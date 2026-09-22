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एमपी ही नहीं, देश के इन राज्यों में भी होंगे चीतों के दीदार, पढ़ें भारत में प्रोजेक्ट 'चीता' की सक्सेस स्टोरी

प्रोजेक्ट 'चीता' के तहत एमपी के साथ अन्य राज्यों में भी चीतों को बसाने की योजना है. प्रोजेक्ट हेड ने पुष्टि की. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

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एमपी ही नहीं, देश के इन राज्यों में भी होंगे चीतों के दीदार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 4:53 PM IST

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देहरादून: भारत में कूनो नेशनल पार्क से शुरू हुआ चीतों का नया अध्याय अब देश के कई राज्यों तक देखा और पढ़ा जाएगा. दरअसल प्रोजेक्ट 'चीता' की सफलता के साथ इसके विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है. फिलहाल देश में चीता केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित हैं, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो देश के दूसरे कई राज्यों में भी चीतों की रफ्तार को वन्यजीव प्रेमी देख सकेंगे. पढ़िए भारत में चीतों की सक्सेस स्टोरी पर ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

देश में चीतों का साम्राज्य केवल कूनो या गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी तक ही सीमित नहीं रहेगा. बल्कि इस प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए इसे देश के दूसरे राज्यों तक भी फैलाने का प्लान तैयार किया गया है. खास बात यह है कि विस्तृत अध्ययन के बाद देश के कई क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है. जिस पर समय के साथ धीरे-धीरे काम शुरू किया जाएगा.

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वर्तमान में भारत में 56 चीते मौजूद. (PHOTO- WII)

वाइल्डलाइफ से जुड़े एक्सपर्ट्स द्वारा चीतों के क्षेत्र को बढ़ाने की योजना फुलप्रूफ प्लान के साथ तैयार की जा रही है. इसके पीछे की वजह भारत में प्रोजेक्ट 'चीता' की सफलता है. फिलहाल देश में कुल 56 चीता मौजूद हैं. समय के साथ इनकी गिनती के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

प्रोजेक्ट 'चीता' में काम करने वाले वन्यजीव विशेषज्ञों ने देश में 10 जगहों पर चीता की मौजूदगी का खाका तैयार किया है. इसके लिए अलग-अलग क्षेत्र को चिन्हित किया गया है. इसमें कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है तो कुछ क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में भी चिन्हित हुए हैं.

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कुल 29 चीते दूसरे देश से लाए गए. (PHOTO- WII)

दरअसल, फिलहाल कूनो राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क और गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में ही चीता मौजूद है. यह दोनों ही राष्ट्रीय वाइल्डलाइफ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में मौजूद है. फिलहाल कूनो राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क में 53 चीता मौजूद है, जबकि गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में 3 चीता रखे गए हैं.

भारत में चीतों का पुनर्जन्म: भारत में नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 08 चीते लाए गए थे. इसके बाद 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, जबकि इसी साल 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 09 चीते लाए गए. इस तरह देखा जाए तो भारत में 41 फीसदी चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं. 31 फीसदी बोत्सवाना से जबकि 28 फीसदी नामीबिया से लाए गए हैं.

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17 सितंबर 2022 को सबसे पहले 8 चीते नामीबिया से लाए गए. (PHOTO- WII)

अभी तक 26 चीतों की मौत: भारत में कुल 29 चीता दूसरे देशों से लाए गए, लेकिन अब इनकी संख्या देश में 56 हो चुकी है. हालांकि भारत में इन्हें लाने के बाद शुरुआत में कई चीते मारे गए. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब तक कुल 26 चीते देश में मर चुके हैं. जिससे प्रोजेक्ट 'चीता' को लेकर एक चिंता भी दिखाई दी है. हालांकि बड़ी संख्या में चीतों ने जन्म भी लिया, जिससे वन्य जीव विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली.

53 चीतों का जन्म: एक तरफ जहां 26 चीता मरे तो 53 चीतों ने जन्म भी लिया. जिस कारण इनकी संख्या देश में 56 पहुंच गई है. अभी की स्थिति देखें तो देश में कुल 20 एडल्ट चीता है, जबकि 36 शावक मौजूद हैं. देश में मरने वाले कुल 26 चीतों में 9 एडल्ट अवस्था में मरे तो 17 बच्चे भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और उनकी जान चली गई है.

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अभी तक भारत में 53 चीतों ने जन्म लिया. (PHOTO- WII)

साल 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे. साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई. साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे तो साल 2025 में यह संख्या 30 पहुंच गई. जबकि अब साल 2026 में देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है.

10 क्षेत्र चिन्हित: जिस क्षेत्र में चीता रखे गए हैं, उसके ओवरऑल क्षेत्रफल को देखें तो ये करीब 84 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 17 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित जंगल है. वन्य जीव विशेषज्ञों की कोशिश है कि देश में चीतों के अनुकुल 10 ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर वहां चीता पहुंचाए जाए. वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि, जब ऐसे सभी चिन्हित क्षेत्र में चीता की संख्या 40 से 50 हो जाएगी, तब चीता खुद सर्वाइव को लेकर बेहतर स्थिति में होंगे.

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अभी तक 26 चीतों की मौत भी हुई है (PHOTO- WII)

फिलहाल कुनो राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क और गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में चीता का मुख्य भोजन चीतल दिखाई दे रहा है. इसके अलावा गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में नीलगाय और चिंकारा का भी चीता शिकार कर रहे हैं.

इसको लेकर वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक जीएस भारद्वाज कहते हैं,

1947 से 1950 के बीच देश में चीता पूरी तरह से खत्म हो गए थे. लेकिन भारत सरकार की पहल पर विभिन्न वाइल्डलाइफ से जुड़े संस्थान और राज्य वन विभाग ने मिलकर प्रोजेक्ट 'चीता' को सफल बनाने में अहम योगदान दिया.
-जीएस भारद्वाज, निदेशक, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया-

1970 में हुई कवायद: भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है. इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया. हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुईं और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ. लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

भारतीय वन्यजीव संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट 'चीता' के हेड के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर बिलाल हबीब कहते हैं,

प्रोजेक्ट 'चीता' के अंतर्गत देश में 10 स्थान पर चीता लाने का प्लान है. भारत में चीता लाने की ये सक्सेस स्टोरी काफी लंबी है और इसमें इन्हें लाने से पहले के अध्ययन और फूल प्रूफ प्लान शामिल है. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी एक जनहित याचिका के चलते प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा रहा है.
-डॉ. बिलाल हबीब, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया-

इस तरह भारत में प्रोजेक्ट 'चीता' की सक्सेस स्टोरी काफी लंबी है और दिलचस्प भी. फिलहाल यह प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की शुरुआती सफलता को भी बयां कर रही है. हालांकि, वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्यजीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं.

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