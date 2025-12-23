ETV Bharat / bharat

गुजरात: अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, साबरकांठा में विरोध प्रदर्शन

हिम्मतनगर (गुजरात): अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला में खनन की इजाजत मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं. गुजरात के साबरकांठा में भी अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा. इसके बाद माना जा रहा है कि ऐसी छोटी पहाड़ियों को गिराने के लिए खनन का काम शुरू हो जाएगा और इससे खतरा पैदा होगा. अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है. साबरकांठा के विजयनगर के दधवाव इलाके में पर्यावरणविदों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और धमकी दी है कि अगर उनकी सामाजिक-आर्थिक और आध्यात्मिक विरासत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया गया तो वे अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करेंगे. स्थानीय नागरिक नवीन कलसवा ने कहा, "विजयनगर में 90 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं. अरावली पर्वतमाला पर हर जगह, हर गांव में धार्मिक जगहें हैं, जिनके लिए हमारे लोग अपनी जान दे देंगे. हम किसी भी कीमत पर अरावली रेंज को खत्म नहीं होने देंगे."