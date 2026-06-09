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हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में दोषी करार बिहार के BJP विधायक राजू सिंह का प्रोबेशन रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की सजा की अवधि पर सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब किया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह की सजा की अवधि पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को करने का आदेश दिया है.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजू सिंह की प्रोबेशन रिपोर्ट तलब किया, ताकि सजा की अवधि पर सटीक फैसला किया जा सके. प्रोबेशन रिपोर्ट में अपराध का विस्तृत वर्णन, पीड़िता का बयान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र होता है. प्रोबेशन रिपोर्ट में दोषी को क्या सजा दी जाए इसे लेकर भी अनुशंसा की जाती है. बता दें कि कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था.