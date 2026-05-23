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झारखंड में SIR: अनमैप्ड लिस्ट में नाम आने पर करें ये काम, नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम

झारखंड में एसआईआर से पहले चुनाव आयोग ने अनमैप्ड मतदाओं की लिस्ट जारी की. इससे जुड़ी भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 5:40 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 6:53 PM IST

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रांची: झारखंड में 30 जून से एसआईआर यानी मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने जा रहा है. इससे पहले 23 मई को चुनाव आयोग ने अनमैप्ड वोटर लिस्ट जारी की.

चुनाव आयोग के अनुसार, अनमैप्ड वोटर लिस्ट में वैसे वोटरों के नाम हैं जिनके नाम अभी तक 2003 की मतदाता सूची से वेरिफाई नहीं हुए हैं या पिछले रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए हैं. ऐसे वोटर अपने मतदान केंद्र पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट देकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं.

अनमैप्ड लिस्ट में नाम आने पर करें ये काम (Etv Bharat)

झारखंड में 70,84,802 अनमैप्ड मतदाता

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में 70,84,802 अनमैप्ड मतदाता हैं. इन अनमैप्ड मतदाताओं में सर्वाधिक रांची के हैं. जहां इनकी संख्या 10,86,363 हैं. रांची जिले में 26,71,613 वोटर हैं जिसमें से 15,85,250 की मैपिंग हो चुकी है. इसी तरह दूसरे नंबर पर धनबाद है जहां 8,06,066 मतदाता अनमैप्ड लिस्ट में हैं. यहां 21,13,747 मतदाता हैं जिसमें से 13,07,681 मैप्ड किए जा चुके हैं. संथाल की बात करें तो साहिबगंज में 1,88,532, पाकुड़ में 1,27,484, दुमका में 1,79,520, जामताड़ा में 1,11,756, देवघर में 2,57,995 और गोड्डा में 1,91,981 अनमैप्ड वोटर हैं.

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मतदान केंद्र पर मतदाता (Etv Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, अनमैप्ड वोटर की सूची राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर जारी कर दी गयी है. मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर इसे देख सकते हैं. इसके अलावे सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर विधानसभा और मतदान केंद्र इंट्री कर संबंधित जिला के वोटर अनमैप्ड लिस्ट देख सकते हैं. यदि इस अनमैप्ड सूची में नाम है तो स्थानीय बीएलओ से संपर्क करें और अपने नाम की मैपिंग जरूर करा लें.

उन्होंने कहा कि अनमैप्ड सूची में नाम होना यह नहीं बताता कि इनका नाम वोटर लिस्ट से कट जायेगा. इस सूची में उन मतदाताओं के नाम हैं, जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अभी तक नहीं हो सका है. यह सूची दो सप्ताह तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी. आंकड़ों के अनुसार, 73.25% मतदाताओं की मैपिंग हुई है और करीब 27% मतदाताओं की मैपिंग अभी नहीं हुई है.

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अनमैप्ड लिस्ट में नाम आने पर क्या करें?

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनमैप्ड वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप घबराएं नहीं. अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर इसकी मैपिंग करायी जा सकती है. यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में झारखंड से बाहर के दूसरे राज्य में है तो वहां के वोटर लिस्ट की क्रम संख्या, विधानसभा और जिला को बताकर मैपिंग की जा सकती है. इसी तरह पैरेंटल मैंपिंग से बाहर के वोटर के बच्चे जो नए वोटर बनने वाले हैं, उन्हें शपथ पत्र के साथ पैरेंटल मैपिंग के लिए दस्तावेज देना होगा.

अनमैप्ड सूची जारी होते ही मतदान केंद्रों पर लगी भीड़

अनमैप्ड वोटर लिस्ट जारी होते ही रांची के मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई. चिलचिलाती गर्मी के बावजूद सजग मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अनमैप्ड सूची देखकर पहल करते दिखे. हरमू के संत कुलदीप स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंची निक्की परवीन कहती हैं कि यह अच्छे के लिए ही हो रहा है. मेरे पति का नाम 2003 में वोटर लिस्ट में था. इस आधार पर हम सभी की मैपिंग हो गयी है. हमें कोई परेशानी नहीं हुई.

इसी तरह मारवाड़ी भवन स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे सुरेंद्र कुमार ठाकुर कहते हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम 2003 से पहले से है. इस वजह से उनकी पत्नी और उनके बच्चे का भी वोटर लिस्ट में नाम है और मैपिंग भी हो चुकी है. किसी तरह की परेशानी नहीं है.

वहीं अपनी पत्नी और बच्चे की मैपिंग नहीं होने से वासुदेव मरांडी परेशान दिखे. हालांकि बीएलओ के समझाने और निर्धारित 11 में से एक डॉक्यूमेंट देने पर घर में छुटे लोगों की मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर देने से वे बाद में संतुष्ट हुए.

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इधर, मतदान केंद्र पर आम लोगों के सवाल से बीएलओ परेशान दिखीं. अनमैप्ड वोटर की मैपिंग करने में जुटी बीएलओ ग्रेस सिमरन कहती हैं कि उनके मतदान केंद्र पर वोटर की संख्या 1,035 है. जिसमें 1,010 का अनमैप्ड बताया जा रहा है. हालांकि, यह संख्या सही नहीं है. क्योंकि बहुत सारे वोटरों का नाम दूसरे मतदान केंद्र पर मैपिंग के दौरान दिख रहा था और मैप्ड में दिख रहा था.

बीएलओ सुनीता देवी कहती हैं कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, वह डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं और उनका डिटेल्स लेकर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जिनके घर में सदस्यों के नाम मैपिंग में छुट गए हैं, उसे घर के किसी एक व्यक्ति खासकर पिता या माता के नाम की मैपिंग से सदस्यों की मैपिंग की जा रही है.

अनमैप्ड वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन एसआईआर शुरू होने के पहले की प्रक्रिया है. झारखंड में 30 जून से एसआईआर शुरू होना है. जो 5 अगस्त तक चलेगा. वहीं फाइनल वोटर लिस्ट 07 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

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भारत का नागरिक कौन? चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट

एसआईआर के दौरान भारत का नागरिक कौन है, यह बहस छिड़ता रहता है. भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है. 26 जनवरी 1950 से पूर्व देश में रहने वाले या जन्म लेने वाले सभी नागरिकों के अलावे 26 जनवरी 1950 से 1.7.1987 तक देश में जन्म लेने वाले सभी नागरिक भारतीय होंगे. इसके अलावे 01.07.1987 से लेकर 02.12.2004 तक के वैसे व्यक्ति जिनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय हो, देश का नागरिक होगा. 02.12.2004 के बाद जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति जिनके या तो माता-पिता भारतीय हो या एक भारतीय और दूसरा जन्म के समय विदेशी नागरिक हो.

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मतदान केंद्र पर मतदाता (Etv Bharat)

SIR के दौरान, इस बात पर बहस जारी है कि भारतीय नागरिक कौन है. जिसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है. 26 जनवरी, 1950 से पहले देश में रहने वाले या जन्म हुए सभी नागरिकों के अलावा, 26 जनवरी, 1950 और 1.7.1987 के बीच देश में जन्म हुए सभी लोग भारतीय माने जाएंगे. इसके अलावा, 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच जन्म लेने वाले, अगर उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय है, तो उन्हें नागरिक माना जाएगा. 02.12.2004 के बाद पैदा हुए लोग, अगर उनके या तो माता-पिता भारतीय हो या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा जन्म के समय विदेशी नागरिक है, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा.

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Last Updated : May 23, 2026 at 6:53 PM IST

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