पंजाब में स्कूल की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे, तीन आरोपी गिरफ्तार

डीजीपी ने कहा, गिरफ्तार आरोपियों ने जन अशांति भड़काने और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भड़काऊ नारे लिखे थे.

पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
बठिंडा: पंजाब में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में बठिंडा जिला पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से चार मोबाइल फोन और एक वाईफाई डोंगल बरामद किया है. इन्हें विदेश से पैसे मिल रहे थे. डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है.

डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में लिखा है "एक बड़ी सफलता के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस और बठिंडा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (#SFJ) के तीन कार्यकर्ताओं को भिसियाना और मनावाला गांवों के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अमेरिका स्थित मास्टरमाइंड SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन प्राप्त था."

डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने जन अशांति भड़काने और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भड़काऊ नारे लिखे थे. अबतक की जांच से पता चला है कि उन्हें इन गैरकानूनी गतिविधियों के लिए विदेशी धन प्राप्त हो रहा था. पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है.

डीजीपी, गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा,- "पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि अनियंत्रित न रहे. दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है. @PunjabPoliceInd राज्य भर में शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है."

एसपीडी जसमीत सिंह ने इस गिरफ्तारी के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि, बठिंडा के गांव माना वाला और पीएम केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन स्थित स्कूल की दीवारों पर अंग्रेजी में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने अलगाववादी नारे लिखा था.

जसमीत सिंह ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन स्थित स्कूल पर नारे लिखने वाले जिला फिरोजपुर के कालिया वाला निवासी नवजोत सिंह और राजप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने ये नारे कनाडा में रहने वाले पवनप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति के निर्देश पर लिखे थे. पवनप्रीत सिंह ने उन्हें नारे लिखने के लिए विभिन्न माध्यमों से पैसे मुहैया कराए थे. उसके निर्देश पर माना वाले निवासी हरजिंदर सिंह ने स्कूल की दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे.

