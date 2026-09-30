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SIR के खिलाफ 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, प्रशांत भूषण बोले- जनता को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध का सिलसिला एक बार फिर तेज होने जा रहा है. SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने नागरिकों से 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है. प्रदर्शन को लेकर आयोजकों ने दिल्ली पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी देने की बात कही है. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है.

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि लोकतंत्र में वोट नागरिकों के पास मौजूद सबसे जरूरी अधिकारों में से एक है. उन्होंने कहा कि अगर चुनावी प्रक्रिया को लेकर नागरिक सवाल उठाते हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर का कार्यक्रम इसी लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा. नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने में सहयोग करने की अपेक्षा जताई.

नेहा बोरा ने हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अंजली भारद्वाज, योगेंद्र यादव और दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ा गया. नेहा बोरा ने कहा कि एक तरफ नागरिकों के वोट के अधिकार से जुड़े सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ जब लोग अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर भी सवाल खड़े होते हैं.

पुलिस को दी गई प्रदर्शन की जानकारी

नेहा बोरा ने कहा कि 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी आयोजकों की ओर से संसद मार्ग थाने को दी जा चुकी है. इसमें प्रदर्शन का समय, संभावित संख्या और आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को दी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने में सहयोग करना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को भी शांतिपूर्ण तरीके से होने देगी.

प्रशांत भूषण बोले- सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा अलग, जनता का अधिकार अलग

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने SIR को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR कराने के अधिकार के संबंध में बात की है, लेकिन SIR किस तरीके से किया गया, यह अलग सवाल है. उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन जनता को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर नागरिक अपनी बात सड़कों पर भी रख सकते हैं.

सड़कों पर बढ़ेगी लोगों की मौजूदगी

प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर संस्थागत स्तर पर लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो लोग लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से इस तरह के प्रदर्शनों में लोगों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने इसे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है.

SIR खत्म करने और पुरानी मतदाता सूची की मांग

प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में SIR को समाप्त करना और SIR से पहले मौजूद मतदाता सूची को बनाए रखना शामिल है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है, यह अलग विषय है, लेकिन नागरिकों को अपनी मांगों और चिंताओं को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखने का अधिकार है.