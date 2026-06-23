भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जंतर-मंतर पर सांकेतिक धरना, किसानों ने सरकार को दी चेतावनी
भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों ने सरकार को चेताया,कहा बात नहीं सुनी गई तो देशभर के किसान सड़कों पर उतरने को होंगे मजबूर
Published : June 23, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को जंतर-मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने सांकेतिक धरना दिया. धरने में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार इस समझौते को आगे बढ़ाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश के किसानों, डेयरी क्षेत्र और पोल्ट्री उद्योग को होगा. किसानों ने सरकार से इस प्रस्तावित समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में बड़ा किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा.
ट्रेड डील को लेकर जताई चिंता: धरने के दौरान किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, उसे लेकर किसानों में गंभीर चिंता है. उन्होंने कहा कि किसान संगठन इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देने के लिए ही जंतर-मंतर पर यह सांकेतिक धरना दिया गया है. डल्लेवाल ने कहा कि यदि सरकार इस समझौते से पीछे नहीं हटती और इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो आने वाले समय में देशभर के किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों और खेती-किसानी को बचाने के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे.