ETV Bharat / bharat

इस साल भारत में H1N1 फ्लू से सिर्फ 14 मौतें, विशेषज्ञों से जानें इस कामयाबी के पीछे की वजह

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भारत में इस साल मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) के कारण 14 मौतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल 347 मौतें हुई थीं. स्थिति में सुधार के पीछे उचित क्लीनिकल ​​प्रबंधन और टीकाकरण प्रमुख कारण हैं. दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. अशोक ग्रोवर ने कहा, "हां, सही क्लीनिकल मैनेजमेंट और समय पर टीकाकरण ऐसी बेहतर स्थिति के मुख्य कारण हो सकते हैं. सही टीकाकरण और डॉक्टरों की सलाह भी मरीजों को ऐसे मौसमी फ्लू से लड़ने में मदद करती है."

डॉ. ग्रोवर ने कहा कि लोग हर साल फ्लू का टीका लगवाते हैं, खासकर ज्यादा उम्र वाले लोग जो अस्थमा और पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा, "ऐसे कई मरीज हैं जो बीमार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, जिससे उन्हें सभी मौसमी फ्लू से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है."

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में पिछले साल H1N1 के कारण 55 मौतें दर्ज की गईं, केरल में 61 और महाराष्ट्र में 71 मौतें हुईं, जबकि इस साल अब तक मौसमी फ्लू के कारण इन राज्यों में क्रमशः 0, 8 और 3 मौतें दर्ज की गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में पूरे देश में मौसमी इन्फ्लूएंजा के 3320 मामले सामने आए हैं. भारत में पिछले साल मौसमी इन्फ्लूएंजा के 20414 मामले दर्ज किए गए थे.

डॉ. ग्रोवर ने कहा, "कई मामलों में मरीजों को जांच की जरूरत नहीं होती और कुछ मामलों में अगर लक्षण मामूली हों तो डॉक्टर जांच की सलाह नहीं दे सकते हैं." इस साल मौसमी फ्लू के कम मामले दर्ज होने के बारे में पूछे जाने पर डॉ. ग्रोवर ने कहा, "यह क्लीनिकल और रिकॉर्ड में आए मामलों की संख्या पर निर्भर करता है."

डॉ. ग्रोवर ने कहा कि क्लीनिकल मामलों में, डॉक्टर मरीजों को कोई जांच कराने की सलाह नहीं देते, जबकि डॉक्यूमेंटेड मामलों में मरीजों को सभी जरूरी टेस्टिंग कराने की सलाह दी जाती है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार, इन्फ्लूएंजा (जिसे फ्लू भी कहते हैं) फ्लू वायरस से होने वाली सांस की एक फैलने वाली बीमारी है. क्लीनिकल प्रोटोकॉल में कहा गया है, "जिन लोगों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (ILI) होती है, उनमें मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, उल्टी और दस्त (बड़ों की तुलना में बच्चों में ज्यादा आम), नाक बहना या बंद होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार, फ्लू जैसे लक्षणों के लिए सलाह लेने वाले सभी लोगों की सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्क्रीनिंग होनी चाहिए या डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और इन्फ्लूएंजा के फैलने को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इन्हें A, B और C कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए.

कैटेगरी-A (हल्के लक्षण वाले)

लक्षण: जिन मरीजों को हल्का बुखार और खांसी या गले में खराश है, शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी हो या न हो, कैटेगरी-A में रखा जाएगा.