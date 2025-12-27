ETV Bharat / bharat

जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने LG मनोज सिन्हा का पुतला जलाया, बोले- मेडिकल कॉलेज बंद हो

कटरा (जम्मू और कश्मीर): श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जम्मू में लोक भवन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में कथित अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा का पुतला जलाया. वे वैष्णो देवी के झंडे लिए हुए थे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करने की अपनी मांग को लेकर 'उपराज्यपाल वापस जाओ...' के नारे लगा रहे थे.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अधिकारी उनके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगें फिर से दोहराईं. प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम बस इतना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए. वे कटरा में मेडिकल कॉलेज क्यों चाहते हैं? इसे कहीं और ले जाएं. भारत के सनातन धर्म के मंदिर में यह कॉलेज मंजूर नहीं है."

जब पुलिस ने बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

पिछले महीने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, कटरा के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें MBBS एडमिशन पर हुए झगड़े के बाद, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के जरिये भरी जाने वाली अपनी 100 प्रतिशत MBBS सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत रखने की मांग की गई थी.

एनएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एक अधिकारी ने ANI को बताया, "हम MCC में 100 प्रतिशत सीटें लगाने के लिए एक अकेले इंस्टीट्यूट को नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि सीटों का यह प्रतिशत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को जाता है और सीटों का यह प्रतिशत राज्य काउंसलिंग को जाता है."