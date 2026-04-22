जागेश्वर धाम में पूजा कर रहे थे बरेली के डीएम, साथ में खड़ा था असलहाधारी गनर, पुजारी हुए नाराज
पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह में हथियार ले जाने को धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया, एएसआई ने कहा नए फ्लेक्स बोर्ड लगाएंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 2:27 PM IST
अल्मोड़ा: विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मंदिर के गर्भ गृह में असलहे के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जिलाधिकारी का गनर प्रवेश कर गया. इस बात की जानकारी मिलते ही पुजारियों ने इसका विरोध जताया है. गर्भगृह में हथियार ले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में हड़कंप मच गया है. ये घटना रविवार 19 अप्रैल की है.
जागेश्वर धाम के गर्भगृह में डीएम के साथ गया असलहाधारी गनर: बरेली के डीएम अविनाश सिंह जागेश्वर धाम पहुंचे थे. यहां वह अपने गनर के साथ पूजा करने के लिए गर्भगृह में चले गए. उन्होंने वहां नवग्रह की पूजा करवाई. जिस समय वह पूजा कर रहे थे, उस समय उनका सुरक्षा कर्मी वहीं मौजूद था. उसके कमर के पास कार्बाइन असलहा लगा हुआ था. पुजारियों ने जब इसका विरोध किया तो सुरक्षा कर्मी ने डीएम के सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल का हवाला दिया.
मंदिर के गर्भगृह में हथियार ले जाने पर पुजारी नाराज: घटना के बाद मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में भी इसको लेकर चर्चा और नाराजगी देखी गई. पुजारियों ने पूरे मामले पर विरोध जताते हुए कार्रवाई तक की मांग कर दी है. पुजारियों, पंडित नवीन चंद्र भट्ट, पंडित मनोज भट्ट, पूरन भट्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश भट्ट, पंडित गोपाल भट्ट, पंडित बसंत भट्ट, खीमानंद भट्ट आदि पुजारियों का कहना है कि भगवान जागेश्वर के गर्भगृह में पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी तक की सुरक्षा में कोई असलहा नहीं ले जाया गया था.
पुजारियों ने घटना को आघात पहुंचाने वाला बताया: पुजारियों ने कहा कि मंदिर की पवित्रता भंग नहीं करने दी जाएगी. स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि धार्मिक मर्यादाओं का पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए. बताते चले कि पूर्व में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गर्भगृह में किसी प्रकार का हथियार नहीं ले जाया गया था. ऐसे में यह घटना धार्मिक परंपराओं को आघात पहुंचाने वाली है.
एएसआई का बयान: एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद नीरज मैठाणी ने बताया कि-
यह कदम मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है. स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इस घटना के बाद नए फ्लेक्स बोर्ड तैयार कर मंदिर परिसरों में लगाए जायेंगे. इन फ्लेक्स में स्पष्ट रूप से नियमों और प्रतिबंधों का उल्लेख किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और आगंतुकों को जागरूक किया जा सके. धार्मिक स्थलों की गरिमा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.
-नीरज मैठाणी, अधीक्षक, एएसआई-
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: इस मामले की गूंज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच गई. देहरादून मंडल के एएसआई (Archaeological Survey of India) के अधीक्षक ने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है. जागेश्वर धाम के मामले की जांच की जाएगी. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. -मोहन चंद्र जोशी, अधीक्षक एएसआई-
कौन हैं बरेली डीएम अविनाश सिंह? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जिलाधिकारी अविनाश सिंह 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं. वो मूलरूप से यूपी के ही जौनपुर के मूल निवासी हैं. अविनाश गोरखपुर में नगर आयुक्त पद के पर रह चुके हैं. वो मिर्जापुर में मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ भी रहे हैं. 2023 में पहली बार अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी नियुक्त हुए थे. 2025 में उनका ट्रांसफर बरेली हो गया था.
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