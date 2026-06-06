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लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य; शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा : मनोज झा

'लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य' ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता. लोगों को पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव उन दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब नक्सलवाद था. सिक्योरिटी को अगर आप पॉलिटिकल वेन्डेटा का उपकरण बना देंगे तो क्या हासिल होगा. 'लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य' (Video Credit; ETV Bharat) प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि बिहार में सैकड़ों लोग हैं, जिनको मच्छर से भी खतरा नहीं है, लेकिन उनके आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस्तीफा मांगना है तो एकदम टॉप से मांगना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के भारतीय जनता पार्टी में आप अपने ऑफिस का एक मेज भी नहीं हटा सकते.