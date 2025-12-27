टॉलीवुड-बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का भाई अमनप्रीत ड्रग केस में फरार, ढूंढ़ने में जुटी तेलंगाना पुलिस
हैदराबाद मसाब टैंक ड्रग्स केस में फरार अमनप्रीत सिंह फरार है. तेलंगाना पुलिस तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है.
Published : December 27, 2025 at 4:24 PM IST
हैदराबाद (तेलंगाना): टॉलीवुड और बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस का भाई अमनप्रीत सिंह हैदराबाद मसाब टैंक ड्रग्स केस में फरार है. ईगल टीम और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इस मामले में, नितिन सिंघानिया और श्रानिक सिंघवी को ट्रूप बाजार से इसी महीने की 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था. उनसे पूछताछ के दौरान अमनप्रीत का नाम सामने आया.
ईगल टीम ने पहचान की कि उसने इन दोनों बिजनेसमैन से ड्रग्स खरीदे थे. दोनों बिजनेसमैन के पास से 43 ग्राम कोकीन और MDMA जब्त किया गया. अमनप्रीत को पिछले साल साइबराबाद पुलिस ने भी पकड़ा था. इस बीच, पुलिस ने बताया कि चार और लोगों ने नितिन सिंघानिया और श्रानिक सिंघवी को ड्रग्स सप्लाई किए थे.
हैदराबाद वेस्ट जोन के DCP श्रीनिवास ने कहाकि इस मामले में जांच जारी है, और अमन प्रीत सिंह कंज्यूमर्स में से एक है. उन्होंने कहा कि मसाब टैंक पुलिस स्टेशन की दो टीमें, ईगल टीम के साथ, फरार लोगों की तलाश कर रही हैं.
वेस्ट जोन के DCP श्रीनिवास ने कहा, "हमने इस केस के मुख्य आरोपी निखिल सिंघानिया और श्रानिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. हमने दो अफ्रीकी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, जो उन्हें मुंबई से ड्रग्स सप्लाई कर रही थीं. कंज्यूमर्स में अमर प्रीत सिंह के अलावा तीन और लोग हैं. हम उनकी तलाश कर रहे हैं."
बता दें कि हैदराबाद के हैदरशाकोटे स्थित एक अपार्टमेंट में जुलाई महीने में छापेमारी हुई थी. इस दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था. के दौरान नरसिंगी पुलिस ने इस नेटवर्क के पांच तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल थे। पुलिस ने 199 ग्राम कोकीन जब्त की।
