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जागेश्वर धाम में पूजा कर रहे थे बरेली के डीएम, साथ में खड़ा था असलहाधारी गनर, पुजारी हुए नाराज

अल्मोड़ा: विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मंदिर के गर्भ गृह में असलहे के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जिलाधिकारी का गनर प्रवेश कर गया. इस बात की जानकारी मिलते ही पुजारियों ने इसका विरोध जताया है. गर्भगृह में हथियार ले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में हड़कंप मच गया है. ये घटना रविवार 19 अप्रैल की है.

जागेश्वर धाम के गर्भगृह में डीएम के साथ गया असलहाधारी गनर: बरेली के डीएम अविनाश सिंह जागेश्वर धाम पहुंचे थे. यहां वह अपने गनर के साथ पूजा करने के लिए गर्भगृह में चले गए. उन्होंने वहां नवग्रह की पूजा करवाई. जिस समय वह पूजा कर रहे थे, उस समय उनका सुरक्षा कर्मी वहीं मौजूद था. उसके कमर के पास कार्बाइन असलहा लगा हुआ था. पुजारियों ने जब इसका विरोध किया तो सुरक्षा कर्मी ने डीएम के सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल का हवाला दिया.

मंदिर के गर्भगृह में हथियार ले जाने पर पुजारी नाराज: घटना के बाद मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में भी इसको लेकर चर्चा और नाराजगी देखी गई. पुजारियों ने पूरे मामले पर विरोध जताते हुए कार्रवाई तक की मांग कर दी है. पुजारियों, पंडित नवीन चंद्र भट्ट, पंडित मनोज भट्ट, पूरन भट्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश भट्ट, पंडित गोपाल भट्ट, पंडित बसंत भट्ट, खीमानंद भट्ट आदि पुजारियों का कहना है कि भगवान जागेश्वर के गर्भगृह में पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी तक की सुरक्षा में कोई असलहा नहीं ले जाया गया था.

पुजारियों ने घटना को आघात पहुंचाने वाला बताया: पुजारियों ने कहा कि मंदिर की पवित्रता भंग नहीं करने दी जाएगी. स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि धार्मिक मर्यादाओं का पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए. बताते चले कि पूर्व में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गर्भगृह में किसी प्रकार का हथियार नहीं ले जाया गया था. ऐसे में यह घटना धार्मिक परंपराओं को आघात पहुंचाने वाली है.