न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत: प्रो ए के जैन
आईआईटी-आईएसएम धनबाद पहुंचे आईएनपीए के अध्यक्ष प्रो एके जैन ने कहा कि भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : July 14, 2026 at 6:20 PM IST
धनबाद: दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक विज्ञान के नए दौर में प्रवेश कर रही है. ऐसे समय में न्यूक्लियर साइंस केवल परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है. आज इसका उपयोग कैंसर के इलाज, उन्नत कृषि, खाद्यान्न संरक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान, जीपीएस, विमानन और अत्याधुनिक टाइमिंग सिस्टम तक पहुंच चुका है.
भारत भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नई छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है. सरकार नए परमाणु बिजली संयंत्रों, अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दे रही है. लेकिन क्या भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा? इसके लिए किन चुनौतियों को पार करना होगा. इन्हीं सवालों पर धनबाद आईआईटी-आईएसएम पहुंचे इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और आईआईटी रुड़की के पूर्व प्रोफेसर एके जैन ने ईटीवी भारत के साथ विस्तार से बात की.
न्यूक्लियर महाशक्ति के लिए मजबूत वैज्ञानिक आधार जरूरी: एके जैन
भारत में फिलहाल कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सीमित है. लेकिन आने वाले वर्षों में इसे तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है. सरकार नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है. लेकिन प्रो एके जैन मानते हैं कि केवल रिएक्टर लगाने से भारत न्यूक्लियर महाशक्ति नहीं बन सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है मजबूत वैज्ञानिक आधार और प्रशिक्षित मानव संसाधन.
शिक्षण संस्थानों में निवेश जरूरी: एके जैन
प्रो जैन ने कहा कि भारत में न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रिसर्च तथा मानव संसाधन पर ज्यादा निवेश की जरूरत है. वे कहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी विभाग अपने वैज्ञानिक तैयार करता है, लेकिन उनकी नींव विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में ही रखी जाती है. अगर विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पर्याप्त फंडिंग और समय पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति नहीं होगी, तो भविष्य में देश को विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है. उनका सुझाव है कि जिन संस्थानों में वरिष्ठ वैज्ञानिक रिटायर होने वाले हैं, वहां कई वर्ष पहले ही नई नियुक्तियां शुरू कर देनी चाहिए, जिससे ज्ञान और अनुभव की निरंतरता बनी रहे.
न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ परमाणु बम नहीं है: एके जैन
प्रो एके जैन कहते हैं कि आम लोगों के मन में न्यूक्लियर साइंस का मतलब सिर्फ परमाणु बम या रेडियोएक्टिविटी होती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. आज न्यूक्लियर साइंस का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है. कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन, कृषि में बेहतर बीज विकसित करने, खाद्यान्नों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, औद्योगिक परीक्षण, पर्यावरण अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
प्रो एके जैन कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में न्यूक्लियर तकनीक से विकसित बीज कम पानी और कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं. वहीं मेडिकल क्षेत्र में कैंसर की पहचान और उपचार के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन वर्तमान में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में इन तकनीकों का दायरा और भी तेजी से बढ़ेगा.
क्या है न्यूक्लियर क्लॉक का भविष्य?
प्रो एके जैन ने बताया कि आज पूरी दुनिया जिस एटॉमिक क्लॉक पर निर्भर है, उसी के आधार पर मोबाइल फोन में समय दिखाई देता है, जीपीएस काम करता है, गूगल मैप सही दिशा बताता है और हवाई जहाज सुरक्षित उड़ान भरते और लैंड करते हैं. अगर एटॉमिक क्लॉक द्वारा भेजे जाने वाले समय के सिग्नल में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो जीपीएस गलत लोकेशन दिखा सकता है और विमान की नेविगेशन प्रणाली प्रभावित हो सकती है. लेकिन अब दुनिया के वैज्ञानिक न्यूक्लियर क्लॉक विकसित कर रहे हैं. जिसकी समय मापने की क्षमता मौजूदा एटॉमिक क्लॉक से कई गुना अधिक सटीक होगी.
न्यूक्लियर क्लॉक एटॉमिक से बेहतर क्यों होगा
न्यूक्लियर क्लॉक की टाइमिंग एटॉमिक क्लॉक से कई गुना अधिक स्थिर और सटीक होने की संभावना है. इससे भविष्य में ऐसी तकनीकें संभव होंगी जो आज सीमित हैं. भविष्य में इसके प्रमुख उपयोग:-
- AI और रोबोटिक्स: अत्यधिक सटीक समय मापन से एआई सिस्टम, स्वायत्त रोबोट और मशीनें बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकेंगी.
- सेल्फ-ड्राइविंग वाहन: स्वचालित कारों, ड्रोन और भविष्य के परिवहन में सेंसर और GPS की सटीकता और बढ़ेगी.
- 6G और भविष्य के संचार नेटवर्क: 6G जैसी अगली पीढ़ी की संचार तकनीक में अत्यंत सटीक समय समन्वय की आवश्यकता होगी. जिसमें न्यूक्लियर क्लॉक अहम भूमिका निभा सकती है.
- अंतरिक्ष मिशन: चंद्रमा, मंगल और डीप स्पेस मिशनों में अंतरिक्ष यानों की स्थिति और मार्ग का अधिक सटीक निर्धारण संभव होगा.
- रक्षा क्षेत्र: मिसाइल नेविगेशन, सैन्य संचार, रडार और सुरक्षित पोजिशनिंग सिस्टम की सटीकता बढ़ सकती है.
- वैज्ञानिक अनुसंधान: भौतिकी के मूल सिद्धांतों, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड से जुड़े बेहद सूक्ष्म प्रयोग अधिक सटीकता से किए जा सकेंगे.
- क्वांटम कंप्यूटिंग: भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों और क्वांटम संचार नेटवर्क में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.
- वित्तीय और डिजिटल सिस्टम: बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और वैश्विक स्टॉक मार्केट में माइक्रोसेकंड स्तर के लेनदेन को और अधिक सुरक्षित एवं सटीक बनाया जा सकेगा.
प्रो. जैन ने चिंता जताई कि इस अत्याधुनिक शोध में भारत अभी अग्रणी देशों की सूची में शामिल नहीं है. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चीन जैसे देशों ने न्यूक्लियर क्लॉक पर दशकों तक लगातार निवेश किया है. ऐसे शोध एक-दो वर्षों में पूरे नहीं होते हैं. इनके लिए दस से बीस वर्षों तक लगातार फंडिंग, वैज्ञानिक सहयोग और दीर्घकालिक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता होती है.
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भविष्य के लिए है महत्वपूर्ण: एके जैन
प्रो जैन ने भारत की एक बड़ी उपलब्धि का भी जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि देश का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण तकनीक है. इस तकनीक के माध्यम से भारत भविष्य में थोरियम जैसे ईंधन का प्रभावी उपयोग कर सकेगा. भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है और यदि इसका सफल उपयोग संभव हुआ तो आने वाले दशकों में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में देश को बड़ा लाभ मिल सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की तस्वीर बदल रहा है. जहां पहले किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन तैयार करने में वैज्ञानिकों को महीनों या सालों का समय लगता था, वहीं अब एआई की मदद से वही काम बहुत कम समय में किया जा सकता है. इससे रिसर्च की गति और गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार होगा.
न्यूक्लियर क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की जरूरत है: एके जैन
प्रो एके जैन का मानना है कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. जरूरत सही नीति, दीर्घकालिक निवेश और विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने की है. यदि सरकार रिसर्च संस्थानों, विश्वविद्यालयों और युवा वैज्ञानिकों को लगातार सहयोग दे, तो भारत न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा हो सकता है. आने वाले वर्षों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में वही देश आगे होंगे, जिनकी वैज्ञानिक क्षमता सबसे मजबूत होगी. न्यूक्लियर साइंस इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बनकर उभर रही है.
प्रो जैन ने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, संसाधन और तकनीकी क्षमता मौजूद है, लेकिन वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए दीर्घकालिक सोच, निरंतर निवेश और विश्वविद्यालयों में मजबूत शोध संस्कृति विकसित करनी होगी. अगर सरकार, शिक्षण संस्थान और वैज्ञानिक समुदाय मिलकर इस दिशा में लगातार काम करें, तो आने वाले समय में भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने वाले देशों में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.
क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor-FBR) परमाणु रिएक्टर की एक उन्नत तकनीक है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जितना परमाणु ईंधन (Fuel) खर्च करता है, उससे अधिक नया ईंधन तैयार कर सकता है. इसी कारण इसे 'Breeder' (ईंधन पैदा करने वाला) रिएक्टर कहा जाता है. सामान्य परमाणु रिएक्टर यूरेनियम-235 जैसे ईंधन का उपयोग करके बिजली बनाते हैं. लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तेज न्यूट्रॉन (Fast Neutrons) का उपयोग किया जाता है. ये न्यूट्रॉन ऐसे पदार्थों को, जो सीधे ईंधन नहीं होते (जैसे यूरेनियम-238 या थोरियम) को उपयोगी परमाणु ईंधन में बदल देते हैं.
भारत की उपलब्धि
भारत के कलपक्कम (तमिलनाडु) में विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) देश की सबसे महत्वपूर्ण परमाणु परियोजनाओं में से एक है. यह भारत के तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अहम हिस्सा है और भविष्य में थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.
ऐसे समझिए
यदि एक सामान्य परमाणु रिएक्टर को ऐसी मशीन मानें जो केवल पेट्रोल खर्च करके चलती है. लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसी मशीन की तरह है, जो चलते-चलते नया पेट्रोल भी तैयार करती रहती है. यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है. इसी वजह से इसे भविष्य की परमाणु ऊर्जा तकनीक माना जाता है.
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