CUSB की नैनो प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक सफलता, 12 वर्षों के शोध के बाद मिला भारतीय पेटेंट
गया में CUSB के प्रो. अमिया प्रियम को भारतीय पेटेंट मिला है. प्रदूषण से लेकर कैंसर तक में नई खोज कारगर. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : August 29, 2026 at 6:01 PM IST
गया: दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) गया के रसायन विभाग के प्रोफेसर अमिया प्रियम और उनकी टीम ने नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. लगभग 12 वर्षों के निरंतर शोध के बाद उनके कार्य को भारतीय पेटेंट मिला है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि शोध की शुरुआत उस समय हुई जब विश्वविद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था और पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं.
कैसे मिला पेटेंट और इसकी समयरेखा: पेटेंट का शीर्षक “संवर्धित सौर उत्प्रेरण हेतु प्रथम एवं द्वितीय निकट अवरक्त क्षेत्र में टयूनेबल प्लास्मोनिक होलो सिल्वर नैनो शेल्स का शून्य आरपीएम संश्लेषण” है. आवेदन संख्या 201931047638 तथा पेटेंट संख्या 597876 है. आवेदन 2019 में किया गया था, 2025 में परिणाम जारी हुआ और अगस्त 2026 में पेटेंट प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ. यह सीयूएसबी का नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र का पहला भारतीय पेटेंट है.
मुख्य आविष्कारक और सहयोगी: मुख्य आविष्कारक प्रो. अमिया प्रियम हैं. शोध में शोधार्थी भावेश कुमार दाधीच तथा भुवनेश्वर स्थित कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान के डॉ. भव्य भूषण का महत्वपूर्ण योगदान रहा. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से शोध अनुदान भी मिला.
शून्य आरपीएम हरित संश्लेषण विधि: प्रो. अमिया प्रियम ने बताया कि इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता शून्य घूर्णन-गति (शून्य आरपीएम) आधारित हरित संश्लेषण है. इसमें किसी चुंबकीय या यांत्रिक सरगर्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती. इससे ऊर्जा की खपत पूरी तरह समाप्त हो जाती है और प्रक्रिया अत्यंत लागत-प्रभावी तथा पर्यावरण-अनुकूल बन जाती है.
नैनो शेल्स के अद्वितीय गुण: विकसित खोखले सिल्वर नैनो शेल्स का आकार मात्र 40 से 62 नैनोमीटर है. इनमें द्वि-प्लाज्मोनिक प्रणाली सफलतापूर्वक उत्पन्न की गई है, जिसमें क्वाड्रुपोल एसपीआर (450-560 नैनोमीटर) और सिमेट्रिक डाइपोल एसपीआर (780-1150 नैनोमीटर) के दो स्पष्ट अवशोषण पीक हैं. सर्फेस प्लास्मोन रेजोनेंस को 1150 नैनोमीटर तक समायोजित कर द्वितीय निकट-अवरक्त (NIR-II) क्षेत्र तक पहुंचाया गया है.
अंतरराष्ट्रीय तुलना और श्रेष्ठता: इससे पहले जापान के एक समूह ने लगभग 800 नैनोमीटर तक की खोज की थी, लेकिन उनके कणों का आकार 150 नैनोमीटर तक था. सीयूएसबी की तकनीक छोटे आकार (40-60 नैनोमीटर) में अधिक लाल-विस्थापन प्राप्त करती है, जिससे विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है.
सौर उत्प्रेरण और ऊर्जा अनुप्रयोग: ये सौर उत्प्रेरक सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं. इससे हाइड्रोजन उत्पादन, रासायनिक संश्लेषण और अन्य ऊर्जा ग्रहण प्रक्रियाओं में स्वच्छ विकल्प विकसित किए जा सकते हैं. यह पेटेंट सौर ऊर्जा को उपयोगी रासायनिक या पर्यावरणीय परिणामों में बदलने के वैश्विक प्रयासों से जुड़ा है.
"यह नैनो पदार्थ कपड़ा उद्योग से निकलने वाले हानिकारक डाई अपशिष्टों जैसे मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन का सौर ऊर्जा द्वारा अत्यंत सूक्ष्म सांद्रता (सब-पिकोमोलर) पर भी तीव्र विघटन करता है. जल शोधन में इसकी सफलता का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है."-अमिया प्रियम, प्रोफेसर
कैंसर उपचार में मिल सकती है मदद : प्रो. अमिया प्रियम का कहना है कि NIR-II क्षेत्र में कार्य करने के कारण यह तकनीक शरीर के गहरे ऊतकों तक प्रकाश पहुंचाने में सक्षम है. कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर फोटोथर्मल थेरेपी में तापमान बढ़ाकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। बीआईटी मेसरा में चूहों पर सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है.
रंग परिवर्तन और वैज्ञानिक जिज्ञासा: सामान्य सिल्वर नैनो कण लगभग 400 नैनोमीटर पर प्रकाश अवशोषित करते हैं और पीले रंग के रहते हैं. खोखले नैनो शेल्स 500-600 नैनोमीटर से लेकर 1100 नैनोमीटर से अधिक तक अवशोषण करते हैं तथा विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं. यह गुण छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करता है.
प्रकाशन और मान्यता: इस अनुसंधान को अमेरिकी रासायनिक सोसायटी तथा रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री की प्रमुख शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन मिला है. आईआईटी खड़गपुर में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से खोखली संरचना की पुष्टि भी की गई.
विश्वविद्यालय का समर्थन और भविष्य की दिशा: कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह, कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार राणा, संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रो. अतुल प्रताप सिंह तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने प्रो. प्रियम को बधाई दी है. विश्वविद्यालय नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत कर रहा है. यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण शोधन और चिकित्सा अनुसंधान में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के योगदान को रेखांकित करती है तथा आगे के व्यावसायिक अनुप्रयोगों का मार्ग खोलती है.
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