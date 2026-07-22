पुलिस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारियों ने उठाए सवाल, कहा- 'सरकार से सिर्फ जवाब और जवाबदेही चाहिए'
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल,शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Published : July 22, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा अनियमितताओं पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नतृत्व में चल रहे आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आंदोलन में शामिल छात्रों और समर्थकों का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. उनका आरोप है कि महिलाओं, बच्चों और छात्रों के साथ भी मारपीट की गई. वहीं, जंतर-मंतर पर चल रहे इस आंदोलन को देशभर से ऑनलाइन समर्थन भी मिल रहा है. कई लोग फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी भेज रहे हैं.
प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, फिर भी लाठीचार्ज हुआ
प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने बताया कि वह 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और लोग केवल नारे लगा रहे थे. कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि आंदोलन हिंसक रूप ले रहा हो. उन्होंने कहा कि बैरिकेड लगाए गए थे और कुछ लोगों ने उन्हें पार किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना उचित नहीं था.
बिना बल के भी स्थिति को किया जा सकता था नियंत्रित
छात्रा ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा महिलाओं, छात्रों और बच्चों के साथ मारपीट साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मारने और छात्राओं पर लाठियां बरसाने के वीडियो सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस के पास बड़ी संख्या में बल मौजूद था तो बिना बल प्रयोग के भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था.
महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा स्वीकार्य नहीं
छात्रा ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वीडियो में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे नारे देती है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बनी रहे.
सरकार से सवाल पूछना और जवाब मांगना हमारा अधिकार
प्रदर्शन में शामिल छात्रा ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन करना नहीं है. प्रदर्शनकारी केवल सरकार से जवाबदेही चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जवाब मांगने का पूरा अधिकार है. छात्रा ने यह भी सवाल उठाया कि जब दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म और अन्य गंभीर घटनाएं होती हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों दिखाई नहीं देती. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के समय ऐसी तत्परता अक्सर देखने को नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए और पुलिस व्यवस्था का उपयोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए.
PM Modi has not taken any action against the police officers who have been identified sexually harassing women protestors.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) July 22, 2026
All of them have been identified but they has been no action by Govt. @CPDelhi must explain pic.twitter.com/rYGAdAfJbs
हमें सुरक्षा देने वाले ही हम पर बरसा रहे हैं लाठियां
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सभी के साथ बेरहमी से मारपीट की. उन्होंने कहा कि कई लोगों के सिर फूट गए और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी केवल सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब देने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया. उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को सुरक्षा देने वाले ही उन पर लाठियां बरसाएं तो लोगों का भरोसा कमजोर होता है.
ऑनलाइन मिल रहा समर्थन, भोजन पहुंचा रहे लोग
जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को देशभर से समर्थन मिल रहा है. प्रदर्शनकारियों के अनुसार कई लोग स्वयं धरनास्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वे फूड डिलीवरी ऐप्स के माध्यम से प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामग्री भेज रहे हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सहयोग उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का हौसला दे रहा है और लोगों के समर्थन का प्रतीक है.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग सरकार की जवाबदेही तय करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर ठोस कार्रवाई करना है. उनका कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों पर स्पष्ट कदम नहीं उठाती, तब तक जंतर-मंतर पर उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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