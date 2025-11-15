ETV Bharat / bharat

संजय कपूर संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर ने कहा दो महीने से नहीं भरी बेटी की फीस, जानें जज ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की वसीयत का विवाद बढ़ता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों और उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के बीच चल रहे उत्तराधिकार विवाद में संयम बरतने का आग्रह किया और कहा कि कार्यवाही "नाटकीय" नहीं होनी चाहिए.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने करिश्मा कपूर के बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी की दलीलों के बाद यह टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक आदेश के तहत बच्चों की शिक्षा और रहने का खर्च उठाने के संजय कपूर के दायित्व के बावजूद, संजय की बेटी समायरा, जो वर्तमान में अमेरिका में पढ़ रही है, की ट्यूशन फीस कथित तौर पर दो महीने से नहीं चुकाई गई है. उनके अनुसार, संपत्ति में बच्चों का हिस्सा प्रिया कपूर के पास है.

प्रिया कपूर के वकील ने आरोपों का खंडन किया

जवाब में, प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने आरोप का खंडन किया और इसे 'मनगढ़ंत' बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रिया ने लगातार बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा है और फीस पहले ही चुका दी गई है. नैयर ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता का विस्तृत बचाव जारी रखा, जो इस विवाद का मूल है. उन्होंने वसीयत के प्रारूपण, संशोधन और निष्पादन का चरण-दर-चरण विवरण प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन इलेक्ट्रॉनिक मेटाडेटा और दो सत्यापनकर्ता गवाहों, नितिन शर्मा और दिनेश अग्रवाल के हलफनामों द्वारा किया गया.

संजय ने खुद वसीयत की जांच की थी-प्रिया कपूर के वकील

उन्होंने अदालत को बताया कि संजय ने स्वयं प्रारूप की समीक्षा की थी, अपनी बेटी सफीरा का नाम शामिल करने का निर्देश दिया था और श्रद्धा मारवाह को निष्पादक नियुक्त किया था. वसीयत गुड़गांव स्थित एआईपीएल कार्यालय में दोनों गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित की गई, जिनमें से एक ने बाद में निष्पादित दस्तावेज़ को स्कैन करके साझा किया. नैयर ने आगे बताया कि वसीयत को बाद में संजय, प्रिया और अग्रवाल के एक पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया था, और एक गवाह ने हस्ताक्षरित मूल प्रति संजय को सौंपने की पुष्टि की थी.

जब अदालत ने पूछा कि संजय बाद के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदानों में क्यों नहीं दिखाई दिए, तो नैयर ने बताया कि वसीयतें केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती हैं, और उसके बाद का सारा संचार स्वाभाविक रूप से मरणोपरांत होता है. उन्होंने कहा कि एक बार उचित निष्पादन स्थापित हो जाने के बाद, इसकी वैधता पर सवाल उठाने का भार वादी पर आ जाता है.