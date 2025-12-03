ETV Bharat / bharat

पशु मित्र भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन, ये दस्तावेज होंगे जरूरी, यहां जानें पूरी जानकारी

पशु मित्र भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में कृषि और पशुपालन से जुड़े युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का मौका सामने आया है. प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु मित्रों के 500 पद भरे जाएंगे. इन्हें मल्टी टास्क वर्कर के बराबर माना जाएगा. प्रदेश के सभी 12 जिलों पशु मित्रों के पद भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है. हर जिला में ये पशु मित्रों के ये पद सब डिविजन स्तर पर भरे जा रहे हैं, जिसके लिए आवेदनकर्ता को सब-डिविजन अस्पताल में सीनियर वेटरनरी ऑफिसर के पास आवेदन जमा करना होगा. वहीं, एप्लिकेशन के साथ आवेदनकर्ता को पशुपालक किसान प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा, जो वेटरनरी फार्मासिस्ट से साइन किया गया हो, इसके साथ इस प्रमाण पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के काउंटर साइन अनिवार्य होंगे, क्योंकि यही दस्तावेज़ यह साबित करेगा कि आवेदक वास्तव में ग्रामीण पशुपालन से जुड़ा हुआ है और जमीनी अनुभव रखता है. पशु भर्ती के लिए जारी हुई नोटिफिकेशन (ETV Bharat) पशुपालन मंत्री के जिले में भरे जाएंगे सबसे ज्यादा पद हिमाचल के अभी 12 जिलों के तहत पड़ने वाले 64 सब डिविजनों में पशु मित्रों के कुल 500 पद भरे जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक पद पशु पालन मंत्री के जिला कांगड़ा में भरे जाएंगे. यहां पशु मित्रों के 123 पद, किन्नौर में 13, ऊना में 36, बिलासपुर में 17, सोलन 37, लाहौल स्पीति 3, सिरमौर 37, शिमला 83, कुल्लू 15, हमीरपुर 28, मंडी 66 और चंबा जिला में पशु मित्रों के 40 पद भरे जाएंगे. आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाना न भूलें पशु मित्र के लिए एप्लिकेशन फार्म जमा करते वक्त आवेदनकर्ता को लोकल ग्राम पंचायत/ULB का पहचान प्रामण पत्र लगाना अनिवार्य है, जो पंचायत सचिव/ULB परिवार रजिस्टर सर्टिफाइड कॉपी हो. इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, उम्र के प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा. हिमाचली बोनाफाइड स्टेटस जो SDM/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से जारी हो. इसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट SDM/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से जारी हो. इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा/सिंगल महिला, सिंगल बेटी/अनाथ, बिना ज़मीन वाला परिवार जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, नॉन-एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, NCC/NSS/स्काउट्स एंड गाइड्स, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में मेडल विजेता व पशुपालन एक्टिविटी का अनुभव (अगर कोई हो) की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ लगानी होगी.