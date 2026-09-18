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'6 रुपये की सिरिंज 57 में और 11 रुपये का IV सेट 325 में'! AiMeD ने की उचित मूल्य नीति की मांग

क्या मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मरीजों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है या नहीं? पढ़ें- गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Medical device pricing policy India
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्लीः अस्पताल के बिस्तर पर लेटे किसी मरीज के लिए, आईवी सेट (IV set), सिरिंज या कैथेटर जैसी चीजें ऐसी नहीं होतीं जिन पर वे कीमतों की तुलना कर सकें, मोलभाव कर सकें या खरीदने से मना कर सकें. लेकिन, क्या आप जानते हैं इन बुनियादी मेडिकल सामग्रियों पर छपी कीमत उस रकम से कई गुना अधिक हो सकती है जो अस्पताल ने इन्हें खरीदने के लिए चुकाई थी.

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के एक हालिया सर्वे ने अस्पताल के बिलों के इस बड़े पैमाने पर छिपे रहने वाले हिस्से को उजागर किया है. सर्वे में पाया गया कि जिस आईवी इन्फ्यूजन सेट को मात्र 11.05 रुपये में खरीदा गया था, उस पर 325 रुपये का एमआरपी छपा था. यानी कि सीधे तौर पर 2,841 प्रतिशत का मुनाफा.

इस खुलासे ने मेडिकल डिवाइस की कीमतों को लेकर देश भर में एक बहस छेड़ दी है. अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (नियामक ढांचा) निर्माताओं और आयातकों को एक टिकाऊ बाजार देने के साथ-साथ मरीजों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है या नहीं?

महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के अस्पतालों में किए गए एक सर्वे के बाद अस्पताल की उपभोग्य सामग्रियों की खरीद कीमतों और उन पर छपे एमआरपी के बीच भारी अंतर को रेखांकित किया है. एफडीए अधिकारियों ने भर्ती मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की जांच की और कई श्रेणियों में कीमतों का यह बड़ा अंतर पाया.

एफडीए द्वारा दिए गए उदाहरणों में, 11.05 रुपये में खरीदे गए एक आईवी इन्फ्यूजन सेट पर 325 रुपये का एमआरपी छपा था, जो कि सीधे तौर पर 2,841 प्रतिशत का मुनाफा है. वहीं, 6.75 रुपये में खरीदी गई 10-एमएल (ml) की एक सिरिंज पर 57.20 रुपये का एमआरपी दर्ज था, जो लगभग 747 प्रतिशत के अंतर को दर्शाता है. इसके अलावा, 29.41 रुपये में खरीदे गए एक कैथेटर की एमआरपी 310 रुपये थी.

महाराष्ट्र एफडीए द्वारा दी गई सर्वे रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, लगभग 40 रुपये में खरीदे गए एक नेबुलाइजर पर 650 रुपये का एमआरपी छपा था, जबकि करीब 45 रुपये में खरीदा गया एक ऑक्सीजन-मास्क से जुड़ा उत्पाद लगभग 715 रुपये के एमआरपी पर बेचा जा रहा था. इन मामलों में कीमतों का यह अंतर चार अंकों तक पहुंच गया.

AiMeD ने मूल्य निर्धारण नीति की मांग की

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) ने कमिश्नर मुंढे के इस कदम का स्वागत किया है. संस्था का तर्क है कि ये नतीजे मेडिकल उपकरणों की कीमतों के तय होने के तरीके में मौजूद एक बुनियादी समस्या को उजागर करते हैं. AiMeD के फोरम को-ऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "किसी भी व्यवसाय के लिए तर्कसंगत मुनाफा समझ में आता है, लेकिन अतार्किक मुनाफाखोरी- गलत है."

शुक्रवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बात करते हुए, नाथ ने विशेष रूप से मेडिकल उपकरणों के लिए एक उचित मूल्य निर्धारण नीति की वकालत की. उन्होंने मांग की कि देश में बनने वाले उत्पादों के लिए फैक्ट्री कीमत और बाहर से आने वाले उपकरणों के लिए आयात लागत के आधार पर ट्रेड-मार्जिन की पारदर्शी सीमाएं तय की जानी चाहिए.

इंडस्ट्री बॉडी के अनुसार, यह मुद्दा केवल मरीज के बिल को कम करने तक ही सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध घरेलू निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता, नए आविष्कारों व रिसर्च में निवेश, और भारतीय मेडिकल-डिवाइस इकोसिस्टम को विकसित करने के व्यापक उद्देश्य से भी है.

मेडिकल डिवाइस से जुड़ी इन बातों को भी जानें

  • भारत का मेडिकल-डिवाइस बाजार: साल 2030 तक इसके लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 50 billion) तक पहुंचने का अनुमान है.
  • आयात पर निर्भरता: भारत की मेडिकल उपकरणों से जुड़ी करीब 70 से 80 प्रतिशत जरूरतें और बिक्री आयात पर निर्भर हैं.
  • मेडिकल-डिवाइस पीएलआई योजना: इस योजना के लिए 3,420 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है; जिसके तहत 26 कंपनियों को मंजूरी दी गई है और 1,330.44 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है.
  • PLI के तहत मैन्युफैक्चरिंग की प्रगति: 36 उत्पादों को कवर करने वाले 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किए जा चुके हैं; और इससे लगभग 7,950 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
  • एनपीपीए (NPPA) को मिली शिकायतें: साल 2018 से अब तक, मेडिकल उपकरणों पर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की 24 शिकायतें और उपकरणों की कमी से जुड़ी 10 शिकायतें मिली हैं.

डीपीसीओ के तहत रेगुलेटरी गैप

ड्रग्स ऑर्डर, 2013 (DPCO) सरकार को दवाओं और कुछ चुनिंदा मेडिकल उपकरणों की कीमतें तय करने का अधिकार देता है, जबकि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) इन कीमतों और उनकी उपलब्धता की निगरानी करती है.

संसदीय समीक्षा में पहले भी यह बात सामने आ चुकी है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM - जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची) ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों को डीपीसीओ के शेड्यूल-1 के तहत मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का मुख्य आधार है. अतिरिक्त मेडिकल उपकरणों पर मूल्य नियंत्रण का दायरा बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें NLEM सूची में शामिल किया गया है या नहीं.

इसके साथ ही, डीपीसीओ का पैरा 19 सरकार को यह विशेष शक्ति देता है कि वह किसी असाधारण परिस्थिति और जनहित में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी दवा या मेडिकल उपकरण की अधिकतम कीमत या रिटेल प्राइस तय कर सकती है. इस नियम का इस्तेमाल पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल उपकरणों जैसी चीजों के लिए किया जा चुका है.

एनपीपीए ने कुछ चुनिंदा उपकरणों पर ट्रेड-मार्जिन नियंत्रण भी लागू किया है. इनमें पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइज़र, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, डिजिटल थर्मामीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं, जबकि घुटने के इम्प्लांट की कीमतों पर पहले असाधारण परिस्थितियों के तहत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा चुका है.

अन्य गैर-अनुसूचित मेडिकल उपकरणों के लिए जिन्हें दवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है. एनपीपीए, डीपीसीओ के ढांचे के तहत उनके एमआरपी में होने वाली बढ़ोतरी की निगरानी करता है. लेकिन ऐमेड का तर्क यह है कि केवल छपे हुए एमआरपी की निगरानी करना एक अलग बात है, और असल खरीद लागत तथा मरीजों से अंत में वसूली जाने वाली कीमतों के बीच एक तर्कसंगत संबंध स्थापित करना बिल्कुल अलग बात है.

एनपीपीए (NPPA) के पास ओवरचार्जिंग की बेहद कम शिकायतें दर्ज

प्राइस रेगुलेटर के लिए यह मुद्दा पूरी तरह से नया नहीं है. एक संसदीय समिति को सूचित किया गया था कि साल 2018 के बाद से, एनपीपीए को मेडिकल उपकरणों पर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने से संबंधित केवल 24 शिकायतें और मेडिकल उपकरणों की कमी से जुड़े सिर्फ 10 मामले मिले थे. विभाग ने कहा कि ओवरचार्जिंग की शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है और जहां जरूरी हो वहां नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि इसकी निगरानी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.

सरकार ने मूल्य नियंत्रण नियमों और शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय 'प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट्स' सहित 'कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग' (CAPPM) तंत्र का भी इस्तेमाल किया है.

'इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री कन्फेडरेशन' के सलाहकार विनोद कलानी ने ईटीवी भारत से कहा, "इसलिए महाराष्ट्र के ये नतीजे इस बात पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि क्या मौजूदा शिकायत-आधारित व्यवस्था उन उत्पादों के लिए काफी है, जिन्हें मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस्तेमाल करना ही पड़ता है और जिन्हें वे आमतौर पर खुद अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते."

कलानी ने कहा, "यह सच है कि कंज्यूमेबल मेडिकल उपकरणों के लिए दवाओं की तरह कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, इसलिए एमआरपी तय करने का काम बाजार की प्रतिस्पर्धा पर छोड़ दिया गया है. ऐसे में अस्पताल उस छपे हुए एमआरपी पर बिल बना सकते हैं जो कई बार इन मेडिकल उपकरणों को बनाने वाले निर्माताओं की असल कीमत से बहुत ज्यादा होता है. अस्पताल अपनी सेवाओं के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक चार्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए यह मनमानी सिर्फ मेडिकल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है."

तेजी से बढ़ रहा है मेडिकल-डिवाइस सेक्टर

कीमतों को लेकर यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने मेडिकल-डिवाइस उद्योग को आयात पर निर्भर बाजार से बदलकर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है.

मेडिकल-डिवाइस सेक्टर में उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला शामिल है- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इम्प्लांट्स से लेकर उपभोग्य सामग्रियों, डिस्पोजेबल्स, सर्जिकल उपकरणों और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स तक. भारतीय निर्माता पहले से ही कैथेटर, परफ्यूजन सेट, एक्सटेंशन लाइन, कैन्युला, फीडिंग ट्यूब, सुई, सिरिंज, कार्डिएक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं.

घरेलू विनिर्माण को सरकार का बढ़ावा

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. इनमें मेडिकल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन' (PLI) योजना, 'मेडिकल डिवाइस पार्क्स' योजना और सामान्य टेस्टिंग व रिसर्च सुविधाओं के लिए सहायता शामिल है.

मेडिकल डिवाइस पीएलआई (PLI) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2027-28 तक 3,420 करोड़ रुपये का वित्तीय बजट रखा गया है. इस योजना के तहत, चुनी गई कंपनियों को भारत में बनाए गए योग्य मेडिकल उपकरणों की अतिरिक्त बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है.

संसद के समक्ष पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 26 आवेदकों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें लगभग 1,330.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रतिबद्ध था और इससे करीब 7,950 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद थी. इस मूल्यांकन के समय तक 36 उत्पादों के लिए 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किए जा चुके थे.

मेडिकल डिवाइस पार्क्स योजना के तहत, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बनने वाले पार्कों के लिए प्रति पार्क 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी. इन पार्कों में सामान्य टेस्टिंग और प्रयोगशाला का बुनियादी ढांचा तैयार करने का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को सहायता प्रदान करना है.

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