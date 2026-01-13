ETV Bharat / bharat

मेवाड़ के शाही परिवार की संपत्तियों के बंटवारे का विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: राजस्थान के मेवाड़ के शाही परिवार की संपत्तियों के बंटवारे का विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्यों की सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. पहले परिवार के कुछ सदस्य़ों की याचिकाएं बांबे हाईकोर्ट में और कुछ सदस्यों की याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में दाखिल की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं एक ही जगह सुनी जाएं इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच इस याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगी. विवाद उदयपुर स्थित सिटी पैलेस , एचआरएच होटल्स ग्रुप सहित अन्य संपत्तियों पर नियंत्रण का है। याचिकाओं में महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है. एक याचिकाकर्ता उदयपुर के पूर्व महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार से हैं. याचिकाकर्ता महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे.