ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम के आज बंद होंगे कपाट, जानें पुजारी को क्यों धारण करना पड़ता है स्त्री वेश

बदरीनाथ धाम ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड में बदरीनाथ धाम के कपाट आज सोमवार रात्रि 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए विधि-विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे. बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की उत्तराखंड हिमालय की पवित्र चारधाम यात्रा का भी औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा. वहीं बदरी विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी (रावल) को स्त्री वेश धारण करने की परंपरा भी निभाई जाएगी.

गौर हो कि बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के इस पावन अवसर पर धाम में सुबह से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना का दौर जारी है. इस मौके पर मंदिर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. इस पल के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बदरी विशाल के धाम में मौजूद हैं. वहीं मंदिर परिसर सेना के बैंड की मधुर धुनों और 'जय बदरी विशाल' के जयकारों से गूंज रहा है.