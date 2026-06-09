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हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में दोषी करार बिहार के BJP विधायक राजू सिंह का प्रोबेशन रिपोर्ट तलब

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया.

बिहार के BJP विधायक राजू सिंह का प्रोबेशन रिपोर्ट तलब
बिहार के BJP विधायक राजू सिंह का प्रोबेशन रिपोर्ट तलब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 9, 2026 at 6:24 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की सजा की अवधि पर सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब किया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह की सजा की अवधि पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को करने का आदेश दिया है.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजू सिंह की प्रोबेशन रिपोर्ट तलब किया, ताकि सजा की अवधि पर सटीक फैसला किया जा सके. प्रोबेशन रिपोर्ट में अपराध का विस्तृत वर्णन, पीड़िता का बयान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र होता है. प्रोबेशन रिपोर्ट में दोषी को क्या सजा दी जाए इसे लेकर भी अनुशंसा की जाती है. बता दें कि कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था.

बता दें कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक, उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया. इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायरिंग कर रहे थे. पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायरिंग कर रहा था.

अचानक शिकायतकर्ता ने देखा उसकी पत्नी नीचे जमीन पर गिर गई जिसे देखने के लिए वो दौड़ा. उसने देखा की उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है. जिसके बाद शिकायतकर्ता कुछ मेहमानों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इनोवा कार में फोर्टिस अस्पताल पहुंचा. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि राजू सिंह बिहार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे.

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