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Special: सलाखों के पीछे बदल रही जिंदगी, कैदी के बनाए उत्पाद पहुंचे रहे हाईकोर्ट और विधानसभा! पढ़ें, रिपोर्ट.

हैंडलूम यूनिट में कपड़ा तैयार किया जाता है, जबकि टेलरिंग यूनिट में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है. जूट से मैट तैयार करने का काम भी यहां होता है. साबुन और फिनाइल निर्माण के साथ कास्टिक साबुन उत्पादन की व्यवस्था भी है. वहीं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रिंटिंग से जुड़े काम में बंदियों को प्रशिक्षण मिलता है.

राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में जेल उद्योगों का दायरा काफी व्यापक है. यहां हैंडलूम, टेलरिंग, जूट मैट, साबुन-फिनाइल, कास्टिक साबुन, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मास्टर फाइल बनाने की मशीन, ऑयल एक्सपेलर और डेयरी फार्मिंग जैसी गतिविधियों का उल्लेख है.

कहां कौन-कौन से सामान बनते हैं- बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची

जेल में बंद कैदियों द्वारा तैयार बेकरी उत्पाद (ETV Bharat)

झारखंड की जेलों में चल रहे उद्योगों का दायरा काफी व्यापक है. यहां फर्नीचर, अलमारी, फाइल, कपड़े, दरी, चटाई, साबुन, फिनाइल, तेल, बर्तन, पेंसिल, डेयरी उत्पाद, प्लाई और लीफ से बने सामान तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई जेलों में बेकरी, प्रिंटिंग प्रेस, हैंडलूम, जूट मैट और अन्य उत्पादन इकाइयां भी संचालित हैं. जेल उद्योगों के जरिये टेक्सटाइल वीविंग, पेपर प्रिंटिंग, ऑयल एक्सपेलिंग, कंबल, अलमारी और बर्तन निर्माण जैसे कार्य चल रहे है.

जेल उद्योगों के उत्पादों की पहुंच विधानसभा तक भी है. जेल आईजी के अनुसार, झारखंड विधानसभा को भी जेल में तैयार सामान की आपूर्ति की जा रही है. इसके अलावा कई सरकारी संस्थानों और विभागों से जेल उद्योगों को मांग मिल रही है. जेल प्रशासन अब जिला पुलिस और जिला प्रशासन समेत अन्य सरकारी संस्थानों से भी अपील कर रहा है कि जहां संभव हो, कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की खरीद जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से की जाए. इससे जेल में काम करने वाले कैदियों को लगातार काम मिलेगा और जेल उद्योगों के उत्पादों के लिए स्थायी बाजार भी तैयार होगा.

जेल आईजी के मुताबिक, जेल उद्योगों में तैयार सामान की मांग अब सिर्फ जेल विभाग तक सीमित नहीं रह गई है. हाईकोर्ट और राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट से भी सामान की मांग आ रही है. मांग के अनुरूप जेल प्रशासन उपलब्ध क्षमता के आधार पर सामान तैयार कर उसकी आपूर्ति कर रहा है. यह बदलाव जेल सुधार की उस सोच को मजबूती देता है, जिसमें कैदी को केवल अपराध की सजा देने तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसे ऐसा कौशल देने पर जोर दिया जाता है. जिससे वह जेल से बाहर निकलने के बाद सम्मानजनक तरीके से अपनी आजीविका चला सके.

हाईकोर्ट से सिविल कोर्ट तक जेल के हुनर की पहुंच

झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के लगभग सभी व्यवहार न्यायालयों से जेल उद्योगों में तैयार सामान की मांग है. हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेल में तैयार फर्नीचर की सप्लाई का ऑर्डर भी मिला है. यानी जिस व्यवस्था में कैदी सजा काट रहे हैं, उसी व्यवस्था में उनके हाथों तैयार हुआ फर्नीचर अब न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण संस्थानों में इस्तेमाल होगा.

जेल आईजी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट से हाल ही में जेल में तैयार फर्नीचर की सप्लाई का ऑर्डर मिला है. मांग के अनुसार जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में फर्नीचर और अन्य सामान तैयार कर संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराया जा रहा है.

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि झारखंड की जेलों में तैयार किए जा रहे सामान की सप्लाई अब केवल जेल विभाग तक सीमित नहीं है. झारखंड हाईकोर्ट, राज्य के लगभग सभी व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) और झारखंड विधानसभा को जेल उद्योगों में तैयार सामान की आपूर्ति की जा रही है. इसके अलावा जिला पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य सरकारी संस्थानों से भी जेल में बने उत्पादों की मांग मिल रही है.

जेलों में संचालित जेल उद्योग (Prison Industries) के तहत कैदी हैंडलूम पर कपड़ा बुनने से लेकर सिलाई, जूट मैट बनाने, फर्नीचर और अलमारी तैयार करने, साबुन-फिनाइल बनाने, प्रिंटिंग, बेकरी और डेयरी जैसे कामों में हाथ आजमा रहे हैं. जेल उद्योगों से तैयार उत्पादों को ‘मुक्ति’ ब्रांड के तहत बाजार में उतारने की व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा की गई है. इसका उद्देश्य जेल के भीतर कैदियों को रचनात्मक और उपयोगी काम से जोड़ना, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और काम के बदले आजीविका के रूप में मजदूरी उपलब्ध कराना है.

जेल उद्योग को लेकर प्रशांत कुमार की खास रिपोर्ट. (Etv Bharat)

जेल का नाम सुनते ही आमतौर पर सलाखें, बंद कमरे और कैदियों की दुनिया का ख्याल आता है. झारखंड की जेलों में अब इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है. यहां कैदियों को केवल बंद रखने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें काम के जरिए हुनर सिखाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी जोड़ा जा रहा है.

कभी सलाखों के पीछे सजा काटने वाले कैदी अब जेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फर्नीचर बना रहे हैं, करघे पर कपड़े बुन रहे हैं, फाइल और प्रिंटिंग बनाने का काम कर रहे हैं, साबुन-फिनाइल तैयार कर रहे हैं और बेकरी में ब्रेड, बिस्किट और केक बना रहे हैं. इनमें खास बात यह है कि इनके हाथों से तैयार सामान अब जेल की चारदीवारी से बाहर निकलकर झारखंड हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट, विधानसभा और दूसरे सरकारी संस्थानों तक पहुंच रहे हैं.

रांचीः कभी जिन हाथों में अपराध का दाग था, वही हाथ अब हुनर गढ़ रहे हैं. सलाखों के पीछे रहकर वो अपने आप को अपराध से दूर हुनर की आग तपाकर कुंदन की तरह निखरने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं.

होटवार जेल की एक खास यूनिट ऑयल एक्सपेलर है. इसके जरिए तेल निकालने की प्रक्रिया में बंदियों को काम का अनुभव मिलता है. इसके अलावा जेल परिसर में डेयरी फार्मिंग भी संचालित की जा रही है, जहां पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में बंदियों की भागीदारी होती है.

लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग

हजारीबाग केंद्रीय कारा में भी कई प्रकार की औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं. यहां हैंडलूम, टेलरिंग, जूट मैट, साबुन-फिनाइल, कास्टिक साबुन, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मास्टर फाइल निर्माण, फर्नीचर, अलमारी और कंबल प्रोसेसिंग जैसी इकाइयों का उल्लेख किया गया है.

हजारीबाग जेल की टेलरिंग यूनिट में बंदी सिलाई मशीनों पर काम करते हैं. वहीं हैंडलूम यूनिट में कपड़ा तैयार करने का काम होता है. जूट मैट निर्माण के जरिए बंदियों को हस्तशिल्प आधारित काम सिखाया जाता है. इस जेल की प्रमुख विशेषताओं में फर्नीचर और अलमारी निर्माण भी शामिल है. इसके अलावा कंबल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से मशीन आधारित काम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

मशीन से कपड़ा तैयार करते कैदी (ETV Bharat)

केंद्रीय कारा, दुमका

दुमका केंद्रीय कारा में भी जेल उद्योगों के तहत कई गतिविधियां चल रही हैं. यहां हैंडलूम, टेलरिंग, साबुन-फिनाइल, कास्टिक साबुन और ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के यूनिट है. हैंडलूम के जरिए कपड़ा तैयार करने और टेलरिंग यूनिट में सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ साबुन एवं फिनाइल निर्माण भी किया जाता है. इसके अलावा कास्टिक साबुन बनाने और ऑफसेट प्रिंटिंग से जुड़े काम में भी बंदियों को लगाया जाता है.

केंद्रीय कारा, गिरिडीह

गिरिडीह केंद्रीय कारा में मुख्य रूप से हैंडलूम और टेलरिंग यूनिट है. हैंडलूम में बंदियों को कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि टेलरिंग यूनिट में सिलाई मशीनों के जरिए कपड़े तैयार करने का काम कराया जाता है. दोनों गतिविधियां जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार की संभावना वाले कौशल से जुड़ी हैं.

लकड़ी का सामान तैयार करते बंदी (ETV Bharat)

जिला जेल, धनबाद

धनबाद जिला जेल में हैंडलूम और टेलरिंग की व्यवस्था बताई गई है. यहां बंदियों को कपड़ा बुनने और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है. इससे पारंपरिक बुनाई और सिलाई जैसे कामों को जेल में रोजगारपरक प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

जिला जेल, चाईबासा

चाईबासा जिला जेल में भी हैंडलूम और टेलरिंग यूनिट संचालित होती है. बंदियों को करघे पर कपड़ा तैयार करने के साथ-साथ सिलाई का काम सिखाया जाता है और निर्माण से बने उत्पाद को लोकल मार्केट तक पहुचाया जाता है.

फर्नीचर बनाते कैदी (ETV Bharat)

जिला जेल, चास, बोकारो

चास स्थित जिला जेल में हैंडलूम और टेलरिंग की इकाइयां संचालित हैं. यहां भी बंदियों को कपड़ा बुनने और सिलाई से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है.

केंद्रीय कारा, मेदिनीनगर, पलामू

मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में जेल उद्योगों की कई इकाइयां हैं. यहां हैंडलूम, टेलरिंग, जूट मैट, साबुन-फिनाइल, कास्टिक साबुन और ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के यूनिट है. जेल में बंदियों को कपड़ा बुनने, सिलाई करने, जूट मैट तैयार करने तथा साबुन और फिनाइल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस में तकनीकी काम से भी उन्हें जोड़ा जाता है.

जेल के उत्पादों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

केंद्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर

जमशेदपुर घाघीडीह जेल को झारखंड की जेल उद्योग व्यवस्था के प्रमुख केंद्रों में गिना जा सकता है. यहां हैंडलूम, टेलरिंग, साबुन-फिनाइल, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बर्तन निर्माण, साबुन निर्माण, मास्टर फाइल निर्माण और बेकरी जैसी कई इकाइयां हैं. घाघीडीह की हैंडलूम यूनिट में कपड़ा तैयार करने का काम होता है. वहीं टेलरिंग यूनिट में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है.

इस जेल की खासियत प्रिंटिंग प्रेस और बर्तन निर्माण यूनिट भी है. प्रिंटिंग प्रेस में बंदियों को प्रिंटिंग से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया का अनुभव मिलता है, जबकि बर्तन यूनिट में धातु के बर्तन तैयार करने का काम किया जाता है. इसके अलावा यहां साबुन निर्माण की इकाई भी है. बंदियों को साबुन बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है.

बर्तन का निर्माण करते कैदी (ETV Bharat)

घाघीडीह जेल की बेकरी यूनिट जेल उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहां ब्रेड, बिस्किट और केक जैसे खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं. बेकरी को केवल उत्पादन की इकाई के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि बंदियों को बेकिंग और फूड प्रोडक्शन की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग देने के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे बंदियों को खाद्य उत्पादन क्षेत्र में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है.

काम के बदले मेहनताना, भविष्य के लिए कमाई

जेल उद्योगों की इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैदियों को मिलने वाला मेहनताना है. जेल आईजी के अनुसार, कैदियों को काम से जोड़ने का उद्देश्य उन्हें रोजगार की आदत और व्यावसायिक कौशल देना है. काम के बदले उन्हें निर्धारित दर के अनुसार मजदूरी दी जाती है.

जेल उद्योगों से संबंधित दस्तावेज में मेहनताना की चर्चा भी है. कैदियों को एक दिन के काम ले यवज में 616 रुपये, 468 रुपये और 446 रुपये की मजदूरी दरें दी जाती है. वहीं कैदियों की कमाई का एक हिस्सा कैदियों के भविष्य के लिए उपयोगी होता है, जबकि एक हिस्सा विक्टिम वेलफेयर फंड में भी दिया जाता है.

‘मुक्ति’ ब्रांड से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी

जेलों में तैयार उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. जेल उद्योगों के उत्पादों को ‘मुक्ति’ ब्रांड का नाम दिया गया है. इसका उद्देश्य जेल में बने उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि उत्पादन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कैदियों को काम से जोड़ा जा सके. यदि सरकारी संस्थानों के साथ-साथ खुले बाजार में भी इन उत्पादों की मांग बढ़ती है तो जेल उद्योग कैदियों के पुनर्वास का एक मजबूत माध्यम बन सकते हैं.

सजा के साथ सुधार और पुनर्वास का रास्ता

जेल उद्योगों की यह पूरी व्यवस्था सिर्फ सामान बनाने की कहानी नहीं है. इसके पीछे सुधार, पुनर्वास और रोजगार की सोच जुड़ी है. जेल की चारदीवारी के भीतर कोई कैदी लकड़ी को आकार देकर कुर्सी-टेबल बना रहा है तो कोई करघे पर कपड़ा बुन रहा है. कोई फाइल तैयार कर रहा है तो कोई साबुन और फिनाइल बना रहा है. किसी के हाथ बेकरी में ब्रेड और बिस्किट तैयार कर रहे हैं.

इन सभी गतिविधियों का मकसद एक ही है कि कैदी जब जेल से बाहर निकले तो उसके पास सिर्फ सजा की याद न हो, बल्कि ऐसा हुनर भी हो जिससे वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके. अब इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि जेल में कैदियों के हाथों तैयार हुआ सामान हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और विधानसभा तक पहुंच रहा है.

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