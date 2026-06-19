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विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस: झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के प्रति आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम

रांची: हर साल 19 जून को 'विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस' मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी. जिसका मकसद सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और मरीजों को बेहतर इलाज देना था. विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर 19 जून को रांची के सदर अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित कर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी.

झारखंड के पास नहीं है बीमारी का आंकड़ा

भारत और खासकर उसमें भी आदिवासी समुदाय की बहुलता वाले राज्य झारखंड में इस जेनेटिक बीमारी से ग्रस्त मरीजों की काफी संख्या है. हैरत की बात यह है कि झारखंड में जहां इस बीमारी के मरीजों की संख्या काफी है, वहां एक निश्चित सरकारी आंकड़ा तक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. NRHM झारखंड के IEC अधिकारी डॉ आरके सिंह कहते हैं कि राज्य में वर्तमान समय में सिकल सेल एनीमिया के कितने मरीज हैं, इसका कोई निश्चित आंकड़ा विभाग के पास नहीं है.

इस बीमारी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट और जेनेटिक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और चिकित्सकों का अनुमान है कि झारखंड की लगभग 5 प्रतिशत सामान्य आबादी और लगभग 12 प्रतिशत आदिवासी आबादी सिकल सेल एनीमिया डिजीज या इसके वाहक (Carrier) हो सकते हैं.

2047 एनीमिया मुक्त का है लक्ष्य

राज्य के गुमला, सरायकेला और खूंटी जिलों में सिकल सेल की व्यापकता सबसे अधिक है. देश में सिकल सेल डिजीज की गंभीरता को देखते हुए देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) शुरू किया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) शुरू किया गया था. जिसका लक्ष्य 2047 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है.

क्या होता है सिकल सेल रोग

झारखंड NHM के आईईसी अफसर डॉ आरके सिंह ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक खून की बीमारी है. सामान्य स्थिति में RBC गोल और लचीली होती है. लेकिन सिकल सेल के केस में RBC हंसिया यानी दरांती के आकार की सख्त हो जाती है. इस वजह से खून की नली में रुकावट आती है और ऑक्सीजन पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती. इस बीमारी से ग्रसित मरीज को शरीर में तेज दर्द, थकान, पीलिया और बार-बार इंफेक्शन होने का खतरा होता है. ये बीमारी माता-पिता से बच्चों में आती है. अगर माता-पिता दोनों में सिकल सेल ट्रेट है तो बच्चे को बीमारी होने का खतरा 25 प्रतिशत होता है.

भारत में सिकल सेल एनीमिया की स्थिति

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 20 लाख से ज्यादा सिकल सेल एनीमिया के मरीज हैं. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और बिहार के आदिवासी जिलों में ये सबसे ज्यादा है. इन राज्यों के कुछ जिलों में 10-40 प्रतिशत आबादी सिकल सेल ट्रेट कैरियर है.

सिकल सेल के मरीजों में लक्षण और जटिलताएं