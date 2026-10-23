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जिंदा ग्रामीणों को मृत बताकर निकाले पैसे, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ पहुंची जांच

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़ा ( ETV BHARAT )

कवर्धा: सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को मिलना चाहिए, लेकिन अगर इसी योजना में जिंदा लोगों को कागजों में मृत बताकर लाखों रुपये का क्लेम निकाल लिया जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है. मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कथित फर्जीवाड़े की जांच अब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले तक पहुंच गई है. जानकारी के मुताबिक, जिले के तीन ग्रामीणों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए दो-दो लाख रुपये का बीमा क्लेम निकाले जाने का मामला सामने आया है.

हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को दस्तावेजों में मृत बताया गया, उनमें से दो ग्रामीण अपने घरों में जीवित मिले, जबकि तीसरे ग्रामीण के परिजनों ने बताया कि वह रोजी-रोटी कमाने रायपुर गया हुआ है. ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें न तो बीमा कराए जाने की जानकारी थी और न ही अपने नाम पर क्लेम निकाले जाने की. आखिर यह पूरा खेल कैसे हुआ? देखिए ईटीवी भारत की खास पड़ताल.