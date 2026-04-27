अजहरुद्दीन ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली, राहुल गांधी और CM रेवंत रेड्डी का आभार व्यक्त किया
अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री रेड्डी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है.
Published : April 27, 2026 at 4:48 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम. कोदंडराम ने राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) के रूप में सोमवार को शपथ ली.
तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेन्द्र रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य नेताओं की उपस्थिति में दोनों को शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेड्डी और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का आभार व्यक्त किया.
अजहरुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई उपाय कर रहे हैं, और वह मंत्री के रूप में उनके और समाज के अन्य वर्गों के लिए काम करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए जुबली हिल्स में मंत्री का पद दिया गया था. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुरू से ही अल्पसंख्यकों को बड़ी भूमिका देते रहे हैं.
अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री रेड्डी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है. वहीं, कोदंडराम ने कहा कि वह जनता के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान ने कहा, "मैं अपने फैंस को भी धन्यवाद देता हूं. मेरे राजनीतिक फैंस से ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं. मैं अपने पॉलिटिकल फैंस भी बढ़ाऊंगा. मैं लोगों के लिए और मेहनत करूंगा...और मैं अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करूंगा.
राज्यपाल शुक्ला ने 26 अप्रैल को राज्यपाल के कोटे के तहत अजहरुद्दीन और कोडंडाराम को एमएलसी के लिए मनोनीत किया. राज्यपाल ने सरकारी आदेश के अनुसार तेलंगाना विधान परिषद के सदस्यों के रूप में उनके नामांकन को मंजूरी दे दी. उनकी यह मंजूरी लंबे इंतजार के बाद आई, क्योंकि अजहरुद्दीन को छह महीने के भीतर यानी 30 अप्रैल तक विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक था.
उन्हें पिछले साल 31 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी. अजहरुद्दीन को पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी के रूप में मनोनीत किया गया था.
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