साठा पर शिकंजा: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक की संपत्ति कुर्क, लटके थे ताले, सालों से फरार है पुराना ऑटो लिफ्टर

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्की के समय सीमा के अंदर न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण कुर्की हुई है.

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 12:45 PM IST

संभल: यूपी के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति के विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है. जिसके बाद आज उसकी संपत्ति की कुर्की की गई.

संभल एएसपी (उत्तरी) कुलदीप सिंह ने बताया कि संभल हिंसा का मास्टर माइंड शारिक साठा थाना नखासा क्षेत्र के मौहल्ला दीपा सराय के पजाया में घर है. धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय से उद्घोषणा जारी की गई थी. समय सीमा के अंदर न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण अब संबंधित न्यायालय से कुर्की के वारंट जारी कर दिए गए.

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क. (ETV Bharat)

सिंह ने बताया कि टीम बनाकर न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा. उसके विरुद्ध अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है. सभी चल रही हैं और न्यायालय से कुर्की वारंट लिए गए हैं.

फरार चल रहा है शारिक साठा

पुलिस के अनुसार, शारिक साठा लगातार फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिशें दी गईं, लेकिन वह हाथ नहीं लगा. इससे पहले भी उसके खिलाफ वारंट और गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जा चुके थे. अदालत ने उसकी संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा भी की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ.

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्की के दौरान तैनात पुलिस. (ETV Bharat)

फर्जी पासपोर्ट बनवा कर दुबई चला गया था साठा

एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शारिक साठा वर्ष 2020 से भारत से बाहर फरार है. दिल्ली की जेल से छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट बनवा कर दुबई चला गया था.

नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा स्थित उसके मकान पर ताले लटके हुए हैं. नखासा थाना पुलिस और एसआईटी ने अब उसकी गिरफ्तारी तेज करने के साथ कानूनी कार्रवाई और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 300 गाड़ियां चुराता था. संभल हिंसा की बरसी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उसके खिलाफ परमानेंट वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही थी.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शारिक साठा को बाहर से कौन लोग मदद पहुंचा रहे हैं और वह लगातार कैसे छिपा हुआ है. पुलिस का कहना है कि शारिक की गिरफ्तारी तक यह अभियान जारी रहेगा.

