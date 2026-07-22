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NEET पेपर लीक पर सड़क से संसद तक हंगामा! राहुल गांधी के धरने के बाद शहर-शहर प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लग रहे नारे

राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया.

Pune Congress Protests Against Delhi Police Lathicharge on NEET Protesters, Demands Resignation of Dharmendra Pradhan And Amit Shah
नीट मुद्दे को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन (डिजाइन तस्वीर) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 6:09 PM IST

9 Min Read
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हैदराबाद/नई दिल्ली/पुणे: नीट परीक्षा लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन अब दिल्ली से होते हुए महाराष्ट्र, बिहार समेत देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बुधवार को गंभीर चिंता जताई है.

बता दें कि, नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य प्रदर्शनकारी नेता पहले हिरासत में लिए गए, फिर बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया. इधर, मानसून सत्र शुरू होने के बाद नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में सदन में चर्चा के लिए 'सौ प्रतिशत' तैयार है.

Pune Congress Protests
महाराष्ट्र में प्रदर्शन (ETV Bharat)

आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में कई युवा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और विपक्ष ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है.

नीट मुद्दे पर राज्यसभा में गतिरोध जारी
राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा. सरकार ने कहा कि वह ‘नीट’ प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा।

Pune Congress Protests
महाराष्ट्र में प्रदर्शन (ETV Bharat)

विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे उच्च सदन की बैठक शुरु होने के बाद नीट प्रश्नपत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.

महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन
छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया और पुणे में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए और केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की और उनसे नैतिक जिम्मेदारी लेने की अपील की.

Pune Congress Protests
प्रदर्शन की तस्वीर (ETV Bharat)

'धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए'
बुधवार (22 जुलाई) को पुणे शहर कांग्रेस ने राजभवन के एंट्रेंस के पास विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली में जंतर-मंतर पर अपनी जायज मांगों और अधिकारों के लिए शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए काले झंडे लहराए. विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए. इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा, "नीट पेपर लीक की घटना के कारण हजारों छात्रों को नुकसान हुआ है.

राजनीतिक हथियार के तौर पर छात्रों के प्रदर्शन का इस्तेमाल कर रहा विपक्ष: राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बुधवार को गंभीर चिंता जताई और विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इसे अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए एक 'राजनीतिक हथियार' के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. सिंह ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे सड़कों के बजाय संसद में मुद्दे उठाएं.

उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन को 30 दिन से अधिक समय हो गया और आंदोलन में और भी समर्थक शामिल हो रहे हैं।

इसके अलावा, कई विपक्षी दलों के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर बुधवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया और नीट पेपर लीक मामले का विरोध कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई.

सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग हमारे देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं."

हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन
तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस नेताओं के आमने-सामने के विरोध प्रदर्शन की वजह से हैदराबाद शहर में तनाव फैल गया. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने गांधी भवन का घेराव करने की कोशिश की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता, जो पार्टी के प्रदेश ऑफिस से गांधी भवन का घेराव करने के लिए निकले थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया.

पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास बैरिकेड्स लगा दिए गए और भाजपा नेताओं को रोक दिया गया. इससे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तनाव का माहौल बन गया. इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प और बहस हुई.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गोशामहल पुलिस स्टेशन ले जाया गया. दूसरी ओर, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर कांग्रेस के फ्लेक्सी बैनर फाड़ दिए. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है.

गुजरात में विरोध प्रदर्शन
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है. BJP नेता और कार्यकर्ता देश भर की राजधानियों में कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस विरोध प्रदर्शन के तहत भाजपा के राज्य स्तर के बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं. राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रही है. संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए देश के अलग-अलग शहरों में कांग्रेस कार्यालय के आसपास कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है.

अहमदाबाद में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं. भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ जुबानी नारे लगा रहे हैं, जिससे वहां का राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

कांग्रेस भवन के अंदर और आसपास बहुत कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है. किसी भी अनहोनी को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है. कैंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे नजर रखने के लिए 2 जेसीपी, 5 डीसीपी, और 7 एसीपी स्तर के बड़े अधिकारी मौके पर तैनात हैं. पुलिस लगातार हालात पर नजर रख रही है ताकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कोई अनहोनी न हो.

दिल्ली प्रदर्शन का नागपुर में असर
वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई के प्रदर्शन में पुलिस एक्शन के दौरान एक 27 साल के आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह दिल्ली पुलिस को "मारो सर मारो" चिल्लाते हुए दिखा.

यह युवक, जिसकी पहचान भरत कमलाकर बनैत के तौर पर हुई है, महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है. भरत अपने 200 दोस्तों के साथ सीजेपी के संसद चलो प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, भरत ने कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता और कोई जवाब नहीं मिल जाता, वह वापस नहीं आएगा. उसने आगे कहा कि वह पुलिस से झूठ बोलकर बेरहमी से की गई पिटाई को छिपाने में कामयाब रहा, क्योंकि उसके पिता को दिल की बीमारी है, जब तक कि पुलिस द्वारा उसकी पिटाई का वीडियो वायरल नहीं हो गया.

सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने वाले वायरल वीडियो में भरत अकेले अपनी जगह पर डटा रहा, बिना डगमगाए पुलिस की मार सहता रहा, जब पुलिस की बेरहमी से की गई मारपीट के कारण दूसरे प्रदर्शनकारी छात्र घबराकर भागने लगे.

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करते हुए उन्हें बार-बार "मारो सर मारो" कहते देखा गया. 20 जुलाई को अपनी जिंदगी का "काला दिन" बताते हुए, भरत ने ईटीवी भारत को बताया कि यह दृश्य संघर्ष की, जिंदगी भर याद रहेगा.

इस घटना ने उनके परिवार वालों को बहुत प्रभावित किया. भरत के पिता, कमलाकर बनैत और मां, वनिता बनैत ने पुलिस के बल प्रयोग की निंदा की और अपने बेटे को अपना समर्थन दिया. ईटीवी भारत से बात करते हुए, भरत के माता-पिता ने कहा कि शांति से विरोध कर रहे छात्रों को इस तरह से पीटना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि भरत विरोध में सक्रिय रहें.

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