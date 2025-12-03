ETV Bharat / bharat

पशु मित्र भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन, ये दस्तावेज होंगे जरूरी, यहां जानें पूरी जानकारी

पशु मित्र रखने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. एप्लिकेशन के साथ लगाना न भूले इन दो अधिकारियों से साइन किया ये सर्टिफिकेट.

पशु मित्र भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
पशु मित्र भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025

शिमला: हिमाचल में कृषि और पशुपालन से जुड़े युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का मौका सामने आया है. प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु मित्रों के 500 पद भरे जाएंगे. इन्हें मल्टी टास्क वर्कर के बराबर माना जाएगा. प्रदेश के सभी 12 जिलों पशु मित्रों के पद भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है. हर जिला में ये पशु मित्रों के ये पद सब डिविजन स्तर पर भरे जा रहे हैं, जिसके लिए आवेदनकर्ता को सब-डिविजन अस्पताल में सीनियर वेटरनरी ऑफिसर के पास आवेदन जमा करना होगा.

वहीं, एप्लिकेशन के साथ आवेदनकर्ता को पशुपालक किसान प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा, जो वेटरनरी फार्मासिस्ट से साइन किया गया हो, इसके साथ इस प्रमाण पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के काउंटर साइन अनिवार्य होंगे, क्योंकि यही दस्तावेज़ यह साबित करेगा कि आवेदक वास्तव में ग्रामीण पशुपालन से जुड़ा हुआ है और जमीनी अनुभव रखता है.

पशु भर्ती के लिए जारी हुई नोटिफिकेशन
पशु भर्ती के लिए जारी हुई नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

पशुपालन मंत्री के जिले में भरे जाएंगे सबसे ज्यादा पद

हिमाचल के अभी 12 जिलों के तहत पड़ने वाले 64 सब डिविजनों में पशु मित्रों के कुल 500 पद भरे जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक पद पशु पालन मंत्री के जिला कांगड़ा में भरे जाएंगे. यहां पशु मित्रों के 123 पद, किन्नौर में 13, ऊना में 36, बिलासपुर में 17, सोलन 37, लाहौल स्पीति 3, सिरमौर 37, शिमला 83, कुल्लू 15, हमीरपुर 28, मंडी 66 और चंबा जिला में पशु मित्रों के 40 पद भरे जाएंगे.

आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाना न भूलें

पशु मित्र के लिए एप्लिकेशन फार्म जमा करते वक्त आवेदनकर्ता को लोकल ग्राम पंचायत/ULB का पहचान प्रामण पत्र लगाना अनिवार्य है, जो पंचायत सचिव/ULB परिवार रजिस्टर सर्टिफाइड कॉपी हो. इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, उम्र के प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा. हिमाचली बोनाफाइड स्टेटस जो SDM/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से जारी हो. इसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट SDM/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से जारी हो. इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा/सिंगल महिला, सिंगल बेटी/अनाथ, बिना ज़मीन वाला परिवार जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, नॉन-एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, NCC/NSS/स्काउट्स एंड गाइड्स, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में मेडल विजेता व पशुपालन एक्टिविटी का अनुभव (अगर कोई हो) की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ लगानी होगी.

15 फरवरी से पहले पूरा करना होगा प्रोसेस

प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार ने 14 अगस्त को पशु मित्र पॉलिसी 2025 को नोटिफाई कर दिया था. वहीं, सरकार ने 28 नवंबर को पशु मित्र रखने को मंजूरी दी थी. इसके बाद अब पशु पालन निदेशालय ने सभी संयुक्त निदेशकों और कंट्रोलिंग ऑफिसर को पशु मित्र रखने का प्रोसेस संबंधित सीनियर वेटरनरी ऑफिसर के माध्यम से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. वहीं पशुपालन निदेशालय की ओर से पशु मित्र रखने का पूरा प्रोसेस 15 फरवरी, 2026 से पहले पूरा करने को कहा गया है.

हजार मिलेगा मानदेय,ये होगा काम

पशु मित्र नियुक्त होने पर सरकार उन्हें 5 हजार मानदेय देगी, जो नियुक्ति वाले क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका तबादला भी नहीं होगा. छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में पशु चिकित्सालय गांवों से काफी दूरी पर हैं, ऐसे में पशु मित्रों की भूमिका अहम होगी. पशु मित्र पशुपालन विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को विभाग की योजनाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानव-पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूक भी करेंगे. पशु मित्र बनने के लिए आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक या उसके परिवार के नाम पर 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी पशु पंजीकृत होना चाहिए. पशुधन का ब्यौरा भारत पशुधन पोर्टल पर 30 अप्रैल 2025 तक दर्ज होना चाहिए. इसके साथ ही परिवार रजिस्टर में आवेदक का नाम होना चाहिए.

भर्ती के लिए योग्यता

आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश में किसी स्कूल/संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए. इसके साथ साथ ही पशुपालन गतिविधियों का ज्ञान. हिमाचल प्रदेश की रीति-रिवाज, तौर-तरीकों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए. आवेदनकर्ता की आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, पशु मित्र को भर्ती प्रक्रिया के दौरान 11 लीटर, 26 लीटर और 35 लीटर क्षमता वाले नाइट्रोजन कंटेनरों को उठाना होगा. गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि बड़े पशुओं को संभालना होगा और बीमार भेड़ और बकरियों को उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए. इनका औसत वजन करीब 25 किलोग्राम होगा. गर्भावस्था राशन योजना के तहत 50 किलोग्राम वजन वाली बैग को स्टोर तक ले जाने की क्षमता भी होनी चाहिए. इसके साथ ही भर्ती के दौरान एक मिनट के भीतर 25 किलोग्राम वजन को 100 मीटर तक उठाकर ले जाना होगा.

