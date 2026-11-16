सलाखों के पीछे सजा काट रहे हाथ अब गढ़ रहे हैं नई पहचान, तिहाड़ के कैदियों के हुनर ने बदली जिंदगी की दिशा
भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी तिहाड़ जेल के उत्पादों को जगह मिली है. देखें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 16, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और बाहर की दुनिया से कटा हुआ जीवन... किसी भी व्यक्ति के लिए जेल पहुंचना जिंदगी का सबसे कठिन दौर हो सकता है. लेकिन क्या जेल की सजा किसी इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव होनी चाहिए? क्या अपराध की सजा पूरी करने के बाद भी उसे समाज में सम्मान के साथ जीने और अपने परिवार का सहारा बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली की तिहाड़ जेल इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रही है. यहां कभी अपनी गलतियों और परिस्थितियों के कारण जेल पहुंचे कैदियों के हाथों में अब हुनर है. कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई स्कूलों के लिए डेस्क बना रहा है, कोई साबुन तैयार कर रहा है तो कोई सरसों का तेल और बेकरी के उत्पाद बनाने में जुटा है. खास बात यह है कि इन कैदियों के हाथों से तैयार सामान अब जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के बड़े व्यापारिक मंचों तक पहुंच रहा है.
भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी तिहाड़ जेल के उत्पादों को जगह मिली है. मेले के इंटरनेशनल और दिल्ली पवेलियन में इन उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां देश-विदेश से आने वाले लोग इन्हें देख और खरीद सकते हैं. तिहाड़ जेल फैक्ट्री का सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचना इस बदलाव की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है. हालांकि, इस कहानी की असली सफलता कारोबार का आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लोगों को दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका देना है, जिन्हें समाज अक्सर उनकी पुरानी पहचान से ही देखता है.
सजा देने वाली जेल से सुधार की दिशा में बढ़ा तिहाड़: तिहाड़ जेल फैक्ट्री के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रविंदर छीकारा ने बताया कि तिहाड़ जेल वर्ष 1958 में कश्मीरी गेट स्थित पुरानी जेल से तिहाड़ गांव में स्थानांतरित हुई थी. शुरुआत में जेल का मुख्य उद्देश्य अपराध करने वाले लोगों को समाज से अलग रखना और उन्हें सजा देना था. लेकिन समय के साथ जेल व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस हुई. पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी समेत अलग-अलग जेल महानिदेशकों के कार्यकाल में सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला. इसी सोच के तहत जेल के अंदर काम और प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई गई. इसका उद्देश्य यह था कि जेल आने वाले व्यक्ति को सिर्फ सजा काटने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसके अंदर मौजूद क्षमताओं और हुनर को भी पहचाना जाए. उसे ऐसा काम सिखाया जाए, जो जेल से बाहर निकलने के बाद उसके जीवन में उपयोगी साबित हो सके.
जेल के अंदर 250 से ज्यादा कैदी सीख रहे हैं काम: रविंदर छीकारा ने बताया कि तिहाड़ जेल फैक्ट्री में 250 से अधिक कैदी अलग-अलग इकाइयों में काम कर रहे हैं. यहां छह उत्पादन इकाइयां संचालित हैं. इन इकाइयों में कैदियों को काम करने का व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है, जिससे वे किसी काम में दक्षता हासिल कर सकें. उन्होंने बताया कि जेल में बंद व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सजा पूरी करना नहीं होती. रिहाई के बाद उसे रोजगार तलाशना होता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और समाज में अपनी जगह दोबारा बनानी होती है. कई बार जेल से जुड़ा सामाजिक दाग उसके लिए रोजगार और सामान्य जीवन में लौटने की राह मुश्किल बना देता है. ऐसे में जेल के अंदर सीखा गया हुनर उसके लिए नई शुरुआत का आधार बन सकता है.
धागे से कपड़ा और लकड़ी से स्कूलों के डेस्क बना रहे कैदी: तिहाड़ जेल की बुनाई इकाई में सरकारी अनुबंध के तहत बाहर से धागा खरीदा जाता है. इसके बाद कैदी उस धागे से कपड़ा तैयार करते हैं. इसी कपड़े से सफेद शर्ट, पायजामा और कुर्ता-पायजामा जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं. वहीं, बढ़ईगीरी इकाई में लकड़ी से फर्नीचर और स्कूलों में उपयोग होने वाले ड्यूल डेस्क तैयार किए जाते हैं. रविंदर छीकारा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए भी जेल फैक्ट्री से डेस्क बनाए जा रहे हैं. इनकी कीमत उचित होने के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है. इस तरह जेल में काम कर रहे कैदियों का हुनर सरकारी स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने में भी उपयोग हो रहा है.
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सरसों का तेल, साबुन और बेकरी उत्पाद भी तैयार: तिहाड़ जेल फैक्ट्री में सिर्फ कपड़े और फर्नीचर ही नहीं बनाए जाते, बल्कि यहां सरसों के तेल की अलग इकाई भी है. रविंदर छीकारा ने बताया कि इस इकाई में तेल की शुद्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इसके अलावा बेकरी इकाई और दूसरी उत्पादन इकाइयों में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जेल के कैदियों द्वारा तैयार किए गए साबुन और अन्य उपयोगी उत्पाद भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. इन उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के माध्यम से कैदियों की मेहनत को बाजार में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचा तिहाड़ का हुनर: तिहाड़ जेल के कैदियों के हुनर को देश और दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा अवसर भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बना है. यहां तिहाड़ जेल के उत्पादों का पवेलियन लगाया गया है. मेले के इंटरनेशनल और दिल्ली पवेलियन में इन उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य केवल उत्पादों की बिक्री करना नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले लोगों को यह दिखाना भी है कि जेल के अंदर बंद व्यक्ति के पास भी हुनर, रचनात्मकता और कुछ नया करने की क्षमता है. जो लोग तिहाड़ जेल को केवल अपराध और सजा से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए यह पवेलियन एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है. ट्रेड फेयर में आने वाले लोग यहां कपड़े, साबुन और दूसरे उत्पादों को देख सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं. इस तरह कैदियों की मेहनत को एक बड़े बाजार और व्यापक पहचान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.
लोगों को पसंद आ रहे हैं कैदियों के बनाए उत्पाद: मेले में खरीदारी करने पहुंचे लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पहल को लेकर सकारात्मक रही. नोएडा से आए पंकज ने बताया कि उन्हें यह जानकर काफी अच्छा लगा कि यहां रखे गए उत्पाद तिहाड़ जेल के कैदियों ने बनाए हैं. उन्होंने इसे कैदियों को समाज की मुख्यधारा में दोबारा लाने का अच्छा माध्यम बताया. उन्होंने बताया कि स्टाफ से जानकारी मिली कि यहां से उत्पाद खरीदने पर मिलने वाली मजदूरी सीधे कैदियों के बैंक खातों में पहुंचती है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलने के साथ अपने हुनर को पहचान दिलाने का अवसर भी मिलता है.
दिल्ली के रोहिणी से आए संतोष कटोरिया ने भी तिहाड़ के उत्पादों की तारीफ की. उन्होंने बताया कि यहां से साबुन खरीदा है. पहली बार देखा कि जेल में बंद कैदी इतने आकर्षक और उपयोगी उत्पाद तैयार कर रहे हैं. साबुन की पैकेजिंग और उसका रूप उनके पांच साल के बच्चे को भी काफी पसंद आया. मेले में मौजूद अन्य लोगों ने भी इसे कैदियों के लिए अच्छी पहल बताया.
50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार, लेकिन मकसद सिर्फ कमाई नहीं: रविंदर छीकारा ने बताया कि तिहाड़ जेल फैक्ट्री का सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है. यहां 250 से ज्यादा कैदी अलग-अलग उत्पादन इकाइयों में काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जेल में तैयार उत्पादों की बाजार में भी जगह बन रही है. उन्होंने बताया कि लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन की इस पहल का मकसद केवल कारोबार बढ़ाना नहीं है. इसके पीछे सबसे बड़ी सोच कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रिहाई के बाद रोजगार के लिए तैयार करना है.
हर जिंदगी दूसरा मौका पाने की हकदार: तिहाड़ जेल की इस पहल का संदेश है 'Every Life Deserves a Second Chance' यानी हर जिंदगी दूसरा मौका पाने की हकदार है. दरअसल, किसी व्यक्ति के जेल पहुंचने के बाद उसके सामने सिर्फ सजा काटने की चुनौती नहीं होती, बल्कि भविष्य में समाज में लौटने की भी चुनौती होती है. ऐसे में यदि उसे जेल के अंदर ही कोई हुनर सीखने और काम करने का अवसर मिले तो रिहाई के बाद उसके पास आगे बढ़ने का एक आधार हो सकता है.