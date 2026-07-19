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जंतर मंतर पर पूरी रात डटे रहे प्रदर्शनकारी, पुलिस की कड़ी निगरानी; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ बिताई रात

धरना स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं.

जंतर मंतर पर पूरी रात डटे रहे प्रदर्शनकारी
जंतर मंतर पर पूरी रात डटे रहे प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 9:04 AM IST

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Updated : July 19, 2026 at 9:10 AM IST

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पर हलचल लगातार बनी रही. पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना-जाना जारी रहा. ढोल-ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी. धरना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर लगाए गए. इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया.

रात भर चलता रहा प्रदर्शन
शनिवार देर रात जंतर मंतर पर माहौल पूरी तरह आंदोलनमय बना रहा. बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक धरना स्थल पर मौजूद रहे. रात बढ़ने के साथ भी लोगों का आना-जाना जारी रहा. प्रदर्शनकारी ढोल-ताशे बजाकर और नारे लगाकर अपने आंदोलन को जारी रखते रहे. मंच से लगातार संबोधन होते रहे और छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहने की अपील की जाती रही. धरना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ आवाज उठाने का अभियान है. इसी वजह से रात भर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ.


आशुतोष ने जताई कार्रवाई की आशंका
तड़के करीब साढ़े चार बजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुबह साढ़े चार बजे भी जंतर मंतर पूरी तरह प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है. उन्होंने दावा किया कि धरना स्थल के दोनों ओर मिलाकर करीब 40 डिटेंशन बसें खड़ी हैं और छह से सात वाटर कैनन तैनात किए गए हैं. इसके अलावा संसद मार्ग थाना भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है. आशुतोष ने आशंका जताई कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली पुलिस धरना स्थल पर कार्रवाई कर सकती है.

उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगले पांच से छह घंटे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. जो लोग जाग रहे हैं या सुबह यह संदेश देखें, वह तुरंत जंतर मंतर पहुंचें ताकि आंदोलन को मजबूती मिल सके. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी पीछे हटने वाले नहीं हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

देर रात पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद
रात के दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर आंदोलन को समर्थन दिया और छात्रों का हौसला बढ़ाया. उनके पहुंचने पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि,

इस बात की चिंता है कि यदि सामाजिक और राजनीतिक लोग वहां से चले गए तो छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ अधिकारियों ने मुझे वहां से हटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ रहने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र किसी बड़े राजनीतिक परिवार, उद्योगपति या प्रभावशाली घराने से नहीं आते. ऐसे में यदि उनके साथ बल प्रयोग होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा. इसी वजह से वह पूरी रात छात्रों के साथ मौजूद रहे.

राजनीतिक झंडे नहीं, आंदोलन की भावना दिखनी चाहिए
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि पहले ही अपील की थी कि 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर न आए. उन्होंने कहा कि केवल महापुरुषों की तस्वीरें और राष्ट्रीय प्रतीक लेकर शामिल हों. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों, शिक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है. इस आंदोलन पर किसी राजनीतिक दल की पहचान हावी नहीं होनी चाहिए. यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं. उन्होंने सभी दलों और संगठनों से छात्रों के मुद्दे को प्राथमिकता देने की अपील की.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
धरना स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं. कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद हैं. बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि देर रात तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच कार्रवाई की आशंका बनी रही. इसी कारण आंदोलनकारी पूरी रात सतर्क रहे और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे.

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Last Updated : July 19, 2026 at 9:10 AM IST

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