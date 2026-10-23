जिंदा ग्रामीणों को मृत बताकर निकाले पैसे, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ पहुंची जांच
छत्तीसगढ़ में सरकार की पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 6:39 PM IST
कवर्धा: सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को मिलना चाहिए, लेकिन अगर इसी योजना में जिंदा लोगों को कागजों में मृत बताकर लाखों रुपये का क्लेम निकाल लिया जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है. मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कथित फर्जीवाड़े की जांच अब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले तक पहुंच गई है. जानकारी के मुताबिक, जिले के तीन ग्रामीणों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए दो-दो लाख रुपये का बीमा क्लेम निकाले जाने का मामला सामने आया है.
हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को दस्तावेजों में मृत बताया गया, उनमें से दो ग्रामीण अपने घरों में जीवित मिले, जबकि तीसरे ग्रामीण के परिजनों ने बताया कि वह रोजी-रोटी कमाने रायपुर गया हुआ है. ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें न तो बीमा कराए जाने की जानकारी थी और न ही अपने नाम पर क्लेम निकाले जाने की. आखिर यह पूरा खेल कैसे हुआ? देखिए ईटीवी भारत की खास पड़ताल.
मध्यप्रदेश से कबीरधाम तक पहुंची जांच
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दो लाख रुपये की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन इसी योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां दस्तावेजों और बैंक खातों की पड़ताल कर रही है. जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश में 482 कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला जांच के दायरे में है, जिनमें करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है.
इसी जांच के दौरान छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के तीन ग्रामीणों के नाम भी सामने आए हैं. पुलिस के दस्तावेज के मुताबिक, भोपाल के थाना अजाक में अपराध क्रमांक 01/26 के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल करने और बीमा दावों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज है. आरोप है कि संगठित तरीके से दस्तावेज तैयार कर बीमा कंपनियों से राशि हासिल की गई. हालांकि, पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका रही, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
कागजों में मौत, गांव में जिंदा मिले ग्रामीण
ईटीवी भारत की टीम कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पंडरिया विकासखंड के अंतिम छोर पर पहुंची. यहां मध्यप्रदेश सीमा से लगे ग्राम पंचायत भेलकी के आश्रित ग्राम बदनाचुआ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. दस्तावेजों में मृत दर्शाए गए ग्रामीणों के परिजनों से मुलाकात की गई.ईटीवी भारत ने परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि रामकुमार रोजी-रोटी कमाने रायपुर गए हुए हैं. वहीं, बाबूलाल और गंगाराम मरावी अपने परिवार के साथ गांव में जीवित मिले.
हमें पूछताछ के लिए कुकदूर थाना बुलाया गया था. इसी दौरान हमें कथित बीमा फर्जीवाड़े की जानकारी मिली. हमें न तो बीमा की जानकारी है और न ही क्लेम की जानकारी है. मैं कभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गया. मेरे पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है- बाबूलाल, पीड़ित
पुलिसवाले हमें बुलाए थे. उसके बाद खुलासा हुआ है. हमें न तो बीमा पॉलिसी की जानकारी थी. न ही हमारे नाम पर क्लेम की जानकारी मिली है. हम मजदूरी और खेती किसानी का काम करते हैं- गंगाराम, पीड़ित
59 बैंक खातों की जांच
इस मामले में सामने आए पुलिस के दस्तावेज जांच की एक और अहम कड़ी की ओर इशारा करते हैं. दस्तावेजों के मुताबिक, आईसीआईसीआई बैंक की इंदौर स्थित पिपल्याहाना शाखा से 59 बैंक खातों के ओपनिंग फॉर्म, केवाईसी फॉर्म और बैंक स्टेटमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है. इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक की बेंगलुरु स्थित रामानगरम शाखा से भी संबंधित दस्तावेज जुटाए गए हैं. पुलिस दस्तावेज में तीन संदिग्धों से जुड़े खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और बैंक स्टेटमेंट मिलने का उल्लेख है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित तीन पॉलिसीधारकों और खाताधारकों के बारे में जानकारी मिलने की बात कही गई है. फिलहाल इन दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है. जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि बैंक खाते किसके दस्तावेजों पर खोले गए, खातों का संचालन कौन कर रहा था और बीमा क्लेम की राशि आखिर किन खातों में पहुंची.
सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल
इस कथित फर्जीवाड़े ने बीमा कंपनियों, बैंकिंग व्यवस्था और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर ग्रामीण जीवित हैं, तो उनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बनवाए? ये प्रमाण पत्र किस कार्यालय से जारी हुए? बीमा क्लेम मंजूर करने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया? बैंक खातों की केवाईसी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी कैसे नहीं पकड़ी गई? और सबसे अहम सवाल, दो-दो लाख रुपये की बीमा राशि आखिर किसने हासिल की?
इन सवालों के जवाब जांच में सामने आने जरूरी हैं. यह भी पता लगाना होगा कि मामला केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित है या इसके पीछे अन्य लोगों की भी भूमिका है. फिलहाल किसी व्यापक नेटवर्क की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में जांच के निष्कर्ष आने से पहले किसी व्यक्ति, बैंक या विभाग की संलिप्तता को अंतिम रूप से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा.
कबीरधाम के बदनाचुआ गांव में सामने आए तीन नामों ने इस कथित बीमा फर्जीवाड़े को छत्तीसगढ़ से भी जोड़ दिया है. ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें अपने नाम पर बीमा और क्लेम की जानकारी तक नहीं थी, जबकि दस्तावेजों में उन्हें मृत दर्शाए जाने की बात सामने आई है. अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर बैंक खाते और बीमा क्लेम तक की पूरी कड़ी को जोड़ें. आखिर इस मामले में किसने दस्तावेज तैयार किए, किसने सत्यापन किया और रकम किसके खाते में पहुंची. इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल सकेगा.
कुकदूर थाना प्रभारी का बयान
कुकदूर थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने फोन पर बताया कि उन्हें एमपी पुलिस के डीएसपी से जानकारी मिली थी. उन्हें फोन पर संपर्क कर तीनों व्यक्तियों की तस्दीक करने को कहा था. मैंने तस्दीक कर उनके जीवित होने की सूचना दी है, फिलहाल मुझे इस मामले में और जानकारी नहीं है.