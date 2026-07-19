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जंतर मंतर पर पूरी रात डटे रहे प्रदर्शनकारी, पुलिस की कड़ी निगरानी; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ बिताई रात

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पर हलचल लगातार बनी रही. पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना-जाना जारी रहा. ढोल-ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी. धरना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर लगाए गए. इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया.