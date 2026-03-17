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एम्स में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में बंद किया गया ट्यूब से पोषण देना

चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हरीश राणा 13 साल पहले चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके ब्रेन में गंभीर चोटें लगी थी.

दिल्ली एम्स
दिल्ली एम्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 7:15 AM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की परमिशन मिलने के बाद गाजियाबाद के हरीश राणा को दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बता दें कि हरीश राणा 13 वर्षों से बिस्तर पर असहाय स्थिति में पड़े हुए थे. दरअसल, 32 वर्षीय हरीश राणा की इच्छामृत्यु के लिए उनके पिता की याचिका पर 11 मार्च को दिल्ली एम्स में तय प्रक्रिया के तहत इच्छा मृत्यु देने का निर्देश दिया था.

इसके बाद शनिवार को दिल्ली एम्स के आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर हॉस्पिटल) के पैलिएटिव केयर वार्ड में हरीश राणा को भर्ती कराया गया था. उसके बाद एम्स द्वारा इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के लिए गठित डॉक्टरों की टीम ने सोमवार को बैठक कर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया. इस निर्णय के अंतर्गत अब हरीश राणा को ट्यूब के जरिये पोषण देना बंद कर दिया गया है. अगले चरण में उनको पानी देना बंद किया जाएगा. जीवन के अंतिम क्षणों में हरीश राणा को अधिक शारीरिक कष्ट न हो इसके लिए एम्स में पैलिएटिव केयर दिया जा रहा है.

इच्छा मृत्यु के लिए एम्स में पहले से बना हुआ है प्रोटोकॉल: बता दें कि हरीश राणा को कृत्रिम पोषण देने के लिए पेट में ट्यूब डाली गई थी. उसी ट्यूब के जरिये ही अब तक करीब 13 वर्षों से हरीश को खाना पानी दिया जाता रहा था. इसके अलावा उसके गले की सांस नली में भी ट्यूब डली है. इसके अलावा कैथेटर भी लगा है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उसके जीवन रक्षक सपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाने की स्वीकृति दी गई है. इसके बाद एम्स प्रशासन ने डॉक्टरों की एक कमेटी बनाते हुए उसमें पैलिएटिव केयर के विशेषज्ञों के अलावा कई विभागों के डॉक्टरों को शामिल किया.

दिल्ली एम्स के सूत्रों के अनुसार एम्स में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए पहले से प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा स्वीकृत भी है. हरीश को कोई आक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया है. सिर्फ ट्यूब के जरिये पोषण दिया जा रहा था. इसलिए अब इच्छा मृत्यु के पहले चरण में हरीश को ट्यूब से अब पोषण देना बंद कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि 13 वर्ष पहले चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हरीश अपने पीजी की चौथे फ्लोर से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोटें लग गई थी तबसे वह कोमा में हैं. इतने वर्षों तक माता-पिता ने उनकी देखभाल की.

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