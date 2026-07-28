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विज्ञान बनेगा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत, AI से अंतरिक्ष तक दुनिया में बढ़ रही भारत की पहचान: प्रो. शेखर सी मांडे

विकसित भारत बनाने में विज्ञान का सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है. ये कहना है प्रो शेखर सी मांडे का. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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प्रो. शेखर सी. मांडे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:50 PM IST

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धनबाद: भारत आज उस दौर में खड़ा है, जहां विज्ञान और तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं. अंतरिक्ष में लगातार नई उड़ान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत विज्ञान के दम पर अपनी नई पहचान बना रहा है.

प्रो. शेखर सी. मांडे का विशेष साक्षात्कार

ऐसे समय में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (INSA) के अध्यक्ष और देश के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. शेखर सी. मांडे ने विकसित भारत, विज्ञान की बदलती भूमिका, AI, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन और युवा वैज्ञानिकों के भविष्य पर खुलकर अपनी राय रखी.

प्रो. शेखर सी मांडे (ETV Bharat)

विज्ञान-तकनीक: विश्व नेतृत्व की कुंजी

प्रो. शोखर सी मांडे ने कहा कि आज दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, उसमें विज्ञान और तकनीक सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभरे हैं. जो देश विज्ञान में आगे हैं, वही आर्थिक, सामरिक और तकनीकी रूप से भी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं. भारत भी अब उसी दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है.

इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष प्रो. शेखर सी. मांडे का मानना है कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा अब केवल उपलब्धियों की सूची भर नहीं रही, बल्कि यह देश के भविष्य की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, रक्षा, जैव विज्ञान, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भारत ने जिस गति से प्रगति की है, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.

अंतरिक्ष क्षेत्र: निजी भागीदारी से नई ऊर्जा

प्रो. मांडे ने कहा कि कुछ दशक पहले तक भारत अंतरिक्ष विज्ञान में सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. भारत न केवल अपने उपग्रह स्वयं विकसित कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों के उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता रखता है.

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी ने पूरे इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है. जब स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया तो कई भारतीय कंपनियां रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्चिंग सिस्टम और अंतरिक्ष से जुड़ी नई तकनीकों के विकास में आगे आईं. इससे नवाचार की गति बढ़ी, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए और भारत वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में तेजी से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अवसर और नैतिक चुनौतियां

प्रो. मांडे का कहना है कि आने वाला दशक केवल अंतरिक्ष का नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होगा. उन्होंने कहा कि AI का प्रभाव अब केवल कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा. स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, उद्योग, न्याय व्यवस्था, परिवहन, रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान—हर क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग दिखाई देगा.

हालांकि उन्होंने इसके साथ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी. उनका कहना है कि AI जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही गंभीरता से उसके नैतिक, बौद्धिक और दार्शनिक पक्षों पर भी विचार करना होगा. केवल तकनीक विकसित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका उपयोग मानवता के हित में हो.

भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का संतुलित विकास

प्रो. मांडे ने कहा कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा, दर्शन और मानवीय मूल्य AI के जिम्मेदार और संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. यदि आधुनिक तकनीक को भारतीय चिंतन और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा जाए तो दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है.

जलवायु परिवर्तन, भारत का वैज्ञानिक योगदान

विज्ञान केवल नई खोजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का समाधान भी है. जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रो. मांडे ने कहा कि भारत इस दिशा में लगातार गंभीर वैज्ञानिक कार्य कर रहा है. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान इसकी बड़ी मिसाल हैं.

उन्होंने बताया कि भारत ने कई दशक पहले अंटार्कटिका में अपना वैज्ञानिक स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था. वहां वर्षों से किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन आज जलवायु परिवर्तन को समझने में बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं. हिमनदों में हो रहे बदलाव, समुद्र के बढ़ते स्तर, मौसम के बदलते स्वरूप और पृथ्वी के तापमान से जुड़े आंकड़े भविष्य की नीतियां तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता की चुनौती है. ऐसे में विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग ही इसका सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है.

प्रयोगशाला से उद्योग तक, सहयोग की चुनौती

अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध उद्योगों तक नहीं पहुंच पाता. इस सवाल पर प्रो. मांडे ने संतुलित राय रखते हुए कहा कि देश में सीएसआईआर और रक्षा अनुसंधान जैसी संस्थाएं लंबे समय से उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि दोनों के बीच कोई संवाद ही नहीं है.

उन्होंने माना कि चुनौती वहां आती है, जब प्रयोगशाला में विकसित तकनीक को बड़े पैमाने पर उद्योग और समाज तक पहुंचाना होता है. कई उत्कृष्ट शोध केवल शोधपत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि उनका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने कहा कि उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच भरोसे और सहयोग को और मजबूत करना होगा. विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएससी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को उद्योगों के साथ साझा कर उन्हें उत्पाद और सेवाओं में बदलना ही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान होगी.

विज्ञान का असली मापदंड, समाज तक पहुंच

उनका मानना है कि विज्ञान का मूल्य तभी है, जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे. यदि कोई तकनीक किसान की आय बढ़ाए, मरीज का इलाज बेहतर करे, उद्योग को अधिक सक्षम बनाए या पर्यावरण की रक्षा करे, तभी अनुसंधान का उद्देश्य पूरा माना जाएगा.

विकसित भारत-2047, विज्ञान को प्राथमिकता

प्रो. मांडे ने कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा. इसके लिए विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा. विकसित राष्ट्र वही बनते हैं, जो ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं और देश के युवाओं में भी रिसर्च को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. यह सकारात्मक संकेत है कि नई पीढ़ी केवल नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नई तकनीक विकसित कर समस्याओं का समाधान भी करना चाहती है.

INSA की भूमिका और वैश्विक सहयोग

इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि INSA का उद्देश्य केवल वैज्ञानिकों का संगठन बनना नहीं है. संस्था देश और दुनिया में हो रहे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों को समाज तक पहुंचाने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग विकसित करने का कार्य भी करती है.

उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएससी और अन्य शोध संस्थानों के साथ मिलकर विज्ञान को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही दुनिया की प्रमुख विज्ञान अकादमियों के साथ सहयोग बढ़ाकर मानवता के सामने मौजूद साझा चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में भी काम हो रहा है.

उन्होंने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित ब्रिक्स देशों की विज्ञान अकादमियों की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि आज विज्ञान की कोई सीमा नहीं है. महामारी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान वैश्विक सहयोग से ही संभव है.

युवाओं के नाम संदेश

देश के युवाओं के नाम संदेश देते हुए प्रो. मांडे ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल सरकार या वैज्ञानिक संस्थानों का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं का भी होना चाहिए. उन्होंने युवाओं से विज्ञान को करियर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानने की अपील की. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को ऐसे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की आवश्यकता होगी, जो केवल नई खोजें ही न करें, बल्कि उन खोजों को समाज और उद्योग तक भी पहुंचाएं. उन्होंने युवाओं से जिज्ञासा बनाए रखने, नए विचारों पर काम करने और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया.

21वीं सदी की असली ताकत, वैज्ञानिक क्षमता

अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन से लेकर उद्योग और अनुसंधान तक प्रो. शेखर सी. मांडे का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी वैज्ञानिक क्षमता होगी. यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो प्रयोगशालाओं से निकलने वाले विचारों को समाज, उद्योग और आम लोगों के जीवन तक पहुंचाना होगा. विज्ञान को जन-जन का विषय बनाकर ही भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकता है.

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