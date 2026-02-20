ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: शिवाजी जयंती जुलूस पर पत्थर फेंकने का आरोप, बागलकोट में तनाव, धारा 163 लागू

बागलकोट (कर्नाटक): बागलकोट जिले में गुरुवार को शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, जब जुलूस पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना गुरुवार को पुराने शहर में उस समय हुई जब दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुआ जुलूस मस्जिद इलाके से गुजर रहा था.

पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि जुलूस के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया था. उन्होंने कहा, "हम सब मौके पर मौजूद थे. जुलूस कल दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुआ. जैसे ही यह मस्जिद के पास पहुंचा, दूर से हमारी तरफ दो पत्थर फेंके गए."

एसपी के अनुसार, शुरुआती जानकारी और पुलिस द्वारा अब तक देखे गए वीडियो के आधार पर, एक पत्थर पुलिस कांस्टेबल को लगा, जबकि दूसरा उसके कंधे पर गिरा. गोयल ने कहा, "किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. उसके बाद जुलूस आसानी से आगे बढ़ा और माहौल शांतिपूर्ण रहा."

पुलिस ने कहा कि जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थिति काबू में है. उन्होंने कहा, "जिस इलाके में घटना हुई, वहां CCTV कैमरे लगे हैं. हमने जुलूस को भी रिकॉर्ड किया. हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

इस बीच, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत बागलकोट के कुछ हिस्सों में 19 फरवरी की आधी रात से 24 फरवरी की आधी रात तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, निषेधाज्ञा के तहत, सार्वजनिक जगहों पर चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. खतरनाक हथियार ले जाना, ऐसी गतिविधि में शामिल होना जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और बिना पूर्व अनुमति के बैठक, समारोह या धरना देना भी मना है.