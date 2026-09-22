रिश्वतखोरी मामले में केरल सरकार का बड़ा फैसला, पिनाराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ जांच के आदेश
विजयन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली ईडी रिपोर्ट पर केरल सरकार ने पुलिस जांच के आदेश दिए है.
Published : September 22, 2026 at 6:15 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक के बीच हुए वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों की पुलिस जांच के आदेश दिए हैं. इन आरोपों में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और उनके पति व पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास शामिल हैं.
इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एक खास टीम करेगी, जिसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एच. वेंकटेश होंगे. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट की जांच का जिम्मा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सौंपने का फैसला किया है.
यह फैसला सरकार द्वारा महाधिवक्ता (एजी) की कानूनी राय पर विचार करने के बाद लिया गया. महाधिवक्ता ने ईडी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला राज्य पुलिस पर छोड़ दिया था. यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस रिपोर्ट की कानूनी जांच के बाद हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी.
खबरों के मुताबिक एडवोकेट जनरल (AG) ने सलाह दी है कि अगर ईडी की जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध (cognisable offence) का पता चलता है, तो यह पुलिस की आगे की कार्रवाई का आधार बन सकती है. ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएमआरएल (कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) ने विजयन को 3.28 करोड़ रुपये और वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया.
एजेंसी ने सवाल उठाया है कि क्या ये भुगतान असल में सही सेवाओं के लिए किए गए थे. एजेंसी ने रियास से जुड़े कथित हवाला लेन-देन के बारे में भी आरोप लगाए हैं. ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं. ईडी ने विजयन और रियास के खिलाफ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी. उसने अपने निष्कर्षों के समर्थन में बयानों और दस्तावेजों का भी हवाला दिया, जिनमें तलाशी के दौरान कथित तौर पर बरामद डायरी की एंट्रीज भी शामिल थीं.
जांच में इन आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी कि रियास के जरिए आए पैसे को बाद में हवाला के जरिए दुबई भेजा गया था. ईडी ने इस मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है, उनके बयानों के आधार पर यह बात कही है.
गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने एक्स पोस्ट पर कहा कि कानून को बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम करना चाहिए. ईडी की रिपोर्ट और सरकार को मिली कानूनी राय की समीक्षा करने के बाद, हमने सीएमआरएल पेमेंट और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े आरोपों की जांच राज्य पुलिस प्रमुख को सौंपने का फैसला किया है. उन्होंने कहा जांच सबूतों के आधार पर होगी. किसी को बचाया नहीं जाएगा और किसी के बारे में पहले से कोई राय नहीं बनाई जाएगी. कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा.
The law must take its course, without fear or favour.— Ramesh Chennithala (@chennithala) September 22, 2026
After examining the Enforcement Directorate’s report and the legal opinion received by the Government, we have decided to entrust the State Police Chief with an inquiry into the allegations concerning the CMRL payments and… pic.twitter.com/Wd6ihdYNLZ
साथ ही इस मामले में एक-दूसरे के उलट दावे भी सामने आए हैं. खबर है कि सीएमआरएल के दो अधिकारियों ने, जिनके पहले के बयानों का जिक्र ईडी ने किया था, अपने बयान वापस ले लिए हैं. उनका आरोप है कि ये बयान दबाव में लिए गए थे.
विजयन ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि ये लेन-देन वैध कारोबारी सौदे थे. उन्होंने एजेंसी की जांच के नतीजों पर भी सवाल उठाए हैं. पुलिस की जांच से यह पता चलने की उम्मीद है कि क्या ईडी की ओर से बताई गई बातें कानून के लागू प्रावधानों के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं और क्या आगे आपराधिक कार्रवाई की जरूरत है.
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