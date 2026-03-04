ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट : प्रमोशन में नियमों का पालन होना चाहिए, सहानुभूति का नहीं

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की सीमा को साफ करते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कोई सरकारी कर्मचारी अधिकार के तौर पर ऊंचे पद का दावा नहीं कर सकता.

श्रीनगर में जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की डिवीजन बेंच ने राज्य अधिकारियों की लेटर पेटेंट अपील (LPA) (एक याचिकाकर्ता द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उसी न्यायालय की दूसरी पीठ के समक्ष की जाने वाली अपील है) को मंजूरी दे दी और 2015 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि जावेद अहमद गनई को 13 सितंबर, 2000 से स्टोरकीपर के तौर पर नियुक्त माना जाएगा.

यह मामला दो दशक से भी अधिक पुराना है और जम्मू और कश्मीर (अनुकंपा नियुक्ति) रूल्स, 1994, जिसे आमतौर पर एसआरओ 43 के नाम से जाना जाता है, के मतलब के आस-पास घूमता है. जम्मू-कश्मीर सरकार की अपील में जावेद अहमद गनाई पुत्र मोहम्मद अकरम गनाई, जो गांव संदू बुल बुल, नौगाम, अनंतनाग का रहने वाला है, को दी गई राहत को चुनौती दी गई थी.

गनाई को डिप्टी कमिश्नर, अनंतनाग ने 13 सितंबर, 2000 को 3050–4910 रुपये के पे स्केल पर स्टोरकीपर के तौर पर नियुक्त किया था. लेकिन, उन्हें पद जॉइन करने की इजाजत नहीं मिली. वजह: स्टोरकीपर भर्ती नियम के तहत एक प्रमोशनल पोस्ट थी. इसके बजाय, उन्हें 2550–3200 रुपये के कम पे स्केल पर क्लास चौथी पोस्ट पर जॉइन करने की इजाजत दी गई. ऊंचे पद के लिए उनका केस सही अधिकारियों के पास विचार के लिए भेज दिया गया.

परेशान होकर गनई ने 2006 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने तब सामान्य प्रशासन विभाग के कमिश्नर/सेक्रेटरी को उनके दावे की जांच करने और सही ऑर्डर देने का निर्देश दिया. सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 अप्रैल 2008 के सरकारी आदेश के जरिए उनके क्लेम को खारिज कर दिया.

आदेश में कहा गया, "जहां तक, डिप्टी कमिश्नर, अनंतनाग की नियुक्तियां कानून के हिसाब से गलत हैं और इसलिए वे पहले से तय नहीं हो सकतीं या उनके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया जा सकता, जैसा कि उन्हें पहले किया गया था. अगर कोई गलत काम हुआ है, तो वह दूसरे गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता."

कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी नियुक्ति 13 सितंबर, 2000 से क्लास चौथे पद पर मानी जाएगी, जिस तारीख से उन्होंने काम करना शुरू किया था, और ऊंचे पद के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया.

गनाई ने 2008 के सरकारी आदेश को चुनौती दी. जुलाई 2015 में, हाई कोर्ट के सिंगल जज ने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया और कहा: "इस मामले के तथ्यों पर उस फैसले को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता को 13 सितंबर 2005 से स्टोर स्टोरकीपर के तौर पर काम करने वाला माना जाएगा.

लेकिन, याचिकाकर्ता ने क्लास-चौथे पोस्ट पर काम किया है, इसलिए वह स्टोरकीपर के वेतन का हकदार नहीं होगा और बाकी सभी कामों के लिए उसे 13 सितंबर 2005 से स्टोर कीपर माना जाएगा. याचिकाकर्ता को इस आदेश की कॉपी उत्तरदाताओं को मिलने की तारीख से तुरंत स्टोर कीपर के तौर पर काम करने की इजाजत दी जाएगी." इस निर्देश से असल में गनाई को स्टोरकीपर का काल्पनिक दर्जा मिल गया, हालांकि बिना पिछली तनख्वाह के. लेकिन, राज्य ने इस फैसले को चुनौती दी. इस पर बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के दायरे और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेमलता समेत सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों की जांच की.