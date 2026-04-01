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टोल टैक्स पर संग्राम! हिमाचल में बढ़े एंट्री टैक्स के खिलाफ पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर चक्का जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

टोल टैक्स को लेकर हिमाचल पंजाब की जत्थेबंदियों ने प्रदेश के विभिन्न बॉर्डर पर चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन.

PROTEST AGAINST TOLL TAX
एंट्री टैक्स के खिलाफ पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर चक्का जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है. हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर इलाकों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. बीबीएन के साथ लगते बॉर्डर जैसे बद्दी, बरोटीवाला, ढेरोवाल, बघेरी और भरतगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया है. पंजाब और हिमाचल की विभिन्न जत्थेबंदियों ने एकजुट होकर सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सीमावर्ती क्षेत्र मैहतपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने पहले टोल बढ़ोतरी वापस लेने का संदेश देकर लोगों को गुमराह किया, लेकिन बाद में अचानक नई दरें लागू कर दीं. इस फैसले से न केवल व्यापार पर असर पड़ने की बात कही जा रही है, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के आवागमन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ने का दावा किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

हिमाचल में एंट्री टैक्स विवाद

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टोल बैरियर पर टैक्स दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ अब आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. प्रदेश के प्रवेश द्वार मैहतपुर में हिमाचल और पंजाब की कई जत्थेबंदियां एक मंच पर इकट्ठा हुईं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंजाब के रोपड़ जिले के वरिष्ठ एडवोकेट पम्मा, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रमन शर्मा और मैहतपुर व्यापार मंडल के प्रधान सुभाष ऐरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश फैलाया गया कि टोल टैक्स वृद्धि को वापस ले लिया गया है, लेकिन 31 मार्च और 1 अप्रैल की मध्यरात्रि से नई दरें फिर लागू कर दी गईं. टोल टैक्स में वृद्धि से हिमाचल और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का व्यापार प्रभावित होगा. साथ ही आम लोगों के लिए रिश्तेदारी और दैनिक आवाजाही महंगी हो जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पंजाब सीमा से लगे सभी 33 टोल बैरियर पूरी तरह बंद नहीं किए गए, तो आने वाले पर्यटन सीजन में हिमाचल का बहिष्कार करने का अभियान शुरू किया जाएगा.

Himachal increased toll tax
1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी (Notification)

किन गाड़ियों पर कितना घटा एंट्री टैक्स ?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "विशेष रूप से 5-सीटर यात्री वाहनों के लिए बढ़े एंट्री टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था. पहले 5 सीटर पैसेंजर कारों और 6 से 12 सीटर पैसेंजर वाहनों पर दो कैटेगरी में अलग-अलग एंट्री टैक्स लिया जाता था. NHAI के नियमों के तहत दोनों कैटेगरी पर सामान टोल लिया जाता है. ऐसे में टेक्निकल हिंच के चलते राज्य सरकार ने दोनों श्रेणियां को एक कर दिया है. 6 से 12 सीटर पैसेंजर कारों पर एंट्री फीस 130 रुपए से घटाकर 100 रुपए की गई है. वहीं, 5 सीटर वाहनों में एंट्री टैक्स बढ़ाकर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है. बाकी सभी श्रेणियों में पुरानी दरों पर एंट्री टैक्स लिया जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस विषय पर बात करेंगे."

वहीं, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त विशाल गोरला ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब सीमा से 5 किलोमीटर तक रहने वाले लोगों के लिए पास की सुविधा शुरू की गई है, जिससे उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा सरकार ने टोल दरों को 130 रुपए से घटाकर 100 रुपए करने का निर्णय भी लिया है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

टोल टैक्स बढ़ोतरी पर भड़की सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन

हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने रोष प्रकट किया. इस दौरान यूनियन के प्रधान जसमेर भूरा सहित पूरी टीम मौके पर मौजूद रही. प्रदर्शन के दौरान यूनियन सदस्यों ने यमुना नदी के पुल पर ट्रकों को रोककर अपना विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए आवाजाही प्रभावित रही. स्थिति को संभालने के लिए मौके पर SHO पांवटा, DSP पांवटा और एक्साइज अधिकारी भी पहुंचे. प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ.

Himachal and Punjab groups blocked road
हिमाचल पंजाब की जत्थेबंदियों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)

यूनियन ने ट्रकों का रोका चक्का

इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष भूरा ने साफ चेतावनी दी कि, "यदि सरकार ने ट्रकों पर बढ़ाया गया टैक्स कम नहीं किया, तो यूनियन धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम करने को मजबूर होगी. बैरियर से पांवटा साहिब की दूरी मात्र 1-2 किलोमीटर है, फिर भी ट्रक चालकों को ₹570 तक टोल देना पड़ रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है. यूनियन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत राहत दी जाए."

हिमाचल पंजाब सीमा पर पंजाब की जत्थे बंदिया ने की एंट्री बंद

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले के विरोध में हिमाचल पंजाब सीमा पर गारमोडा टोल प्लाजा के पास पंजाब की जत्थेबंदिया ने एंट्री बंद कर दी है. इसमें सभी जत्थे बंदिया किसान यूनियन, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन सभी विरोध में शामिल हुए. इस विरोध में हिमाचल भाजपा नेता भी शामिल हुए. बिलासपुर जिला के जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाजपा नेता मानसिंह धीमान भी सरकार के फैसले का विरोध किया.

Entry closed at Garmoda toll plaza
गारमोडा टोल प्लाजा पर एंट्री बंद (ETV Bharat)

विरोध में हिमाचल भाजपा नेता भी शामिल

जत्थेबंदियों के नेताओं का कहना है कि, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है हालांकि जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया एंट्री टैक्स कटवाया तो बढ़े हुए रेट ही लगाए गए उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है. जबकि पर्यटक और श्रद्धालुओं ने गाड़ियां रोकने का विरोध किया है उनका कहना है कि आप नेताओं का घेराव करे और आम जनता को तंग न करें. लेकिन अब इस मुद्दे ने उग्र रूप धारण कर लिया है और विरोध प्रदर्शन जारी है. बिलासपुर जिला के जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाजपा नेता मानसिंह धीमान ने कहा कि, "प्रदेश सरकार ने एंट्री टेक्स में बढ़ोतरी वापस नहीं ली है, जिस कारण यह धरना प्रदर्शन और जाम का रास्ता अपनाना पड़ा है."

Protest against toll tax hike
टोल टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष (ETV Bharat)

'हिमाचल से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाएगी पंजाब सरकार'

वहीं, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के रोपड़ के विधायक दिनेश चड्ढा भी अपने समर्थकों सहित प्रदर्शन में शामिल हुए और हिमाचल सरकार के खिलाऱ नारेबाजी की. विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि, "हिमाचल सरकार ने जो एंट्री टैक्स बढ़ाया है, उसको लेकरे पूरे पंजाब में रोष है. सोशल मीडिया पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आ रहा है कि एंट्री टैक्स जो बढ़ाया था उसको वापस ले लिया है. वो सरासर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं. सवाल यह नहीं है कि एंट्री टैक्स घटाया जाए. सवाल यह है कि एंट्री टैक्स को पूर्ण रूप से बंद की जानी चाहिए. क्योंकि पंजाब कोई विदेश में नहीं है, जिसको हिमाचल में आने के लिए टैक्स देना पड़े. हिमाचल सरकार अगर एंट्री टैक्स बंद नहीं करती तो पंजाब सरकार भी हिमाचल से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाएगी, तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पता लगेगा कि टैक्स कैसे लगाया जाता है."

PROTEST IN SOLAN AGAINST TOLL TAX
हिमाचल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

सवारियों को पैदल क्रॉस करना पड़ रहा बॉर्डर

पंजाब से सवारियां लेकर आने वाली बसे घनौली में ही सवारियों को उतार रही हैं. उसके बाद सवारियां पैदल ही बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं. बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण चक्का जाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा अचानक एंट्री टैक्स बढ़ाने से व्यापार, धार्मिक यात्राओं और आम लोगों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ रहा है. इसी को लेकर गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया. प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि हिमाचल सरकार एंट्री टैक्स को पूर्ण रूप से बंद करे. प्र उनका कहना है की अब टैक्स घटाने या बढ़ाने का मुद्दा नहीं है अब तो हिमाचल सरकार जब तक एंट्री टैक्स को पूर्ण रूप से बंद नहीं करेगी तब तक बॉर्डर खोला नहीं जाएगा

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हिमाचल में टोल टैक्स बढ़ोतरी
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