ETV Bharat / bharat

केरल में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 200 लोगों पर मामला दर्ज

केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस का रात का मार्च राज्य की राजधानी में सड़क पर बड़े पैमाने पर झड़प में बदल गया.

बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एसएफआई लीडरशिप ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और पुलिस पर तीखा हमला किया. एसएफआई लीडर वी के सनोज ने आरोप लगाया कि कैंटोनमेंट सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने जानबूझकर एसएफआई नेताओं को निशाना बनाया और उन पर हमला किया.

एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पी विजयन और इंस्पेक्टर जनरल समेत टॉप पुलिस अधिकारी, विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के स्टेट सेक्रेटेरिएट मेंबर वी शिवनकुट्टी के साथ हालात को शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे. वी शिवनकुट्टी ने यह मामला सीधे एडीजीपी के ध्यान में लाया.

पुलिस के दखल के बाद यूथ कांग्रेस के वर्कर सेक्रेटेरिएट की तरफ पीछे हट गए. हालांकि थोड़ी देर बाद ही हालात फिर से बिगड़ गए जब एसएफआई और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्कर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने लगे, जिससे एक और बड़ा टकराव हुआ.

हालात को काबू में करने के लिए पुलिस हॉस्टल कंपाउंड में घुसी और लाठीचार्ज किया. इलाके में शांति बहाल करने के लिए अधिकारियों को छह बार ग्रेनेड इस्तेमाल करने पड़े.

इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर से उन पर बीयर की बोतलें और पत्थर फेंके गए. इससे भड़ककर प्रदर्शनकारियों ने जलता हुआ पुतला और लकड़ी के डंडे हॉस्टल कंपाउंड में फेंक दिए. नतीजतन आग कैंपस के अंदर पेड़ों और दूसरे सामान तक फैल गई, जिससे फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के लोगों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी.

केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

कल रात करीब 8 बजे यूथ कांग्रेस और केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता पलायम में यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे, ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया और सड़क पर टायरों में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया.

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक टकराव के बाद म्यूजियम पुलिस ने 200 से ज़्यादा पहचाने जा सकने वाले लोगों के खिलाफ गैर-जमानती केस दर्ज किए हैं. झड़प और उसके बाद पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए एसएफआई ने पूरे राज्य में शिक्षा हड़ताल का आह्वान किया है.

उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन नेताओं को बुरी तरह पीटा जो असल में झड़प रोकने के लिए आए थे और कहा कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन एसएफआई की तरफ हो गया क्योंकि इसमें हिस्सा नहीं लिया गया.

एसएफआई लीडरशिप ने आगे आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस नेताओं की साजिश थी, जिसका मकसद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंत्रियों पर हाल ही में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान हटाना था.

विभिन्न राजनीतिक कार्यालयों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए

इन घटनाओं के बाद जिला कांग्रेस कमेटी और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों के साथ-साथ बीजेपी राज्य कमेटी के कार्यालय मरारजी भवन सहित विभिन्न राजनीतिक कार्यालयों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए. पुलिस ने उस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है जिसमें मरारजी भवन पर बीयर की बोतल फेंकी गई थी.

मुख्यमंत्री सतीशन को काले झंडे दिखाए गए

बीजेपी नेता पी के कृष्णदास पर भी अशांति के दौरान हमला हुआ. इसके अलावा मोटरसाइकिलों पर घूम रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में कांग्रेस के झंडों और सरकार के समर्थन वाले फ्लेक्स बोर्ड को नष्ट कर दिया. मौजूदा तनाव के बीच मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को एयरपोर्ट से अपने सरकारी घर क्लिफ हाउस जाते समय चाका में काले झंडे दिखाए गए.

युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी इलाके में विरोध प्रदर्शन किया. राजधानी में तो एक नाटकीय स्थिति भी देखने को मिली, जहां एक राज्य मंत्री को अपनी सरकारी गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि पुलिस ने इस खास घटना के बारे में कोई केस दर्ज नहीं किया है, क्योंकि मंत्री ने उन्हें बताया कि उनके पास कोई ऑफिशियल शिकायत नहीं है.

नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती चार्ज लगाते हुए म्यूजियम पुलिस ने हिंसा के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की हैं. पहला केस यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नेमोम शजीर, केएसयू के जिला अध्यक्ष गोपू नायर, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सैयदअली, श्यामलाल और अभिजीत के साथ-साथ 100 से ज़्यादा पहचाने जा सकने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है.

एसएफआई ने आज एजुकेशन स्ट्राइक का ऐलान किया

दूसरा केस एसएफआई कार्यकर्ताओं वेणु, श्रीकुमार, डेनी, अश्विन और आदित्यन के अलावा 75 से ज़्यादा पहचाने जा सकने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है. पुलिस एक्शन और कथित केएसयू हमले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए, एसएफआई ने आज एजुकेशन स्ट्राइक का ऐलान किया.

स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि दोपहर 12 बजे सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट की ओर विरोध मार्च निकाले जाएंगे. तिरुवनंतपुरम में हुए खराब घटनाक्रम के बाद एसएफआई ने कोच्चि में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. एर्नाकुलम में मार्च महाराजा कॉलेज के सामने से शुरू हुआ और एमजी रोड होते हुए डीसीसी ऑफिस की ओर बढ़ा.

इस बीच कोझिकोड डीवाईएफआई कमेटी के नेतृत्व में मावूर रोड जंक्शन से नए बस स्टैंड तक एक टॉर्चलाइट जुलूस निकाला गया. डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने होम डिपार्टमेंट और स्टेट पुलिस फोर्स के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जबकि आगे कोई अनहोनी न हो, इसके लिए राजधानी भर में भारी पुलिस सिक्योरिटी तैनात है.