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प्रस्तावित आईटी नियम : AI से वीडियो बना रहे हैं तो उसे पूरे समय तक साफ-साफ दिखाना होगा

नई दिल्ली : सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव दिया है और इस बार खास तौर पर जोर दिया गया है कि उपयोगकर्ता एआई से बनी सामग्री की पहचान ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं.

इस बारे में जानना जरूरी है कि इस नए प्रस्ताव में क्या शामिल है, यह क्यों जरूरी है, और डिजिटल अधिकार समूहों द्वारा आईटी नियमों में किए जा रहे संशोधनों पर क्या चिंताएं जताई जा रही हैं, जिन पर अभी विचार चल रहा है.

प्रस्तावित मुख्य बदलाव:

फिलहाल आईटी नियमों के मुताबिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से निर्मित सामग्री पर लेबल या निशान साफ-साफ दिखने चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंगलवार को आम लोगों की राय जानने के लिए संशोधनों का जो मसौदा जारी किया है, उसमें ‘साफ-साफ दिखने’ वाली शर्त को बदलकर यह नियम लागू करने की बात कही गई है कि लेबल ‘‘स्क्रीन पर पूरे समय लगातार और साफ-साफ दिखते रहने चाहिए.’’

आसान शब्दों में कहें तो, इसका मतलब यह है कि एआई से बनी सामग्री की पहचान बताने वाला वॉटरमार्क या लेबल सिर्फ वीडियो की शुरुआत या आखिर में ही नहीं दिखना चाहिए. बल्कि यह पूरे वीडियो के दौरान स्क्रीन पर बने रहना चाहिए.

प्रस्तावित नियम के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं होगी जिसमें लेबल ‘‘कभी दिखे, कभी न दिखे.’’ मंत्रालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर कोई वीडियो एआई से बनाया गया है, तो देखने वाले को, यह बात वीडियो के पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक पता रहे.

ऐसा क्यों किया जा रहा है:

इसकी मुख्य वजह है एआई का बढ़ता दुरुपयोग. मंत्रालय का मानना ​​है कि ऑनलाइन दिखने वाले ऐसे वीडियो जो असली जैसे लगते हैं, लेकिन असल में नकली होते हैं, उनसे गलत जानकारी फैलती है और उपयोगकर्ता गुमराह होते हैं. इसलिए, एआई टूल से बनी ऐसी सामग्री को शुरू में ही लेबल लगाकर या निशान लगाकर पहचानना जरूरी है.

हमेशा दिखने वाला लेबल अनिवार्य करके, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि अगर कोई देखने वाला वीडियो को बीच में से भी देखना शुरू करे या क्लिप के किसी भी हिस्से में देखे, तो उसे तुरंत पता चल जाए कि यह कंटेंट असली नहीं, बल्कि एआई से बनाया गया है.