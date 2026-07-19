जंतर मंतर पर पूरी रात डटे रहे प्रदर्शनकारी, पुलिस की कड़ी निगरानी; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ बिताई रात
धरना स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं.
Published : July 19, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : July 19, 2026 at 9:10 AM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पर हलचल लगातार बनी रही. पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना-जाना जारी रहा. ढोल-ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी. धरना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर लगाए गए. इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया.
Thank you so much for staying with us overnight. Abhijit dipake pic.twitter.com/5EyLG0L5ze— CJP Updates (@CJP_is_back) July 19, 2026
आशुतोष ने जताई कार्रवाई की आशंका
तड़के करीब साढ़े चार बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुबह साढ़े चार बजे भी जंतर मंतर पूरी तरह प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है. उन्होंने दावा किया कि धरना स्थल के दोनों ओर मिलाकर करीब 40 डिटेंशन बसें खड़ी हैं और छह से सात वाटर कैनन तैनात किए गए हैं. इसके अलावा संसद मार्ग थाना भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है. आशुतोष ने आशंका जताई कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली पुलिस धरना स्थल पर कार्रवाई कर सकती है.
उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगले पांच से छह घंटे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. जो लोग जाग रहे हैं या सुबह यह संदेश देखें, वह तुरंत जंतर मंतर पहुंचें ताकि आंदोलन को मजबूती मिल सके. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी पीछे हटने वाले नहीं हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.
#WATCH | दिल्ली | आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर मौजूद हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2026
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कल दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई… pic.twitter.com/dODZiCKwd0
इस बात की चिंता है कि यदि सामाजिक और राजनीतिक लोग वहां से चले गए तो छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ अधिकारियों ने मुझे वहां से हटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ रहने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र किसी बड़े राजनीतिक परिवार, उद्योगपति या प्रभावशाली घराने से नहीं आते. ऐसे में यदि उनके साथ बल प्रयोग होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा. इसी वजह से वह पूरी रात छात्रों के साथ मौजूद रहे.
राजनीतिक झंडे नहीं, आंदोलन की भावना दिखनी चाहिए
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि पहले ही अपील की थी कि 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर न आए. उन्होंने कहा कि केवल महापुरुषों की तस्वीरें और राष्ट्रीय प्रतीक लेकर शामिल हों. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों, शिक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है. इस आंदोलन पर किसी राजनीतिक दल की पहचान हावी नहीं होनी चाहिए. यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं. उन्होंने सभी दलों और संगठनों से छात्रों के मुद्दे को प्राथमिकता देने की अपील की.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
धरना स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं. कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद हैं. बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि देर रात तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच कार्रवाई की आशंका बनी रही. इसी कारण आंदोलनकारी पूरी रात सतर्क रहे और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे.
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