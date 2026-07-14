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न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत: प्रो ए के जैन

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )