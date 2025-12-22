अरावली पहाड़ियों पर केंद्र की परिभाषा को SC के स्वीकार किए जाने के बाद भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली पहाड़ियों का लगभग 90 प्रतिशत इलाका सुरक्षित है.
Published : December 22, 2025 at 2:15 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपिंदर यादव ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बरती गई है. उन्होंने अरावली पहाड़ियों की केंद्र की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 'अरावली बचाओ' अभियान पर यह प्रतिक्रिया दी. सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा अवैध खनन को रोकने के इरादे से दी है.
एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अरावली रेंज में सिर्फ 0.19 फीसदी क्षेत्र में खनन की इजाजत होगी. ये एक फीसदी से भी कम है और उस एरिया में भी कोई नई खदान नहीं खोली गई है. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अरावली का लगभग 90 प्रतिशत इलाका सुरक्षित है.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इन इलाकों में खनन करने के लिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर कोई नया अप्रूवल आता है तो उसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) से अप्रूव करवाना चाहिए.
अरावली रेंज में मुख्य समस्या अवैध खनन है. इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा दी है और इस पर अभी भी विचार चल रहा है. केंद्रीय मंत्री भूपिंदर यादव ने कहा, 'इस पूरी परिभाषा और सख्त नियमों के साथ, 90 प्रतिशत इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है.' मंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अरावली रेंज में 29 नर्सरी बनाई हैं और उन्हें हर जिले में बढ़ाने की योजना है.
कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, इसलिए अरावली रेंज को बचाने की जरूरत है. सिर्फ चारों ओर पेड़ लगाना काफी नहीं है. इस पारिस्थितिकीय प्रणाली में घास, झाड़ियाँ और दवा वाले पौधे शामिल हैं जो एक पारिस्थितिकीय प्रणाली और हमारे मंत्रालय द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा हैं.
तो बिग कैट अलायंस का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम बाघों को बचाएं लेकिन एक बाघ किसी जगह पर तभी ज़िंदा रह सकता है जब उसका शिकार और उसे सहारा देने वाला पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र भी वहाँ मौजूद हो. हिरण और दूसरे जानवर तभी जिंदा रहेंगे जब उनके लिए घास और दूसरे पेड़-पौधे होंगे.
इसलिए हमने 29 से ज्यादा नर्सरी बनाई है और हम उन्हें हर जिले में बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं. हमने हर जिले में पूरी अरावली रेंज के लोकल पेड़-पौधों की स्टडी की है और पारिस्थितिकीय में छोटी घास से लेकर बड़े पेड़ तक सब कुछ शामिल है.
उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं सिर्फ पेड़ों की बात नहीं करता, मैं पूरी इकोलॉजी की बात करता हूँ.' सरकार का साफ कहना है कि अरावली की इकोलॉजी को कोई खतरा नहीं है. लगातार पेड़ लगाना, इको-सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन और माइनिंग और शहरी एक्टिविटीज की कड़ी मॉनिटरिंग यह पक्का करती है कि अरावली देश के लिए एक नेचुरल हेरिटेज और इकोलॉजिकल शील्ड के तौर पर काम करती रहे.