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झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत चार रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में भर्ती, जानें हेल्थ अपडेट

झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट 20वें दिन भी जारी है और चार छात्र अस्पताल में भर्ती हैं.

Student Protest in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में इलाजरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हाल जानते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 7:02 PM IST

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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में पिछले दिनों हुए विधानसभा मार्च के दौरान घायल हुए छात्र-छात्राओं को रांची के सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. जेएलकेएम और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कुल चार छात्र नेताओं का इलाज सदर अस्पताल के मेडिसीन HDU (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) में चल रहा है.

अस्पताल में इलाजरत छात्रों की क्या है स्थिति

अस्पताल में इलाजरत चारों छात्र नेताओं के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए सदर अस्पताल, रांची के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि उनके यहां इलाज करा रहे चारों छात्र नेताओं का स्वास्थ्य ठीक है और सभी खतरे से बाहर हैं. उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि सभी को जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने साफ किया कि अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में इन छात्र नेताओं को भर्ती रखने का आशय यह नहीं है कि उनकी तबीयत ज्यादा ख़राब है, बल्कि उन्हें इसलिए HDU में रखा गया है ताकी उनसे मिलने आनेजाने वालों की वजह से अन्य मरीजों को कोई परेशानी न हो.

सदर अस्पताल, रांची के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि लाठीचार्ज या फिर आमरण अनशन की वजह से जिन छात्रों-छात्राओं का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है उन सभी की स्थिति अभी स्थिर है.

Student Protest in Jharkhand
रांची सदर अस्पताल में इलाजरत छात्र का हाल जानते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी

आपको बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में दो छात्र घायल हो गए थे और दो की हालत आमरण अनशन से खराब है. इन चारों छात्रों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल में भर्ती छात्र नेताओं में देवेंद्र नाथ महतो, मनीष कुमार सिंह, हबीबा और एक अन्य हैं. हालांकि 20वें दिन भी रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है.

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