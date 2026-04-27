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अजहरुद्दीन ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली, राहुल गांधी और CM रेवंत रेड्डी का आभार व्यक्त किया

अजहरुद्दीन ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम. कोदंडराम ने राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) के रूप में सोमवार को शपथ ली. तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेन्द्र रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य नेताओं की उपस्थिति में दोनों को शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेड्डी और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का आभार व्यक्त किया. विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद क्या बोले, अजहरुद्दीन (ETV Bharat) अजहरुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई उपाय कर रहे हैं, और वह मंत्री के रूप में उनके और समाज के अन्य वर्गों के लिए काम करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए जुबली हिल्स में मंत्री का पद दिया गया था. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुरू से ही अल्पसंख्यकों को बड़ी भूमिका देते रहे हैं.