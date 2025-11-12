ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में आतंकी साजिश की जांच तेज, बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी के सबूत मिले

गुजरात एटीएस ने जिन तीन संदिग्धों को पकड़ा था. इसमें हैदराबाद के सैयद के घर से रसायन और कच्चा माल बरामद किया गया है.

Gujarat ATS arrested three suspects for plotting terrorist attacks
गुजरात ATS ने आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जुड़ी एक आतंकी साजिश की जांच तेज हो गई है, क्योंकि अधिकारियों ने बताया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हमले करने के आदेश का इंतजार कर रहे तीन संदिग्धों को पकड़ा गया है.

गुजरात एटीएस ने आरोपी, राजेंद्रनगर के अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख (मूल रूप से उत्तर प्रदेश के) और मोहम्मद सुहैल सलीम खान को हिरासत में लिया. इनके पास से बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी करने के संकेत देने वाले सबूत जब्त किए गए हैं.

एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जांच के हिस्से के रूप में, गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार को (हैदराबाद के) राजेंद्रनगर इलाके में सैयद के घर पर तलाशी अभियान चलाया तथा एक रसायन और कुछ कच्चा माल बरामद किया, जो उसने अपने घर में एक अज्ञात पदार्थ तैयार करने के लिए रखा था.’’

उन्होंने कहा कि जब्त किया गया रसायन और अन्य कच्चे माल को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तीनों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ राइसिन तैयार किया था, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे कि इसे कब और कहां प्रयोग करना है.

जांचकर्ताओं का कहना है कि समूह ने सोशल मीडिया के जरिए से अबू खादीजा नामक कथित आईएसआईएस संचालक के साथ संपर्क बनाए रखा था और आदेश का इंतजार कर रहा था. गुजरात एटीएस, तेलंगाना सीआई (अपराध जांच) सेल के साथ मिलकर संदिग्धों की पृष्ठभूमि और संभावित स्थानीय और अंतरराज्यीय संबंधों की जांच कर रही है.

कथित मास्टरमाइंड की प्रोफ़ाइल

अधिकारी अहमद मोहिउद्दीन सैयद को मुख्य योजनाकार मानते हैं. मोहिउद्दीन की प्रारंभिक शिक्षा खम्मम में हुई. उसने वहीं स्कूली शिक्षा और वारंगल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. ईएएमसीईटी के माध्यम से एमबीबीएस सीट हासिल नहीं कर पाने के बाद, वह 2007 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन चला गया. बाद में उसका परिवार खम्मम से हैदराबाद आ गया.

ऐसा कहा जाता है कि 2013 में चीन से लौटने के बाद, मोहिउद्दीन ने कुछ अस्पतालों में काम किया और बाद में COVID-19 महामारी के बाद उसने क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ दी. बताया जाता है कि उसने अट्टापुर में एक होटल व्यवसाय चलाया, एक जूस की दुकान खोली और एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी शुरू की. रिपोर्ट्स बताती हैं कि शादी का प्रस्ताव टूटने से उस पर भावनात्मक रूप से गहरा असर पड़ा.

इस अवधि के दौरान, उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अबू खदीजा के साथ संपर्क स्थापित किया और अपने फोर्टव्यू कॉलोनी, राजेंद्रनगर निवास के एक कमरे में विषाक्त पदार्थ का निर्माण शुरू कर दिया. ऐसा माना जाता है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताया था कि वह व्यवसाय के सिलसिले में अहमदाबाद जा रहा था, जबकि पुलिस का आरोप है कि वह घर पर ही जहर तैयार कर रहा था.

गुजरात एटीएस सूत्रों का कहना है कि फोरेंसिक और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया के तहत मोहिउद्दीन के कमरे को सील कर दिया गया है. राज्य और केंद्र दोनों की जांच आरोपियों के ऑनलाइन नेटवर्क, यात्रा इतिहास और किसी भी व्यापक साज़िश का पता लगाने के लिए जारी है. अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है.

ये भी पढ़ें- डॉक्टर ने घर को बनाया 'टेरर लेबोरेटरी', गुजरात ATS ने की राइसिन जहर बनाने की साजिश नाकाम

TERRORIST ATTACKS
DELHI RED FORT BLAST
TERRORIST ATTACKS IN INDIA
हैदराबाद में आतंकी साजिश
TERRORIST GROUPS IN HYDERABAD

