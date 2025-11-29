इस साल भारत में H1N1 फ्लू से सिर्फ 14 मौतें, विशेषज्ञों से जानें इस कामयाबी के पीछे की वजह
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस साल H1N1 फ्लू के कारण 14 मौतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल यह संख्या 347 थी.
Published : November 29, 2025 at 7:33 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत में इस साल मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) के कारण 14 मौतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल 347 मौतें हुई थीं. स्थिति में सुधार के पीछे उचित क्लीनिकल प्रबंधन और टीकाकरण प्रमुख कारण हैं. दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. अशोक ग्रोवर ने कहा, "हां, सही क्लीनिकल मैनेजमेंट और समय पर टीकाकरण ऐसी बेहतर स्थिति के मुख्य कारण हो सकते हैं. सही टीकाकरण और डॉक्टरों की सलाह भी मरीजों को ऐसे मौसमी फ्लू से लड़ने में मदद करती है."
डॉ. ग्रोवर ने कहा कि लोग हर साल फ्लू का टीका लगवाते हैं, खासकर ज्यादा उम्र वाले लोग जो अस्थमा और पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा, "ऐसे कई मरीज हैं जो बीमार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, जिससे उन्हें सभी मौसमी फ्लू से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है."
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में पिछले साल H1N1 के कारण 55 मौतें दर्ज की गईं, केरल में 61 और महाराष्ट्र में 71 मौतें हुईं, जबकि इस साल अब तक मौसमी फ्लू के कारण इन राज्यों में क्रमशः 0, 8 और 3 मौतें दर्ज की गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में पूरे देश में मौसमी इन्फ्लूएंजा के 3320 मामले सामने आए हैं. भारत में पिछले साल मौसमी इन्फ्लूएंजा के 20414 मामले दर्ज किए गए थे.
डॉ. ग्रोवर ने कहा, "कई मामलों में मरीजों को जांच की जरूरत नहीं होती और कुछ मामलों में अगर लक्षण मामूली हों तो डॉक्टर जांच की सलाह नहीं दे सकते हैं." इस साल मौसमी फ्लू के कम मामले दर्ज होने के बारे में पूछे जाने पर डॉ. ग्रोवर ने कहा, "यह क्लीनिकल और रिकॉर्ड में आए मामलों की संख्या पर निर्भर करता है."
डॉ. ग्रोवर ने कहा कि क्लीनिकल मामलों में, डॉक्टर मरीजों को कोई जांच कराने की सलाह नहीं देते, जबकि डॉक्यूमेंटेड मामलों में मरीजों को सभी जरूरी टेस्टिंग कराने की सलाह दी जाती है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार, इन्फ्लूएंजा (जिसे फ्लू भी कहते हैं) फ्लू वायरस से होने वाली सांस की एक फैलने वाली बीमारी है. क्लीनिकल प्रोटोकॉल में कहा गया है, "जिन लोगों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (ILI) होती है, उनमें मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, उल्टी और दस्त (बड़ों की तुलना में बच्चों में ज्यादा आम), नाक बहना या बंद होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं."
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार, फ्लू जैसे लक्षणों के लिए सलाह लेने वाले सभी लोगों की सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्क्रीनिंग होनी चाहिए या डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और इन्फ्लूएंजा के फैलने को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इन्हें A, B और C कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए.
कैटेगरी-A (हल्के लक्षण वाले)
लक्षण: जिन मरीजों को हल्का बुखार और खांसी या गले में खराश है, शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी हो या न हो, कैटेगरी-A में रखा जाएगा.
डायग्नोस्टिक टेस्ट: ऐसे मरीजों का इन्फ्लूएंजा टेस्ट जरूरी नहीं है.
कैटेगरी-B (गंभीर लक्षण / हाई रिस्क ग्रुप)
लक्षण: कैटेगरी-A में बताए गए सभी लक्षणों के अलावा, अगर मरीज को तेज बुखार (102 डिग्री के बराबर या ज्यादा) और गले में बहुत ज्यादा दर्द हो.
डायग्नोस्टिक टेस्ट: मरीज का इन्फ्लूएंजा टेस्ट जरूरी नहीं है.
श्रेणी-C (जटिल)
लक्षण: कैटेगरी-A और कैटेगरी-B के लक्षणों के अलावा, अगर मरीज में सांस फूलना, खून का थक्का जमना, दिमागी हालत में बदलाव आदि जैसे एक या ज्यादा लक्षण हैं.
डायग्नोस्टिक टेस्ट: इन मरीजों का इन्फ्लूएंजा के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए; जब तक जांच रिपोर्ट लंबित है, तब तक एम्पिरिकल एंटीवायरल थेरेपी (oseltamivir) शुरू करें.
दिल्ली के एक अन्य प्रसिद्ध चिकित्सक और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ आशीष जैन के अनुसार, "डॉक्टरों से समय पर परामर्श और उचित जागरूकता इस तरह की बेहतर स्थिति के कारक हो सकते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि मामलों की संख्या किसी खास तरह के इन्फ्लूएंजा के दर्ज होने पर निर्भर करती है. डॉ. जैन ने कहा, "हो सकता है कि इस बार H1N1 के मामले कम हों और दूसरे इन्फ्लूएंजा के मामले ज्यादा हों."
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इन्फ्लूएंजा वायरस चार तरह के होते हैं - A, B, C और D. WHO ने कहा, "इन्फ्लूएंजा A और B वायरस फैलते हैं और मौसमी बीमारियों की महामारी फैलाते हैं."
इन्फ्लूएंजा A वायरस को वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के अनुसार सबटाइप यानी उपप्रकार में बांटा गया है. WHO ने कहा, "अभी इंसानों में सबटाइप A(H1N1) और A(H3N2) इन्फ्लूएंजा वायरस घूम रहे हैं. A(H1N1) को A(H1N1)pdm09 भी लिखा जाता है क्योंकि इसने 2009 में महामारी फैलाई थी और पिछले A(H1N1) वायरस की जगह ली थी जो 2009 से पहले फैला था. सिर्फ इन्फ्लूएंजा टाइप A वायरस ही महामारी फैलाने के लिए जाने जाते हैं."
ग्लोबल हेल्थ वॉचडॉग के अनुसार, इन्फ्लूएंजा B वायरस को सबटाइप में नहीं बांटा गया है, बल्कि उन्हें वंश (lineages) में बांटा जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, "इन्फ्लूएंजा टाइप B वायरस या तो B/यामागाटा (B/Yamagata) या B/विक्टोरिया (B/Victoria) वंश के हैं. इन्फ्लूएंजा C वायरस का पता कम चलता है और आमतौर पर इससे हल्के इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है. इन्फ्लूएंजा D वायरस मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करने या बीमार करने के लिए नहीं जाने जाते हैं."
