टॉलीवुड-बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का भाई अमनप्रीत ड्रग केस में फरार, ढूंढ़ने में जुटी तेलंगाना पुलिस

हैदराबाद (तेलंगाना): टॉलीवुड और बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस का भाई अमनप्रीत सिंह हैदराबाद मसाब टैंक ड्रग्स केस में फरार है. ईगल टीम और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इस मामले में, नितिन सिंघानिया और श्रानिक सिंघवी को ट्रूप बाजार से इसी महीने की 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था. उनसे पूछताछ के दौरान अमनप्रीत का नाम सामने आया.

ईगल टीम ने पहचान की कि उसने इन दोनों बिजनेसमैन से ड्रग्स खरीदे थे. दोनों बिजनेसमैन के पास से 43 ग्राम कोकीन और MDMA जब्त किया गया. अमनप्रीत को पिछले साल साइबराबाद पुलिस ने भी पकड़ा था. इस बीच, पुलिस ने बताया कि चार और लोगों ने नितिन सिंघानिया और श्रानिक सिंघवी को ड्रग्स सप्लाई किए थे.

हैदराबाद वेस्ट जोन के DCP श्रीनिवास ने कहाकि इस मामले में जांच जारी है, और अमन प्रीत सिंह कंज्यूमर्स में से एक है. उन्होंने कहा कि मसाब टैंक पुलिस स्टेशन की दो टीमें, ईगल टीम के साथ, फरार लोगों की तलाश कर रही हैं.