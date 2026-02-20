ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: शिवाजी जयंती जुलूस पर पत्थर फेंकने का आरोप, बागलकोट में तनाव, धारा 163 लागू

कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस जब पुराने शहर में मस्जिद इलाके से गुजर रहा था, तभी उस पर पत्थर फेंके गए.

prohibitory orders imposed in Bagalkote Karnataka after tension during Shivaji Jayanti procession
कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान तनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 10:53 AM IST

बागलकोट (कर्नाटक): बागलकोट जिले में गुरुवार को शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, जब जुलूस पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना गुरुवार को पुराने शहर में उस समय हुई जब दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुआ जुलूस मस्जिद इलाके से गुजर रहा था.

पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि जुलूस के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया था. उन्होंने कहा, "हम सब मौके पर मौजूद थे. जुलूस कल दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुआ. जैसे ही यह मस्जिद के पास पहुंचा, दूर से हमारी तरफ दो पत्थर फेंके गए."

एसपी के अनुसार, शुरुआती जानकारी और पुलिस द्वारा अब तक देखे गए वीडियो के आधार पर, एक पत्थर पुलिस कांस्टेबल को लगा, जबकि दूसरा उसके कंधे पर गिरा. गोयल ने कहा, "किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. उसके बाद जुलूस आसानी से आगे बढ़ा और माहौल शांतिपूर्ण रहा."

पुलिस ने कहा कि जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थिति काबू में है. उन्होंने कहा, "जिस इलाके में घटना हुई, वहां CCTV कैमरे लगे हैं. हमने जुलूस को भी रिकॉर्ड किया. हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

इस बीच, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत बागलकोट के कुछ हिस्सों में 19 फरवरी की आधी रात से 24 फरवरी की आधी रात तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, निषेधाज्ञा के तहत, सार्वजनिक जगहों पर चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. खतरनाक हथियार ले जाना, ऐसी गतिविधि में शामिल होना जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और बिना पूर्व अनुमति के बैठक, समारोह या धरना देना भी मना है.

पुलिस और प्रशासन की तरफ से प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए.

हैदराबाद में यूट्यूबर पर भीड़ ने किया हमला
उधर, तेलंगाना के राजधानी शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में गरुवार रात एक यूट्यूबर पर भीड़ ने हमला कर दिया, जो कथित तौर पर जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था. इससे इलाके में तनाव फैल गया. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

अंबरपेट पुलिस ने कहा, "एक यूट्यूबर अंबरपेट में जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था. उस पर लोगों ने हमला कर दिया. तभी, शिवाजी जयंती जुलूस वहां से गुजर रहा था, और दोनों समूहों ने नारे लगाए. हमारे पुलिस अधिकारी मौके पर थे और उन्होंने स्थिति को संभाला. स्थिति अभी नियंत्रण में है, और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली है."

यह भी पढ़ें- पुणे: शिवाजी जयंती समारोह के दौरान शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात, 3 घायल

