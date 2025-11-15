संजय कपूर संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर ने कहा दो महीने से नहीं भरी बेटी की फीस, जानें जज ने क्या कहा ?
संजय कपूर वसीयत केस में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कार्यवाही को मेलोड्रामा (नाटक) नहीं बनाना चाहिए
Published : November 15, 2025 at 10:32 AM IST
नई दिल्ली: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की वसीयत का विवाद बढ़ता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों और उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के बीच चल रहे उत्तराधिकार विवाद में संयम बरतने का आग्रह किया और कहा कि कार्यवाही "नाटकीय" नहीं होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने करिश्मा कपूर के बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की दलीलों के बाद यह टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक आदेश के तहत बच्चों की शिक्षा और रहने का खर्च उठाने के संजय कपूर के दायित्व के बावजूद, संजय की बेटी समायरा, जो वर्तमान में अमेरिका में पढ़ रही है, की ट्यूशन फीस कथित तौर पर दो महीने से नहीं चुकाई गई है. उनके अनुसार, संपत्ति में बच्चों का हिस्सा प्रिया कपूर के पास है.
प्रिया कपूर के वकील ने आरोपों का खंडन किया
जवाब में, प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने आरोप का खंडन किया और इसे 'मनगढ़ंत' बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रिया ने लगातार बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा है और फीस पहले ही चुका दी गई है. नैयर ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता का विस्तृत बचाव जारी रखा, जो इस विवाद का मूल है. उन्होंने वसीयत के प्रारूपण, संशोधन और निष्पादन का चरण-दर-चरण विवरण प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन इलेक्ट्रॉनिक मेटाडेटा और दो सत्यापनकर्ता गवाहों, नितिन शर्मा और दिनेश अग्रवाल के हलफनामों द्वारा किया गया.
संजय ने खुद वसीयत की जांच की थी-प्रिया कपूर के वकील
उन्होंने अदालत को बताया कि संजय ने स्वयं प्रारूप की समीक्षा की थी, अपनी बेटी सफीरा का नाम शामिल करने का निर्देश दिया था और श्रद्धा मारवाह को निष्पादक नियुक्त किया था. वसीयत गुड़गांव स्थित एआईपीएल कार्यालय में दोनों गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित की गई, जिनमें से एक ने बाद में निष्पादित दस्तावेज़ को स्कैन करके साझा किया. नैयर ने आगे बताया कि वसीयत को बाद में संजय, प्रिया और अग्रवाल के एक पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया था, और एक गवाह ने हस्ताक्षरित मूल प्रति संजय को सौंपने की पुष्टि की थी.
जब अदालत ने पूछा कि संजय बाद के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदानों में क्यों नहीं दिखाई दिए, तो नैयर ने बताया कि वसीयतें केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती हैं, और उसके बाद का सारा संचार स्वाभाविक रूप से मरणोपरांत होता है. उन्होंने कहा कि एक बार उचित निष्पादन स्थापित हो जाने के बाद, इसकी वैधता पर सवाल उठाने का भार वादी पर आ जाता है.
उन्होंने प्रिंट संबधी त्रुटियों, छोटी-मोटी विसंगतियों से संबंधित आपत्तियों को भी खारिज कर दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मुद्दे किसी वैध वसीयत को कमजोर नहीं करते. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है. उन्होंने आगे बताया कि कपूर परिवार लंबे समय से अपने कंपनी सचिव और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पारिवारिक वसीयतों, जिनमें डॉ. सुरिंदर कपूर की वसीयत भी शामिल है, की गवाही देने के लिए नियुक्त करता रहा है.
अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्तियों के साथ लेन-देन करने या उन्हें अलग करने से रोकने के लिए मांगे गए अंतरिम निषेधाज्ञा पर सुनवाई कर रही थी. करिश्मा कपूर और संजय कपूर 2003 से 2016 तक विवाहित रहे और उनके दो बच्चे हैं. बाद में संजय ने प्रिया सचदेव कपूर से शादी की. कोर्ट इस मामले में 19 नवंबर को निषेधाज्ञा आवेदन (injunction application)पर सुनवाई जारी रखेगा और उसने अंतरिम राहत पर बहस जल्द ही पूरी करने का संकेत दिया है.
