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लगभग 25 दिन के संघर्ष के बाद छात्रों में खुशी, बोले— यह आंदोलन की जीत

रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL समेत विवादित एजेंसी TDPL द्वारा संचालित परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द करने की घोषणा की है. साथ ही वर्ष 2014 से अब तक आयोजित प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला. करीब 25 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया. कई छात्र एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए और आंदोलन के दौरान किए गए संघर्ष को याद किया.

छात्रों ने कहा कि यह फैसला उनके लगातार संघर्ष, एकजुटता और शांतिपूर्ण आंदोलन का परिणाम है. छात्रों का कहना था कि वे पिछले 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे. इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखा और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई.

छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की थी. सरकार के फैसले से उन्हें उम्मीद जगी है कि अब पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.