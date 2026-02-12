ETV Bharat / bharat

झारखंड में मोती की खेती: तालाबों से चमकता नया भविष्य, युवाओं के हाथ में रोजगार की डोर

मोती की खेती की सबसे बड़ी खासियत इसका कम शुरुआती निवेश और अधिक रिटर्न है. लगभग 1000 सीप के साथ मोती उत्पादन शुरू करने पर शुरुआती लागत एक लाख रुपये से कम आती है. 3 से 4 वर्षों में यह व्यवसाय लगभग 10 गुना तक मुनाफा देने की क्षमता रखता है. यही कारण है कि यह खेती छोटे किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए बेहद आकर्षक बन रही है.

यदि देखरेख सही हो, पानी की गुणवत्ता संतुलित रहे और तकनीकी प्रक्रिया सटीक हो, तो सीप के भीतर धीरे-धीरे मोती विकसित हो जाता है. एक सीप से सामान्यतः एक मोती प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में कीमत 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है.

झारखंड में मोती उत्पादन मुख्य रूप से मीठे पानी की सीप (Freshwater Mussel) के माध्यम से किया जा रहा है. इस तकनीक में सीप के भीतर एक विशेष नाभिक (न्यूक्लियस) को सर्जिकल प्रक्रिया से प्रत्यारोपित किया जाता है. इसके बाद सीप को तालाब या नियंत्रित जलाशय में 12 से 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है.

मीठे पानी में उगते हैं सफलता के मोती

मोती उत्पादन को असली गति तब मिली, जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत झारखंड को विशेष पहचान दी. 22 करोड़ रुपये के निवेश से हजारीबाग को राज्य का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर घोषित किया गया. इस अधिसूचना ने न केवल झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि किसानों और युवाओं के बीच इस क्षेत्र को लेकर भरोसा भी मजबूत किया. यह क्लस्टर अब प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, सीप प्रजातियों की उपलब्धता और मार्केट लिंकज का केंद्र बनता जा रहा है.

यहीं से यह योजना धीरे-धीरे एक संगठित ढांचे में तब्दील होती चली गई. आज यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि कौशल विकास, प्रशिक्षण, उत्पादन और बाजार से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम बन चुका है.

झारखंड में मोती उत्पादन की नींव वर्ष 2019-20 में पड़ी, जब राज्य सरकार ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया. शुरुआती दौर में यह प्रयोग सीमित स्तर पर था, लेकिन इसके परिणाम उत्साहजनक रहे. तालाबों में मीठे पानी की सीप के जरिए मोती उत्पादन ने यह साबित कर दिया कि यह गतिविधि न केवल संभव है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी है.

सरकारी योजनाओं, तकनीकी प्रशिक्षण और युवाओं की उद्यमशील सोच ने मिलकर मोती की खेती को झारखंड में एक लाभकारी कुटीर उद्योग का रूप दे दिया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश से हटकर अब बड़ी संख्या में युवा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह तलाश रहे हैं.

झारखंड के हजारीबाग, रांची और सरायकेला-खरसावां जैसे जिलों में तालाबों के भीतर पनप रही यह खेती अब सिर्फ प्रयोग भर नहीं रही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ मजबूत स्तंभ बनती जा रही है.

रांची: झारखंड, जिसे अब तक खनिज और जंगलों की भूमि के रूप में पहचाना जाता रहा है, धीरे-धीरे एक नए क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है. यह पहचान है, मीठे पानी के मोती उत्पादन की.

मोती उत्पादन को सफल बनाने में प्रशिक्षण सबसे अहम भूमिका निभा रहा है. बिना तकनीकी जानकारी के यह खेती जोखिम भरी हो सकती है. इसी जरूरत को देखते हुए झारखंड में कई विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम है रांची का पुर्ति एग्रोटेक प्रशिक्षण केंद्र.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) कोष से वर्ष 2024 में स्थापित यह केंद्र आज राज्य में मोती उत्पादन प्रशिक्षण की धुरी बन चुका है. अब तक यहां से 132 से अधिक किसान उन्नत मोती उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण ले चुके हैं. ये किसान अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे ज्ञान का दायरा कई गुना बढ़ रहा है.

गोल मोती: ज्यादा मेहनत, ज्यादा कमाई

एनआईटी जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके बुधन सिंह पुर्ति, जो आज पुर्ति एग्रोटेक केंद्र का संचालन कर रहे हैं, बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से गोल मोती के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है.

उनके अनुसार डिजाइनर मोती देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन बाजार में गोल मोती की मांग और कीमत दोनों अधिक होती हैं. हालांकि गोल मोती के लिए सर्जिकल ग्राफ्टिंग और बाद की देखभाल में अत्यधिक सटीकता चाहिए. गोल मोती उत्पादन में सीप की उत्तरजीविता दर, ग्राफ्टिंग की सफाई और पोस्ट-ऑपरेटिव मैनेजमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है. यही वजह है कि इसे विशेषज्ञता वाला काम माना जाता है.

तकनीक और धैर्य का मेल

मोती उत्पादन केवल तालाब में सीप डाल देने से सफल नहीं होता. बल्कि इसके लिए कुशल सर्जिकल ग्राफ्टिंग चाहिए. इसके अलावा विशेष उपकरणों का सही उपयोग, शल्य प्रक्रिया के बाद सतर्क प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी और सीपों की नियमित जांच जरूरी है. इन सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उत्पादन की गुणवत्ता और सर्वाइवल रेट बेहतर हो सके.

शैक्षणिक संस्थानों की भी एंट्री

मोती उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अब शैक्षणिक संस्थान भी इस क्षेत्र से जुड़ने लगे हैं. रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज ने मोती उत्पादन में 6 महीने से लेकर डेढ़ साल तक के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं. इन पाठ्यक्रमों में वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ-साथ फील्ड ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है, ताकि छात्र पढ़ाई के बाद सीधे जमीन पर काम कर सकें.

युवाओं में उद्यमशीलता को मिलेगा बढ़ावा

सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर रितेश कुमार शुक्ला का मानना है कि मोती उत्पादन झारखंड में रोजगार का एक नया क्षेत्र बनकर उभर रहा है. उनके अनुसार विज्ञान आधारित यह खेती युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करेगी. जब अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव एक साथ जुड़ते हैं, तो स्वरोजगार के मजबूत अवसर बनते हैं.

तेजी से बढ़ रहा प्रशिक्षित किसानों का आंकड़ा

झारखंड में मोती उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

2024-25 में मोती उत्पादन का प्रशिक्षण लेने वाले किसानों की संख्या: 12

2025-26 में अब तक 8 बैचों में 332 लोग प्रशिक्षित

सरकारी और निजी प्रयासों को मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में अब 800 से अधिक प्रशिक्षित मोती उत्पादक सक्रिय हैं. यह संख्या आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ने की संभावना है.

महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए नई राह

मोती की खेती खासतौर पर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है. तालाब आधारित यह व्यवसाय घर के पास ही किया जा सकता है, जिससे पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं सामूहिक रूप से इस खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

भारत के मीठे पानी के मोती मानचित्र पर झारखंड तेजी से विकसित हो रहे प्रशिक्षण ढांचे, सरकारी निवेश और किसानों की बढ़ती भागीदारी के कारण झारखंड अब भारत के मीठे पानी के मोती उत्पादन केंद्र के रूप में उभरता नजर आ रहा है.

राज्य और केंद्र सरकार का फोकस

अब इस क्षेत्र को सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रखकर, प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग से जोड़ने पर फोकस है, ताकि मूल्य संवर्धन हो और किसानों को बेहतर कीमत मिले.

भविष्य की चमक

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मोती उत्पादन झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा. यह न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि युवाओं को अपने ही गांव में सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी देगा. तालाबों में उगते ये मोती अब सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर झारखंड की चमकती कहानी बनते जा रहे हैं.

केस स्टडी 1:

धनबाद की रहने वाली साक्षी ने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नौकरी के बजाय मोती फार्मिंग को चुना है. वह फिलहाल इसका प्रशिक्षण ले रही हैं और उनका कहना है कि युवाओं से इस क्षेत्र में बेहतर कमाई की संभावनाओं के बारे में सुनकर उन्होंने आगे की पढ़ाई रोककर इस व्यवसाय में निपुण होने का फैसला किया.

केस स्टडी 2:

एनआईटी जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बुधन सिंह पूर्ति ने पारंपरिक नौकरी के बजाय उद्यमिता का मार्ग अपनाया. उन्होंने मोती उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखते हुए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां वे युवाओं और किसानों को मोती फार्मिंग की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं.

