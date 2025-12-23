गुजरात: अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, साबरकांठा में विरोध प्रदर्शन
अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात के साबरकांठा में लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया.
Published : December 23, 2025 at 1:40 PM IST
हिम्मतनगर (गुजरात): अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला में खनन की इजाजत मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं. गुजरात के साबरकांठा में भी अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा. इसके बाद माना जा रहा है कि ऐसी छोटी पहाड़ियों को गिराने के लिए खनन का काम शुरू हो जाएगा और इससे खतरा पैदा होगा.
अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है. साबरकांठा के विजयनगर के दधवाव इलाके में पर्यावरणविदों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और धमकी दी है कि अगर उनकी सामाजिक-आर्थिक और आध्यात्मिक विरासत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया गया तो वे अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करेंगे.
स्थानीय नागरिक नवीन कलसवा ने कहा, "विजयनगर में 90 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं. अरावली पर्वतमाला पर हर जगह, हर गांव में धार्मिक जगहें हैं, जिनके लिए हमारे लोग अपनी जान दे देंगे. हम किसी भी कीमत पर अरावली रेंज को खत्म नहीं होने देंगे."
साबरकांठा के अंदरूनी इलाकों के लोग अरावली रेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. पहाड़ियां, पहाड़, जंगल और जल यहां रहने वालों और आदिवासी लोगों के रहने की मुख्य जगह हैं और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा. आने वाली पीढ़ियां अरावली रेंज को सिर्फ पोस्टरों में ही देखेंगी और टूरिस्ट भी इस इलाके में आना बंद कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्थानीय लोगों को किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, जिसके चलते आज साबरकांठा के विजयनगर इलाके में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है. इसके साथ ही, उन्होंने आने वाले समय में इस फैसले पर फिर से विचार करने का भी प्रस्ताव रखा है.
खनन माफिया के लिए साजिश का आरोप
गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है. लोगों का आरोप है कि यह व्यवस्था खनन माफिया के लिए अरावली पहाड़ों को खोलने और उत्खनन करने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने और पिछले दरवाजे से उनका फायदा उठाने के लिए की गई है.
गौरतलब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है. यह 800 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है. 91 प्रतिशत पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनके खत्म होने की संभावना है.
