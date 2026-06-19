विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस: झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के प्रति आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम
झारखंड के रांची सदर अस्पताल में 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा.
Published : June 19, 2026 at 10:05 AM IST
रांची: हर साल 19 जून को 'विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस' मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी. जिसका मकसद सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और मरीजों को बेहतर इलाज देना था. विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर 19 जून को रांची के सदर अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित कर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी.
झारखंड के पास नहीं है बीमारी का आंकड़ा
भारत और खासकर उसमें भी आदिवासी समुदाय की बहुलता वाले राज्य झारखंड में इस जेनेटिक बीमारी से ग्रस्त मरीजों की काफी संख्या है. हैरत की बात यह है कि झारखंड में जहां इस बीमारी के मरीजों की संख्या काफी है, वहां एक निश्चित सरकारी आंकड़ा तक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. NRHM झारखंड के IEC अधिकारी डॉ आरके सिंह कहते हैं कि राज्य में वर्तमान समय में सिकल सेल एनीमिया के कितने मरीज हैं, इसका कोई निश्चित आंकड़ा विभाग के पास नहीं है.
इस बीमारी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट और जेनेटिक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और चिकित्सकों का अनुमान है कि झारखंड की लगभग 5 प्रतिशत सामान्य आबादी और लगभग 12 प्रतिशत आदिवासी आबादी सिकल सेल एनीमिया डिजीज या इसके वाहक (Carrier) हो सकते हैं.
2047 एनीमिया मुक्त का है लक्ष्य
राज्य के गुमला, सरायकेला और खूंटी जिलों में सिकल सेल की व्यापकता सबसे अधिक है. देश में सिकल सेल डिजीज की गंभीरता को देखते हुए देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) शुरू किया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) शुरू किया गया था. जिसका लक्ष्य 2047 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है.
क्या होता है सिकल सेल रोग
झारखंड NHM के आईईसी अफसर डॉ आरके सिंह ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक खून की बीमारी है. सामान्य स्थिति में RBC गोल और लचीली होती है. लेकिन सिकल सेल के केस में RBC हंसिया यानी दरांती के आकार की सख्त हो जाती है. इस वजह से खून की नली में रुकावट आती है और ऑक्सीजन पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती. इस बीमारी से ग्रसित मरीज को शरीर में तेज दर्द, थकान, पीलिया और बार-बार इंफेक्शन होने का खतरा होता है. ये बीमारी माता-पिता से बच्चों में आती है. अगर माता-पिता दोनों में सिकल सेल ट्रेट है तो बच्चे को बीमारी होने का खतरा 25 प्रतिशत होता है.
भारत में सिकल सेल एनीमिया की स्थिति
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 20 लाख से ज्यादा सिकल सेल एनीमिया के मरीज हैं. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और बिहार के आदिवासी जिलों में ये सबसे ज्यादा है. इन राज्यों के कुछ जिलों में 10-40 प्रतिशत आबादी सिकल सेल ट्रेट कैरियर है.
सिकल सेल के मरीजों में लक्षण और जटिलताएं
सिकल सेल से ग्रसित मरीजों को हाथ-पैर, पेट, छाती में असहनीय दर्द होता है. इन मरीजों में खून की कमी की वजह से थकान, कमजोरी, सांस फूलना, बार-बार इंफेक्शन होना, बच्चों में निमोनिया का खतरा 400 गुना तक ज्यादा होना और बच्चों में लकवा होना शामिल है. इसके साथ ही किडनी, फेफड़े और तिल्ली तक खराब हो जाती है.
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
देश में सिकल सेल एनीमिया के खतरे को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) शुरू किया. जिसके तहत 40 वर्ष तक लोगों को सिकल सेल की पहचान के लिए स्क्रीनिंग की जाती है. इसके साथ-साथ जेनेटिक काउंसलिंग कर कैरियर को कार्ड दिया जाता है. उन्हें यह सलाह दी जाती है कि दो कैरियर आपस में शादी न करें.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि ब्लड डिसऑर्डर के मरीजों की पहचान के लिए शीघ्र ही राज्यभर में स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा. जिससे की एक निश्चित आंकड़ा राज्य के पास हो. इसके बाद काउन्सलिंग और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
सभी PHC/CHC पर लगेंगे निशुल्क कैंप
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के IEC अधिकारी डॉ आरके सिंह ने बताया कि 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर झारखंड में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे. सभी PHC/CHC पर कैंप लगाकर मुफ्त स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन जांच, दवा वितरण किया जाएगा. वहीं RKSK के तहत AFHC में किशोर-किशोरियों की काउंसलिंग कर यह बताया जाएगा कि शादी से पहले क्यों सिकल सेल टेस्ट जरूरी है, इसके साथ ही जगह-जगह जागरूकता रैली आयोजित होंगे. जिसमें सहिया दीदी और ANM अपने स्तर से लोगों को जागरूक करेगी.
सिकल सेल एक दर्दनाक लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है. जांच, जागरूकता और सही इलाज से इसे हराया जा सकता है. 19 जून हमें याद दिलाता है कि 'ज्ञान ही बचाव है'. अगर हर परिवार समय पर टेस्ट करा ले तो आने वाली पीढ़ी को हम सिकल सेल मुक्त भारत दे सकते हैं. डॉ आरके सिंह ने कहा कि सिकल सेल को हराने के नारा है Test Today for Sickle Cell Free Tomorrow यानि आज जांच कराओ, कल सिकल सेल मुक्त बनाओ.
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