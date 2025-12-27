ETV Bharat / bharat

जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने LG मनोज सिन्हा का पुतला जलाया, बोले- मेडिकल कॉलेज बंद हो

जम्मू के कटरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्रशासन कटरा में मेडिकल कॉलेज क्यों चाहता है? इसे कहीं और ले जाएं.

Protesters burn effigy of LG Manoj Sinha in Katra over Shri Mata Vaishno Devi Medical College JK
जम्मू के कटरा में प्रदर्शन (ANI)
By ANI

Published : December 27, 2025 at 2:26 PM IST

कटरा (जम्मू और कश्मीर): श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जम्मू में लोक भवन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में कथित अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा का पुतला जलाया. वे वैष्णो देवी के झंडे लिए हुए थे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करने की अपनी मांग को लेकर 'उपराज्यपाल वापस जाओ...' के नारे लगा रहे थे.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अधिकारी उनके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगें फिर से दोहराईं. प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम बस इतना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए. वे कटरा में मेडिकल कॉलेज क्यों चाहते हैं? इसे कहीं और ले जाएं. भारत के सनातन धर्म के मंदिर में यह कॉलेज मंजूर नहीं है."

जब पुलिस ने बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

पिछले महीने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, कटरा के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें MBBS एडमिशन पर हुए झगड़े के बाद, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के जरिये भरी जाने वाली अपनी 100 प्रतिशत MBBS सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत रखने की मांग की गई थी.

एनएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एक अधिकारी ने ANI को बताया, "हम MCC में 100 प्रतिशत सीटें लगाने के लिए एक अकेले इंस्टीट्यूट को नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि सीटों का यह प्रतिशत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को जाता है और सीटों का यह प्रतिशत राज्य काउंसलिंग को जाता है."

उन्होंने कहा, "हम अकेले या रैंडम तरीके से किसी एक संस्थान से अलग नहीं हो सकते. अगर हमें इसे खास तौर पर इसी संस्थान के लिए जारी करना है, तो नीति में बदलाव की जरूरत है. जब हम कोई पॉलिसी बदलाव करते हैं, तो हमें मिलते-जुलते संस्थान को ध्यान में रखना चाहिए. अगर पॉलिसी या प्रतिशत में कोई बदलाव होता है, तो संस्थान एडमिशन के नियमों में बदलाव कर सकता है."

अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी मानदंड सभी राज्यों में एक जैसा होना चाहिए. अधिकारी ने कहा, "हमें एक मानदंड बनाना होगा और यह मानदंड राज्य के साथ-साथ दूसरे राज्यों को भी स्वीकार्य होना चाहिए."

इस साल के MBBS एडमिशन के बाद कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने मेडिकल सीटों के लिए चयन मानदंड (Selection Criteria) में बदलाव की मांग की है.

