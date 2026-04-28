जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध, हंगामे पर उतरे छात्र संगठन, भारी पुलिस बल तैनात
जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर हो रहा विरोध, कई छात्र संगठनों ने जताई नाराजगी
Published : April 28, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 1:48 PM IST
नई दिल्ली: आरएसएस के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज मंगलवार को युवा कुंभ का आयोजन किया गया है. इस आयोजन के विरोध में कई छात्र संगठन हंगामा कर रहे हैं. एनएसयूआई के छात्रों के ने इस आयोजन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. हालात बिगड़ने ना पाए इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. सुरक्षा बल यूनिवर्सिटी के बाहर भीतर निगरानी कर रहा है.
बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर तैनात किए गए हैं. जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है.
छात्र संगठन AISA ने जामिया के अन्य प्रगतिशील संगठनों के साथ मिलकर RSS के युवा कुंभ कार्यक्रम का विरोध किया. AISA की ओर से कहा गया है कि-RSS विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसी बैनर तले ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है और सौ वर्षों के राष्ट्र निर्माण और प्रगति का दावा करता है. आरएसएस, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई और यहां तक कि अंग्रेजों के साथ खुलेआम सहयोग किया, आज केवल अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है. हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत ने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए लड़ाई लड़ी, जो आज आरएसएस के खिलाफ एकजुट है, चाहे जामिया में हो या कहीं और.
AISA की ओर से ये भी कहा गया कि जामिया प्रशासन द्वारा आरएसएस को खुलेआम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिए गए आमंत्रण की निंदा करते हैं, जबकि प्रशासन किसी भी प्रगतिशील संगठन या समूह को शिक्षा और लोकतंत्र की बात करने वाले कार्यक्रम आयोजित करने से रोकता है. आरएसएस और उसका सांप्रदायिक एजेंडा, जो राष्ट्र को विभाजित करता है, जामिया मिलिया इस्लामिया या भारत के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए.
हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर AISA और एनएसयूआई का लगातार प्रदर्शन जारी है तो वहीं बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान तैनात किए गए हैं और बाहर शांतिपूर्ण स्थिति देखी जा रही है. हालांकि दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर निगरानी बनाई गई है. वहीं RSS का कार्यक्रम युवा कुंभ वह शाम तक चलेगा इसलिए अंदर जामिया प्रशासन और बाहर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है.
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