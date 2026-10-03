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VIDEO EXPLAINER: राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्रीय समीकरण, गद्दारी और देशद्रोही के सियासी बयान तक पहुंचा SIR, सड़क टू सदन जंग की जमीन तैयार

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन सियासी पिच पर बयानों की बौछार अभी से होने लगी है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्रीय समीकरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 4:33 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति केंद्रीय मुद्दे पर गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल वोट चोरी के मुद्दे पर आमने-सामने खड़े हो गए हैं. कांग्रेस ने वोट चोरी का मामला उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाने वाले को देशद्रोही तक कह दिया. सवाल सिर्फ मतदाता सूची में पुनरीक्षण तक ही सीमित नहीं रहा. अब इस बदलाव ने सियासत में इतना बड़ा घमासान खड़ा कर दिया है की राजनीतिक समीक्षक इस बात को मानने लगे हैं, कि कांग्रेस अगर इस मुद्दे को लोगों के बीच रख पाई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदाता सूची में बदलाव वाला मुद्दा, निश्चित तौर पर राजनीति में बड़े विवाद का मुद्दा जरूर बन जाएगा.

राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्रीय समीकरण

भाजपा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी यह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की रणनीति जाने, लेकिन कांग्रेस इसे कैश कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी. इसका एक बड़ा राजनीतिक समीकरण और इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ने देश स्तर के लिए खड़ा कर दिया है. यही वजह है कि दिल्ली के राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ रहे हैं. अब राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सरकार के तमाम लोग बात रखने और आरोप लगाने वाली राजनीति को लेकर मुखर हो गए हैं.

छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)

गद्दारी और देशद्रोही के सियासी बयान तक पहुंचा SIR

छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गहन मंथन किया. माना जा रहा था की पार्टी के मजबूती और भीतर चल रहे गतिरोध को लेकर के बड़ी बातें सामने आएंगे. लेकिन जब मुद्दा बाहर आया तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ही कलेक्टर दफ्तर का घेराव कर दिया. मामला वोट चोरी का था और इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा भी.

सड़क टू सदन सिायसी जंग की जमीन तैयार

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि अभी तक जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे वही बातें अब सभी लोग कहने और पूछने लगे हैं. राहुल गांधी ने पूरे दस्तावेज के साथ पूरे तथ्यों के साथ सारी बातें सामने रखी हैं. सुखदेव भगत ने कहा कि वोट चोरी पकड़ी गई है और अब वह प्रेस नोट जारी कर रहे हैं. जिस तरीके से मोदी जी मन की बात करते हैं, ऐसे में उनको सर्वमत से बताना चाहिए की सच क्या है. सुखदेव भगत ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े 2 अधिकारियों ने कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति जताई है, जिसपर कुछ भी नहीं किया गया. सुखदेव भगत ने कहा कि उसपर पीएम मोदी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं. भगत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जो कुछ भी बातें होती हैं, वो सारी बाते डॉक्यूमेंट में होती हैं. अगर ऐसा तो उन बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने उठाए सवाल

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा, वोट चोरी और जनता से गद्दारी देश में नहीं चलेगी. इसकी वजह से ही हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ने आए हैं, अब हम इस लड़ाई को सदन तक लेकर जाएंगे. यह केवल वोट चोरी का मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, जिसे खोखला किया जा रहा है. विपक्ष और खासकर कांग्रेस के विरोध पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, यह देश विरोधी कार्य है क्योंकि जिस तरीके से वह आरोप लगा रहे हैं, उससे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह बदनाम करने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सारे दावे कपोल कल्पना और झूठे है.

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से हमला किया है वह संवैधानिक संस्थाओं और भारत के लोकतंत्र पर हमला है. कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत के संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा. छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रभारी स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का समर्थन नहीं करती है, यह कांग्रेस के लोगों को पता है. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस बेवजह और बेबुनियादी मुद्दों को उठा रही है.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कांग्रेस पर तंज

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय पंचायती राज पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, ''कांग्रेस की सभी जगहों पर हार हुई है. ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हार के बारे में समीक्षा करनी चाहिए. कांग्रेस को ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो क्यों हार रही है, कांग्रेस अगर हार रही है तो अपनी नकारात्मकता के चलते. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसके काम पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई है. ललन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करना कांग्रेस की आदत में शुमार रहा है.

बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ''चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है. लेकिन कांग्रेस को सोच विचार कर इस तरह की बात करनी चाहिए. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वह निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह की चीजों को लेकर आए हैं. देश आगे बढ़ रहा है यह उनके लिए मुद्दा नहीं है. एसआईआर लिस्ट रिव्यू किए जाने के मामले पर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए लेकिन इनका पूरा आंदोलन ही पिट गया. हर जगह उनकी बुरी तरह से हार हुई है. जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा और निर्वाचन आयोग यही काम कर रहा है.''

एसआईआर बना सियासी मुद्दा

छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यह मुद्दा उठाया गया है, उसमें विषय की कमी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में इन मुद्दों को भुनाया जा सकता है. राजनीतिक दल जरूर इस मुद्दे पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक जमकर बयानबाजी कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन उसकी तैयारी और गोलबंदी अभी से होनी शुरू हो गई है. दोनों ही दल 2028 में अभी से जुट भी गए हैं और अपने-अपने पक्ष में परिणाम जाने तक का दावा कर रहे हैं.

2028 की तैयारी, सियासी गोलबंदी जारी

उसमें खाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में छत्तीसगढ़ के विकास वाले विषय की कमी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के हालात बने हैं और छत्तीसगढ़ में जिन मुद्दों को जहां भगाया जा सकता है उसमें दिल्ली से लेकर रायपुर तक राजनीतिक दल बयान देने में कोई कोर का असर नहीं छोड़ रहे हैं हालांकि चुनाव 2028 में होना है लेकिन अभी से इसकी जो गोलबंदी शुरू हुई है सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष के परिणाम की ही बात कह रहे हैं.

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