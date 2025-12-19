ETV Bharat / bharat

पटना के हिजाब विवाद से कोलकाता में उबाल, बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट

कोलकाता में बिहार के सीएम नीतीश के खिलाफ प्रोटेस्ट. ( ETV Bharat )

कोलकाता: सोशल मीडिया का गुस्सा अब कोलकाता की सड़कों पर फूट पड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादास्पद हिजाब प्रकरण के विरोध में एक विशाल मशाल जुलूस का नेतृत्व किया. गुरुवार को हजारों महिलाओं ने "हाथ उठाओ" के नारे लगाते हुए पार्क सर्कस मैदान से गरियाहाट तक मार्च किया. चाहे साड़ी हो या हिजाब, किसी भी पुरुष को किसी महिला के कपड़ों और गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है. कोलकाता में मशाल जलाकर यही संदेश दिया गया है. इस संदर्भ में प्रियदर्शिनी का दावा है, "किसी महिला के सम्मान में हाथ डालने का मतलब भारत के सम्मान में हाथ देना है. इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है." प्रियदर्शिनी, जो विरोध मार्च में शामिल हुईं और गुरुवार शाम को मीडिया से रूबरू हुईं, ने कहा, "जब मैंने पहली बार सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि यह एआई-जनरेटेड वीडियो होना चाहिए. क्योंकि, यह मेरी कल्पना से परे है कि एक मुख्यमंत्री, एक पुरुष, की ऐसी मानसिकता हो सकती है कि वह सार्वजनिक मंच पर एक महिला का घूंघट या घूंघट खींच रहा है." प्रियदर्शिनी ने इस घटना के बाद केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "घटना होने के बाद भी मैं देख रही हूं कि केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन पड़ोसी राज्यों में महिलाओं के कपड़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है. अगर लोगों के वोट से जीतकर सत्ता में आए लोगों की ऐसी मानसिकता है, तो यह बहुत डरावना है."