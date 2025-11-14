Bihar Election Results 2025

लंदन में जनजातीय गौरव दिवस समारोह, रांची की बेटियों ने लोकनृत्यों से बिखेरा जलवा, भारतीय उच्चायोग संथाल और नागपुरी गीत-संगीत से सराबोर

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लंदन स्थित इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि दी गई.

Tribal Pride Day
जनजातीय गौरव दिवस के दौरान अधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 5:57 PM IST

रांची: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है. इसी दिन झारखंड गठन के 25 साल भी पूरे हुए हैं. देश-विदेश में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन शुरू हो गए हैं. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. लंदन में रहने वाली रांची की बेटियों ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया.

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग, इंडिया हाउस में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे बड़े ही गौरव, उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया. यह कार्यक्रम महान आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और स्वाभिमान के प्रतीक बिरसा मुंडा की अमर विरासत को समर्पित था. उपस्थित सभी लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की.

Tribal Pride Day
लंदन में जनजातीय गौरव दिवस (ईटीवी भारत)

इस कार्यक्रम का उद्घाटन यूनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया. इस कार्यक्रम में लंदन से आए कई विशिष्ट अतिथियों, भारत से आए समुदाय के सदस्यों और सांस्कृतिक संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने जनजातीय परंपराओं को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया.

Tribal Pride Day
लंदन में जनजातीय गौरव दिवस (ईटीवी भारत)

उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जनजातीय नेताओं के योगदान पर प्रकाश डाला और जनजातीय उत्थान एवं मान्यता में भगवान बिरसा मुंडा के अग्रणी योगदान पर भी अपने विचार साझा किए. यह कार्यक्रम लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और सिफी, धुन, झारखंड यूके नेटवर्क और टीम स्वरांगी सहित स्थानीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया. कार्यक्रम के दौरान, यूके में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और शैक्षिक विकास के क्षेत्रों में सिफी के उल्लेखनीय कार्यों को मान्यता दी गई. भारतीय उच्चायोग के उप निदेशक कार्तिक पांडे ने चर्चा का नेतृत्व किया और जनजातीय लोक नृत्य के सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए. उज्ज्वल बंगा, सिफी, धुन, झारखंड यूके नेटवर्क और टीम स्वरांगी के सदस्य भी उपस्थित रहे.

Tribal Pride Day
लंदन में जनजातीय गौरव दिवस (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर, रांची की बेटी और कांके रोड निवासी जूही प्रिया के नेतृत्व में टीम स्वरांगी ने सहयोगियों रिमी रॉय सरकार, शरबोनी दास, सुदेशना सामंत और वैसाखी दत्ता के साथ आदिवासी वेशभूषा में झारखंड के संथाल लोक नृत्य पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. इस कार्यक्रम के दौरान स्वरांगी टीम की महिलाओं ने पारंपरिक आदिवासी संगीत, नृत्य और प्रस्तुति के माध्यम से बिरसा मुंडा के योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया.

Tribal Pride Day
लंदन में जनजातीय गौरव दिवस (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम के दौरान आदिवासी गौरव दिवस पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसका संचालन राहुल ओझा ने किया. परिचर्चा में रांची की बेटी और रातू रोड निवासी मनीषा उपाध्याय, अजय प्रकाश, डाली पांडे और संतोष उपाध्याय समेत कई महिलाओं ने भाग लिया. परिचर्चा में आदिवासी समुदाय को देश की मुख्यधारा में शामिल करने, देश की आजादी में बिरसा मुंडा सहित सभी आदिवासी नेताओं के मार्गदर्शन और योगदान तथा भारतीय संस्कृति में आदिवासी समुदाय के गौरवशाली इतिहास पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया. समापन समारोह में सभी ने देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और भारत की जनजातीय विरासत के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

