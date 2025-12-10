ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : BLO के घर पर हमला, ईंट से खिड़की का शीशा तोड़ा, पुलिस स्टेशन पर विरोध-प्रदर्शन

किसी का नाम होगा या नहीं, यह पूरी तरह से ऊपर के अधिकारियों का मामला है. यह बीएलओ-डीई की ज़िम्मेदारी नहीं है. अगर वोटर लिस्ट के एसआईआर पर काम करते हुए हमें ऐसे हमले का सामना करना पड़ा, तो हमारे लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा. डरना स्वाभाविक है. हम चाहते हैं कि प्रशासन सुरक्षा पक्का करे.”

इस बीच, खड़दहा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 के दूसरे बीएलओ भी घटना के विरोध में बीएलओ मानव चंद्रा के साथ आ गए हैं और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. उनके अनुसार, "हम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसआईआर पर काम कर रहे हैं.

इस घटना से नॉर्थ 24 परगना के खड़दहा के सूर्यसेन नगर में भारी हंगामा हुआ है. घटना से बूथ नंबर 43 के बीएलओ मानव चंद्रा भी डरे हुए हैं. बदमाशों के हमले से इलाके के लोग गुस्से में हैं. लोगों ने खड़दहा पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया. बाद में बीएलओ ने इस बारे में पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और दूसरी जगहों पर बीएलओ को मिल रही धमकी पर चिंता जताई थी. वहीं खड़दहा के एक बीएलओ के घर रात के अंधेरे में बदमाशों के द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस दौरान बीएलओ के घर ईंट व पत्थर फेंके गए. ईंटों के फेंके जाने के घर की खिड़की का कांच टूट गया. इतने के बाद भी हमलावर रुके नहीं, उन्होंने बीएलओ के घर के दरवाजे पर लात मारने से लेकर प्रवेश द्वार पर गंदगी तक फेंकी गई.

खड़दहा (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खड़दहा (Khardaha) में बीएलओ के घर पर बदमाशों के द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना से नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया. मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है.

पुलिस भी हमले के कारण को लेकर कन्फ्यूज है. हालांकि, शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह हमला किसी गुस्से की वजह से हुआ होगा. पुलिस बुधवार सुबह मामले की जांच करने के लिए खड़दहा के सूर्यसेन नगर गई थी. जांच करने वालों ने इस बारे में बीएलओ और उसकी मां से बात की. पता चला है कि उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं. इस बारे में बैरकपुर कमिश्नरेट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

हमले का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पश्चिम बंगाल में, ये बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं. बीएलओ की जिम्मेदारी वोटरों के घर-घर जाकर फ़ॉर्म बांटना और इकट्ठा करना, और फ़ॉर्म को डिजिटाइज़ करना है.

बीएलओ का घर, जहां हमला किया गया (ETV Bharat)

हालांकि बीएलओ के एक वर्ग ने पहले ही बहुत ज़्यादा काम के बोझ को लेकर चिंता जताई है, लेकिन बीएलओ की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "बीएलओ खतरे में हैं. यह एक गंभीर मामला है. बीएलओ को सुरक्षा दी जानी चाहिए."

बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच, नॉर्थ 24 परगना के खड़दहा में बदमाशों पर बीएलओ के घर पर हमला करने का आरोप लगा.

इस बारे में बूथ नंबर 43 के बीएलओ मानव चंद्रा, जिन पर हमला हुआ, ने कहा, "मंगलवार रात को जब मैं घर पर एसआईआर पर काम कर रहा था, तो मैंने घर के मेन दरवाज़े पर लात मारने की आवाज़ सुनी और बाहर आ गया. तभी मैंने देखा कि घर की दूसरी मंजिल की खिड़की का कांच ईंटें फेंककर तोड़ दिया गया था. बदमाशों ने दरवाजे के सामने पान और गुटखे की पीक भी छोड़ दी और भाग गए. मैं नहीं बता सकता कि हमले का कारण क्या था. अगर किसी का नाम छूट गया है, तो यह इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से होगा. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. मैं बहुत डरा हुआ हूं. मेरे घर पर बुज़ुर्ग माता-पिता हैं. मुझे काम के लिए सड़कों पर जाना पड़ता है. फिर कोई और हमला हो सकता है. मैंने बीडीओ और एसडीओ को इस मामले के बारे में बता दिया है. मैं चाहता हूं कि प्रशासन इस बारे में सही एक्शन ले.”

दूसरी ओर, खड़दहा के विधायक और राज्य मंत्री शोभनदेब चटर्जी ने इस मामले पर कहा, "अगर ऐसा है, तो मैं पुलिस से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहूंगा. ताकि वे जेल से बाहर न निकल सकें. एसआईआर में काम करने वाले बीएलओ पहले से ही कई तरह से परेशान हैं. ऊपर से, उनके घरों में हमले और टॉर्चर किसी भी तरह से मंज़ूर नहीं है."

ये भी पढ़ें- दिव्यांग महिला BLO का जज्बा: एक पैर पर घर-घर जाकर पूरा कर रहीं 'मिशन SIR'