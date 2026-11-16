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सलाखों के पीछे सजा काट रहे हाथ अब गढ़ रहे हैं नई पहचान, तिहाड़ के कैदियों के हुनर ने बदली जिंदगी की दिशा

तिहाड़ के कैदियों के हुनर ने बदली जिंदगी की दिशा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और बाहर की दुनिया से कटा हुआ जीवन... किसी भी व्यक्ति के लिए जेल पहुंचना जिंदगी का सबसे कठिन दौर हो सकता है. लेकिन क्या जेल की सजा किसी इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव होनी चाहिए? क्या अपराध की सजा पूरी करने के बाद भी उसे समाज में सम्मान के साथ जीने और अपने परिवार का सहारा बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली की तिहाड़ जेल इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रही है. यहां कभी अपनी गलतियों और परिस्थितियों के कारण जेल पहुंचे कैदियों के हाथों में अब हुनर है. कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई स्कूलों के लिए डेस्क बना रहा है, कोई साबुन तैयार कर रहा है तो कोई सरसों का तेल और बेकरी के उत्पाद बनाने में जुटा है. खास बात यह है कि इन कैदियों के हाथों से तैयार सामान अब जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के बड़े व्यापारिक मंचों तक पहुंच रहा है.

भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी तिहाड़ जेल के उत्पादों को जगह मिली है. मेले के इंटरनेशनल और दिल्ली पवेलियन में इन उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां देश-विदेश से आने वाले लोग इन्हें देख और खरीद सकते हैं. तिहाड़ जेल फैक्ट्री का सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचना इस बदलाव की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है. हालांकि, इस कहानी की असली सफलता कारोबार का आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लोगों को दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका देना है, जिन्हें समाज अक्सर उनकी पुरानी पहचान से ही देखता है.