावा है कि इसका मकसद विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.
नए कानून के उद्देश्य: नए कानून के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को UGC के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक जुर्माना, संस्थान की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई के साथ-साथ गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का भी प्रावधान प्रस्तावित है. उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाना, SC/ST और OBC के छात्रों की सुरक्षा, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना उद्देश्य है.
सवर्ण वर्ग के छात्रों का विरोध: विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस तरह के नियम लागू होने से इसका विरोध शुरू हो गया है. विरोध करने वालों में सामान्य वर्ग के छाक्ष-छात्राएं और शिक्षाविद् शामिल हैं. हालांकि कई शिक्षाविद् इस नियम को सही बता रहे हैं और कहते हैं कि इससे संस्थान में समानता बढ़ेगी. कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव नहीं होगा.
क्या कहते हैं शिक्षाविद: बिहार के चर्चित शिक्षाविद् गुरु रहमान का कहना है कि यूनिवर्सिटी इक्वलिटी एक्ट पहले से लागू है. इस बार इस एक्ट SC/ST के साथ ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है. कानून के मुताबिक छात्रों के साथ जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांग किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो आयोग इस पर निर्णय लेगा.
"किसी भी तरह की शिकायत और भेदभाव की जानकारी मिलने पर दोषी को 3 साल तक की सजा होगी. इसके साथ ही दोषी को संस्था से भी निष्कासित करने तक का प्रावधान रखा गया है. विश्वविद्यालय के अंदर जो गलत तत्व के लोग हैं, उनके मन में भय उत्पन्न होगा. समानता को लेकर यह एक्ट आना विश्वविद्यालय के लिए हितकर होगा. हम इसका समर्थन करते हैं." -गुरु रहमान, शिक्षाविद
'विवि में टकराव की स्थिति बनेगी'?: पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले आशीष कुमार का कहना है कि सरकार विश्वविद्यालय में यूजीसी एक्ट के माध्यम से समानता लाने की बात कर रही है. सरकार की नजर में विश्वविद्यालय में टकराव की स्थिति बनी हुई है, जो कहीं दिखता नहीं है. यदि विश्वविद्यालय के अंदर भेदभाव होता तो सभी छात्रों के साथ हो सकता है.
'जेल की सजा का प्रावधान से डर': क्या सरकार गारंटी लेगी कि सवर्ण छात्रों के साथ विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होगा. सरकार को यह कैसे पता कि विश्वविद्यालय के अंदर केवल SC/ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ ही भेदभाव होगा. UGC के नए कानून में जेल की सजा का प्रावधान सामने आने के बाद छात्रों में आशंका और असमंजस का माहौल है.
"इस नियम की आने के बाद जनरल कास्ट के छात्रों के साथ भेदभाव होगा. कॉलेज कैंपस के अंदर वह गाली सुनेंगे और उनको चुप रहना होगा. कुछ बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा. मोदी सरकार के इस एक्ट के आने के बाद विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के कैंपस में छात्रों के बीच टकराव की स्थिति और बढ़ेगी." -आशीष कुमार, छात्र, पटना विश्वविद्यालय
'चुनाव जीतने के लिए लाये नियम': आशीष कुमार का कहना है कि उन लोगों ने तीन बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई. अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है. सरकार अब इस तरीके का बिल लाना चाह रही, जिससे जीत मिले. सरकार दावा कर रही है कि पूरे देश में समानता लाने का काम किया है. आशीष कहते हैं कि देश में वर्षों से इनलोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है. इसका लाभ लेकर लोग कहां से कहां पहुंच गए. स्कॉलरशिप एवं स्कीम से विदेश तक पढ़ाई कर रहे हैं.
"इन्हें लग रहा है कि उनके साथ अभी भी असमानता हो रहा है. हालांकि आशीष कुमार का मानना है कि यदि कहीं भी इन वर्गों के छात्रों के साथ कोई भेदभाव करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके का बिल लाकर कहीं ना कहीं जनरल कोटे के छात्रों के ऊपर दवाब बनाने का प्रयास है." -आशीष कुमार, छात्र, पटना विश्वविद्यालय
'अन्याय का विरोध': पटना विवि की छात्रा अर्चना कुमारी का कहना है कि जब भी रिजर्व कोटे के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, वे उनलोगों के समर्थन में आगे रही है. पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में एक ओबीसी छात्रा के साथ बदसलू की की गई थी तो सबसे पहले अर्चना सामने आकर इसका विरोध किए थे. सभी वर्गों के छात्रों के लिए साथ वह संघर्ष में खड़ी रही हैं.
"इस एक्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि गांव के वह बच्चे जो कुछ बनने का सपना लेकर विश्वविद्यालय आते हैं. उनके ऊपर अब सियासत हो रही है. छात्रों को भी अब राजनीतिक दल के समर्थन के रूप में देखा जाने लगा है. शिक्षण संस्थान को शिक्षा का मंदिर के रूप में ही रहने दिया जाना चाहिए. राजनीति के मंदिर के रूप में नहीं." -अर्चना कुमारी, छात्रा, पटना विश्वविद्यालय
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि SC/ST निवारण अधिनियम एक सख्त कानून है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा देना है. इस कानून में कई मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और जेल का प्रावधान है. यूजीसी के नए एक्ट में अब इस वर्ग के साथ ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर दिया गया है.
"शिक्षा संस्थानों में पहले से ही SC/ST एक्ट लागू है. अब अगर UGC के नए नियमों के साथ इसे और सख्ती से जोड़कर देखा गया तो छोटे या मामूली विवाद भी गंभीर आपराधिक मामलों में बदल सकते हैं. छात्रों की यही आशंका इस विरोध की बड़ी वजह बनकर सामने आई है." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
छात्रों की प्रमुख मांगें: पटना विश्वविद्यालय के छात्र साकेत कुमार का कहना है कि इस नियम के लागू हो जाने से जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनको अपनी सफाई देनी होगी. जो आरोप लगा रहे हैं उनको यह साबित नहीं करना होगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है. साकेत ने सरकार से मांग कि की UGC के नए कानून में जेल और आपराधिक दंड के प्रावधानों को स्पष्ट और सीमित किया जाए.
"शिक्षा संस्थानों में छोटे विवादों और अकादमिक मामलों को आपराधिक मामलों में न बदला जाए. छात्र यह भी चाहते हैं कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पक्ष जांच, संवाद और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था बनाई ताकि जनरल वर्ग के छात्रों के मन में जो डर उठ रहा है, वह खत्म हो सके." -साकेत कुमार, छात्र, पटना विश्वविद्यालय
अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन: सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. शिवहर में रैली निकाल कर छात्रों ने विरोध जताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया गया. प्रदर्शन में करणी सेना, परशुराम सेना सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं.
'स्वीकार नहीं करेंगे नया नियम': छात्र कहते हैं कि जिस तरह कोरोना काल में थाली बजाने का आह्वान किया गया था, उसी तरह अब भाजपा सरकार को भी थाली पीट-पीटकर सत्ता से बाहर किया जाएगा. यह कानून समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय करता है. इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
'कानून पर विचार करना चाहिए': पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र किशोर मिश्रा का कहना है कि सरकार होश में आ आये. क्योंकि सवर्ण के अस्तित्व और अस्मिता की बात है. वोट के समय वोट ले लिया जाता है, लेकिन इसके बाद छात्रहित पर ध्यान नहीं दिया जाता है. इसलिए सरकार को इस नए कानून पर विचार करना चाहिए.
"संविधान में सामान्य व्यवस्था बनी हुई है. सामान्य व्यवस्था ही होनी चाहिए. अगर अभी भी सरकार होश में नहीं आई तो यह झांकी है. आने वाला समय अभी बाकी है." -धर्मेंद्र किशोर मिश्रा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष
छात्रों में मतभेद कराना चाहती है सरकार: अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 'यह जो कानून लाया गया है, यह स्वर्ण को जेल में भेजने का कानून है. हमारा जो संविधान कहता है, वही होना चाहिए. इस देश में यह कानून लागू नहीं होनी चाहिए. सरकार छात्रों में मतभेद करना चाहती है.'
राजद का समर्थन: पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी पार्टी सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है. राजद प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि व्यापक अध्ययन के बाद कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, यह स्वागत योग्य है. यह कोई खैरात में नहीं दिया जा रहा है. यह संवैधानिक अधिकार के तहत दिया जा रहा है. वर्षों से कमेटी ने इसको लेकर अध्ययन एवं जांच की है. विश्वविद्यालय के अंदर आए दिन भेदभाव के मामले सामने आते रहे हैं.
"कई ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. जो लोग भी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वह संविधान का विरोध कर रहे हैं. संविधान ने समानता का अधिकार दिया है. विरोध करने वाले लोग संविधान पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं." -अरुण यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
बीजेपी की चुप्पी: यूजीसी एक्ट को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इस पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है. बीजेपी के कोई भी नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचने का प्रयास कर रहे हैं. एक नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा है कि 'ऊपर से ही आदेश आया है कि इस एक्ट को लेकर मीडिया के सामने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है.'
जदयू को न्यायालय पर विश्वास: इस एक्ट पर जेडीयू भी खुलकर किसी के पक्ष में बोलने से कतरा रही है. जदयू विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता विधान परिषद नीरज कुमार का कहना है कि संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है. समाज के किसी भी तबके में कोई अपेक्षा या नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है. नीतीश कुमार की सरकार तो इसके लिए नजीर पेश की है.
"यूजीसी का नया एक्ट आ रहा है, जिस पर तरह-तरह की टिप्पणी एवं नाराजगी देखने को मिल रही है. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. न्यायपालिका का सम्मान सब करते हैं. न्यायपालिका जो भी फैसला इस मामले में देगी वह सबको मंजूर होगा." -नीरज कुमार, विधान पार्षद, जदयू
जानकारों की नज़र में: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक प्रो एनके चौधरी का कहना है कि 60 के दशक में जब वह पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे. उस समय कास्ट को लेकर विवाद देखने को मिलता था, लेकिन तीन दशक से धीरे-धीरे ऐसा विवाद कम देखने को मिल रहा है. सरकार यह एक्ट ला रही है. अभी इसकी जरूरत नहीं थी.
"इस एक्ट के आ जाने से विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के बीच फिर से विवाद शुरू होगा. विश्वविद्यालय फिर से राजनीति का अखाड़ा बन जाएगी. यह नियम अभी लाने की जरूरत नहीं थी." -प्रो एनके चौधरी, पूर्व प्राध्यापक, पटना विश्वविद्यालय
'बीजेपी को नुकसान': प्रो एनके चौधरी का मानना है कि बीजेपी उच्च वर्ग मतदाता रहा है. इस एक्ट को लेकर जेनरल वर्ग के छात्रों के मन में असंतोष बढ़ रहा है. इस एक्ट के कारण इन लोगों के निशाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है. विपक्षी दल भी इसी मौके की तलाश में है कि इनके परंपरागत वोट बैंक में अलगाव हो. यही कारण है कि भाजपा के सामने परेशानी है कि क्या करें.
"इस एक्ट के लागू हो जाने से सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी है. जिसका असर उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है." -प्रो एनके चौधरी, पूर्व प्राध्यापक, पटना विश्वविद्यालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया आस्वस्त: इस पूरे मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि किसी को भी उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा. किसी को कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा. यह सरकार की जिम्मेदारी होगी. जो भी प्रणाली बनाई जाएगी, वह संविधान के दायरे में ही होगी.
