हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हिंसक बवाल, किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ी, कई वाहन फूंके

ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण फैलने की आशंका है. इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीण और किसान संगठन पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं. किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने दोपहर 2 बजे तक जिला कलेक्टर से वार्ता की मांग की थी और फैक्ट्री निर्माण रोकने का लिखित आश्वासन मांगा था. प्रशासन की ओर से लिखित जवाब न मिलने पर किसान उग्र हो गए और फैक्ट्री की ओर कूच कर दिया.

प्रशासन ने इंटरनेट बंद करवाया: हिंसा फैलने के बाद प्रशासन ने टिब्बी और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं. स्कूल और बाजार भी एहतियातन बंद कर दिए गए. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. राठीखेड़ा के पास चक 4 आरके में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है.

पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन स्थिति बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा. इस झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया घायल हो गए, जिन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. टिब्बी क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है. एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में करीब 500 जवान और 6 थाना क्षेत्रों की पुलिस टिब्बी में तैनात की गई है. मौके पर एक ASP और दो DSP भी मौजूद हैं.

हनुमानगढ़: जिले के टिब्बी इलाके में बुधवार को किसानों का आंदोलन अचानक उग्र हो गया. राठीखेड़ा गांव के पास निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे थे. स्थिति तब बिगड़ गई जब किसानों ने ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की चारदीवारी तोड़ दी और परिसर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी. उग्र ग्रामीणों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

पुलिस-किसान भिड़ंत में कई घायल: फैक्ट्री की चारदीवारी ट्रैक्टरों से गिराए जाने के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. इससे गुस्साए लोगों ने ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी को टिब्बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. उधर, किसानों ने पुलिस की तीन गाड़ियों को भी आग लगा दी. सुरक्षा के लिए मौके पर पहले से ही सीमा गृह रक्षा दल की दो बटालियन तैनात थीं, लेकिन भीड़ के कारण हालात बिगड़ते चले गए.

सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि फैक्ट्री बनने से प्रदूषण बढ़ेगा और यह किसानों की आजीविका को प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और वह इस मामले को लोकसभा में उठाने की कोशिश कर रहे हैं. इस आंदोलन को कांग्रेस, माकपा और कई किसान संगठनों ने खुला समर्थन दिया. सभा में श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया, माकपा नेता मंगेज चौधरी सहित हरियाणा-पंजाब के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए.

वहीं, किसानों और कांग्रेस विधायक पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लाठीचार्ज की निंदा की है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं. इस आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया के घायल होने का समाचार है. भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों की आवाज को कांग्रेस हमेशा निडरता से उठाती रहेगी."

सचिन पायलट ने किया पोस्ट: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि "संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया आज टिब्बी किसान महापंचायत में सम्मिलित हुए थे और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए पुलिस के बल प्रयोग में चोटिल हो गए. पायलट ने लिखा कि "मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. हम किसानों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई में उनका साथ देते रहेंगे."

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि "हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन में पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की मै कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया का घायल होना दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा सरकार का यह किसान विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे."

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि "किसानों के हक की लड़ाई में लड़ रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया और अनेक किसानों के घायल होने की खबर पीड़ा दायक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. भाजपा किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, उनके हक को दबाना चाहती है. सरकार को समझना चाहिए कि किसानों की आवाज को दबाने से समस्याएं खत्म नहीं होगी, बल्कि और मुखर होगी. कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निडरता से संघर्ष करती रहेगी."

