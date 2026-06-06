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लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य; शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा : मनोज झा

प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि बिहार में सैकड़ों लोग हैं, जिनको मच्छर से भी खतरा नहीं, लेकिन उनके आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही है.

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'लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य' (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:56 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता. लोगों को पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव उन दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब नक्सलवाद था. सिक्योरिटी को अगर आप पॉलिटिकल वेन्डेटा का उपकरण बना देंगे तो क्या हासिल होगा.

'लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य' (Video Credit; ETV Bharat)

प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि बिहार में सैकड़ों लोग हैं, जिनको मच्छर से भी खतरा नहीं है, लेकिन उनके आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस्तीफा मांगना है तो एकदम टॉप से मांगना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के भारतीय जनता पार्टी में आप अपने ऑफिस का एक मेज भी नहीं हटा सकते.

वहीं, देश में आर्थिक संकट के सवाल पर कहा कि आप देखिए कौन परेशान है. देश में केवल हर मध्यमवर्गीय परिवार परेशान है क्योंकि इनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और यह सब चीज नहीं मिल रही है. इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए. सरकार के हाथ से बहुत कुछ चीज निकल गई है. जब बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव था तब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई. सब समझ में आता है कि सरकार की वर्तमान समय में मनःस्थिति क्या है.

बता दें कि प्रोफेसर मनोज झा वाराणसी में फ्यूचर ऑफ रीजनल पार्टीज विषय पर संवाद किया. इस कार्यक्रम में काशी के प्रबुद्ध विद्वानों और आम लोगों ने हिस्सा लिया और क्षेत्रीय पार्टियों के भविष्य से जुड़े विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

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