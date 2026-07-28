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विज्ञान बनेगा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत, AI से अंतरिक्ष तक दुनिया में बढ़ रही भारत की पहचान: प्रो. शेखर सी मांडे

प्रो. शेखर सी. मांडे ( ETV Bharat )