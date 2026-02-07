ETV Bharat / bharat

सिर्फ 2 घंटे में बेंगलुरु से हैदराबाद, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बोले अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, प्रस्तावित बेंगलुरु-हैदराबाद हाई स्पीड रेल से यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा.

Proposed Bengaluru -Hyderabad High Speed Rail Cuts
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 8:25 PM IST

बेंगलुरु: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के संबंध में बड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर 2026-27 के बजट में इन शहरों के बीच घोषित हाईस्पीड (बुलेट) रेल परियोजनाएं वास्तविकता बन जाती हैं, तो बेंगलुरु और हैदराबाद और बेंगलुरू से चेन्नई के बीच यात्रा का समय केवल 120 मिनट और 73 मिनट होगा.

शनिवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मंत्री ने तीन प्रमुख दक्षिण भारतीय शहरों को जोड़ने वाली इन हाई स्पीड रेलवे परियोजनाओं को दक्षिण का उभरता हुआ हाई स्पीड हीरा बताया. एक बार ये परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद, तीनों प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, कम यात्रा समय के कारण एक हो जाएंगी.

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि, अगर बुलेट ट्रेन का सपना साकार होता है तो, एक आदमी बेंगलुरु में MTR में नाश्ता कर सकता है, चेन्नई में आनंद भवन में लंच कर सकता है और बेंगलुरु में अपने घर पर डिनर कर सकता है. जब ये प्रोजेक्ट्स सच हो जाएंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाएगी.

हाल के बजट में घोषित सात नए हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के साथ, भारत में 4,000 किलोमीटर की हाई-स्पीड रेलवे लाइनें होंगी. उन्होंने कहा कि, उनका लक्ष्य 7,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे लाइन बिछाने पर काम करना है.

उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजनाओं का डिजाइन बहुत मुश्किल होगा और रेलवे के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करेगा क्योंकि ये ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं. उन्होंने आगे कहा, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, कंट्रोल और स्टेबिलिटी का ध्यान रखना होगा.

उन्होंने कहा कि, ट्रेनें इतनी तेज स्पीड से चलती हैं कि ट्रेन के चारों ओर एक वैक्यूम बन जाता है. लेकिन मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से, जो अभी चल रहा है, हमें पता चल गया है कि डिजाइन क्या है."

बेंगलुरु और पुणे के बीच हाई-स्पीड रेल की कर्नाटक की मांग पर, मंत्री ने कहा कि इस पर अगले फेज में विचार किया जाएगा. बजट में घोषित अन्य पांच हाई-स्पीड कॉरिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं.

