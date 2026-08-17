लगभग 25 दिन के संघर्ष के बाद छात्रों में खुशी, बोले— यह आंदोलन की जीत
रांची में झारखंड सरकार के फैसले पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 17, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 12:26 AM IST
रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL समेत विवादित एजेंसी TDPL द्वारा संचालित परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द करने की घोषणा की है. साथ ही वर्ष 2014 से अब तक आयोजित प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला. करीब 25 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया. कई छात्र एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए और आंदोलन के दौरान किए गए संघर्ष को याद किया.
छात्रों ने कहा कि यह फैसला उनके लगातार संघर्ष, एकजुटता और शांतिपूर्ण आंदोलन का परिणाम है. छात्रों का कहना था कि वे पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे. इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखा और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई.
छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की थी. सरकार के फैसले से उन्हें उम्मीद जगी है कि अब पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
धरना स्थल पर छात्रों ने कहा कि आंदोलन ने यह साबित किया है कि अगर युवा अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएं, तो सरकार तक उनकी बात पहुंच सकती है. हालांकि छात्रों ने यह भी कहा कि आगे की रणनीति सरकार के फैसले और जांच की प्रक्रिया को देखते हुए तय की जाएगी.
इस घटनाक्रम को लेकर सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर की बातचीत. उन्होंने झारखंड सरकार के फैसले के लिए सरकार को धन्यवाद दिया. साथ ही देवेंद्र नाथ महतो की निष्ठा और संघर्ष की जमकर सराहना की. सोनम वांगचुक ने कहा कि जिस तरह डटकर आंदोलन किया, वह काबिले तारीफ है. उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो के जज्बे और संघर्ष को सलाम किया.
वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री दीपिका सिंह पांडे रांची सदर अस्पताल पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो और अन्य अनशनकारियों से मुलाकात की है.
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