हैदराबाद में आतंकी साजिश की जांच तेज, बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी के सबूत मिले

गुजरात ATS ने आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था ( file photo-ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जुड़ी एक आतंकी साजिश की जांच तेज हो गई है, क्योंकि अधिकारियों ने बताया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हमले करने के आदेश का इंतजार कर रहे तीन संदिग्धों को पकड़ा गया है. गुजरात एटीएस ने आरोपी, राजेंद्रनगर के अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख (मूल रूप से उत्तर प्रदेश के) और मोहम्मद सुहैल सलीम खान को हिरासत में लिया. इनके पास से बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी करने के संकेत देने वाले सबूत जब्त किए गए हैं. एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जांच के हिस्से के रूप में, गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार को (हैदराबाद के) राजेंद्रनगर इलाके में सैयद के घर पर तलाशी अभियान चलाया तथा एक रसायन और कुछ कच्चा माल बरामद किया, जो उसने अपने घर में एक अज्ञात पदार्थ तैयार करने के लिए रखा था.’’ उन्होंने कहा कि जब्त किया गया रसायन और अन्य कच्चे माल को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तीनों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ राइसिन तैयार किया था, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे कि इसे कब और कहां प्रयोग करना है. जांचकर्ताओं का कहना है कि समूह ने सोशल मीडिया के जरिए से अबू खादीजा नामक कथित आईएसआईएस संचालक के साथ संपर्क बनाए रखा था और आदेश का इंतजार कर रहा था. गुजरात एटीएस, तेलंगाना सीआई (अपराध जांच) सेल के साथ मिलकर संदिग्धों की पृष्ठभूमि और संभावित स्थानीय और अंतरराज्यीय संबंधों की जांच कर रही है. कथित मास्टरमाइंड की प्रोफ़ाइल